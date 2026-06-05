David Beckham đi vào lịch sử khi là cầu thủ đầu tiên được khắc tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Cựu siêu sao bóng đá thế giới, David Beckham chuẩn bị đón nhận một trong những vinh dự lớn khi chính thức được khắc tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Sự kiện ra mắt hứa hẹn sẽ bùng nổ truyền thông với sự góp mặt của người vợ Victoria Beckham.

Theo đó, buổi lễ gắn sao của David Beckham sẽ được diễn ra vào 12 tháng 6 năm 2026 tại Đại lộ Hollywood. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh sẽ sở hữu ngôi sao thứ 2.849, thuộc hạng mục Giải trí Thể thao. Cột mốc này giúp anh đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên được vinh danh trên đại lộ huyền thoại này.

Beckham được gắn sao tại Đại lộ danh vọng (Ảnh: Getty)

Victoria sẽ đồng hành cùng chồng

Để chúc mừng cột mốc đáng nhớ của Beckham, buổi lễ khánh thành được dự báo sẽ biến thành một thảm đỏ thu nhỏ quy tụ dàn sao hạng A. Đứng trên bục phát biểu vinh danh anh sẽ là bà xã Victoria Beckham – biểu tượng thời trang kiêm cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls, cùng tài tử Tom Cruise, người bạn tri kỷ của gia đình Beckham kể từ khi họ chuyển đến Los Angeles vào năm 2007. Trong khi đó, vai trò điều phối buổi lễ sẽ do nữ phát thanh viên nổi tiếng nước Mỹ Ellen K đảm nhận.

Thời điểm diễn ra sự kiện được ban tổ chức tính toán vô cùng hoàn hảo khi trùng khớp với làn sóng cuồng nhiệt trước thềm vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đại diện ban tổ chức khẳng định, vinh dự này là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp mang tính bước ngoặt của Beckham đối với nền văn hóa thể thao và giải trí.

Năm 2007, quyết định gia nhập câu lạc bộ LA Galaxy của Beckham đã thay đổi hoàn toàn cục diện và nâng tầm vị thế của giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trên bản đồ bóng đá thế giới. Gần hai thập kỷ sau, tầm ảnh hưởng của anh vẫn vẹn nguyên và thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong vai trò đồng sở hữu Inter Miami CF. Chính Beckham là người đã tạo nên "cú địa chấn" chuyển nhượng khi chiêu mộ thành công huyền thoại Lionel Messi, trực tiếp đưa đội bóng bang Florida bước lên ngôi vương MLS Cup.

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng kéo dài 20 năm, David Beckham từ lâu đã vượt ra khỏi ranh giới của một vận động viên để trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Từ những thành công vang dội với công ty truyền thông Studio 99, các hoạt động nhân đạo bền bỉ suốt hai thập kỷ cùng quỹ UNICEF, cho đến việc chính thức được Vua Charles III phong tước Hiệp sĩ gần đây, việc được gắn sao tại Hollywood chính là lời khẳng định có giá trị mà Beckhamd mang lại.