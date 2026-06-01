Michelin 2026 bùng nổ tranh cãi: Không hề có bánh mì trong danh sách Bib Gourmand, Bánh cuốn Bà Hoành lọt top gây khó hiểu





Toàn cảnh Lễ trao giải Michelin 2026

19:10: Công bố danh sách 1 Sao Michelin 2026: Hai tân binh Upstairs và ONVIT gia nhập cùng những cái tên quen thuộc

Danh sách 1 Sao Michelin năm nay vừa chính thức khép lại với tổng cộng 11 cái tên được vinh danh. Bên cạnh những cái tên quen thuộc tiếp tục giữ vững phong độ bao gồm Akuna, Ănăn saigon, CieL, CoCo Dining, Gia, Hibana by Koki, La Maison 1888, Long Trieu và Tầm Vị, sự xuất hiện của hai nhân tố mới toanh là Upstairs và ONVIT.

18:55: Công bố 32 nhà hàng chuẩn ngon bổ rẻ Bib Gourmand: Bánh Mì mất tích khó hiểu, danh sách ngập tràn Bún và Phở

Hạng mục được đông đảo thực khách mong chờ nhất là Bib Gourmand vừa chính thức xướng tên 32 đại diện xuất sắc. Lứa tân binh mới toanh được bổ sung vào hạng mục này bao gồm: Bà Vui, Bánh bèo bánh đập, Bánh canh cua bà Ba, Bánh cuốn gia truyền Thanh Vân, Bánh cuốn Tây Hồ, Bún riêu yến, Chị Mơ, La lola, Lê Gia Khang (Ngũ hành sơn), Mammom và Phở gà hàng Hòm.

Tuy nhiên, một làn sóng tranh cãi đang bắt đầu bùng nổ. Khi quét nhanh qua danh sách, có thể thấy hạng mục này bị thống trị tuyệt đối bởi các món nước. Hàng loạt thương hiệu bún, phở, miến xuất hiện dày đặc như Phở 10 Lý Quốc Sư, Phở Khôi Hói, Phở Lệ, Phở Miến Gà Kỳ Đồng, Bún bò Huế 14B...

Điều khiến cộng đồng mạng dậy sóng thắc mắc nhất lúc này là sự vắng bóng hoàn toàn của Bánh Mì. Việc một món ăn mang tính biểu tượng quốc dân bị “ngó lơ” khỏi danh sách ẩm thực giá cả phải chăng năm nay chắc chắn sẽ tạo ra vô số luồng ý kiến trái chiều trong tối nay.

18:50: Công bố hàng loạt cái tên tiếp theo lọt danh sách Michelin Selected 2026

Đáng chú ý nhất trên màn hình là sự xuất hiện xen kẽ giữa các nhà hàng cao cấp và vô số quán ăn đường phố quen thuộc. Điển hình như các tọa độ ăn uống nức tiếng gồm Phở Cuốn Chinh Thắng, Phở Gà Châm, Ốc Oanh, Ốc Đào, Xôi Gà Number One. Các nhà hàng fine dining đình đám như Le Beaulieu, T.U.N.G Dining, ST25 by KOTO, Vietnam House cũng tiếp tục giữ vững phong độ.

Bên cạnh đó, ký hiệu chữ N trên màn hình đã xác nhận chính thức màn chào sân của các tân binh mới toanh như MÀU, NÔM, Phở Gà Huyền Hương, Quán Ăn Ngự Bình, Sóno, Tales by Chapter và Zao, góp phần làm cho danh sách năm nay khá đa dạng.

18:40: Bất ngờ lớn Michelin Việt Nam 2026: Một nhà hàng Fine Dining Hàn Quốc giành 1 Sao!

Cả khán phòng lễ trao giải Michelin 2026 đang thực sự bùng nổ và vỗ tay rào rào trước một kết quả nằm ngoài mọi dự đoán. Ngôi sao danh giá ở hạng mục 1 Sao vừa chính thức gọi tên ONVIT, một nhà hàng phục vụ Fine Dining Hàn Quốc. Dưới sự dẫn dắt của đầu bếp Chi Joon Hyuk, đây là nhà hàng ẩm thực cao cấp mang phong cách Hàn Quốc tiên phong tại Việt Nam.

18:30: Công bố danh sách Michelin Selected 2026

Ngay lúc này tại sự kiện, những đại diện xuất sắc đầu tiên thuộc hạng mục Michelin Selected đã chính thức lộ diện. Từ các nhà hàng cao cấp đến những quán ăn đậm chất bản địa đều góp mặt, hứa hẹn một bức tranh ẩm thực cực kỳ đa dạng và đầy tính cạnh tranh năm nay:

1. A Bản mountain Dew

2. À by T.U.N.G

3. An’s Saigon

4. Azabu

5. Bà cô Lốc Cốc

6. Bà Diệu (Tran Tong Street)

7. Backstage

8. Bánh canh Yến (Hải Châu)

9. Bánh cuốn Bà Hoành

10. Bánh xèo bà Dưỡng

11. Bé Mặn

12. Béo Ơi

13. Bếp cuốn

14. Bếp Hên

15. Bếp người Hội An

16. Bếp Prime

17. Bờm

18. Bún bò huế cô Như

19. Bún chả cá bà Hoa

20. Bún chả Đắc Kim (Hàng Mành street)

21. Bún chả Hương Liên

22. Bún riêu cua 39

23. Bún thịt nướng Hoàng Văn

18:15: Trao Giải thưởng Đầu bếp trẻ xuất sắc (Young Chef Award)

Khoảnh khắc vinh danh những tài năng trẻ đang tạo ra làn gió mới, định hình tương lai của nền ẩm thực Việt Nam.

Giải thưởng Khai trương ấn tượng của năm (Open of the Year Award)

Một bất ngờ lớn khi đây là lần đầu tiên hạng mục này xuất hiện tại Việt Nam. Giải thưởng danh giá gọi tên Chef Chris Fong đến từ nhà hàng Nôm với màn ra mắt cực kỳ ấn tượng trong năm qua.

Giải thưởng Chuyên gia nếm rượu (Sommelier Award)

Chuyên gia Mai Bích Ngọc từ nhà hàng ONVIT chính thức được xướng tên, tôn vinh nghệ thuật kết hợp rượu vang và trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp.

18:00: Công bố giải thưởng Michelin Green Star (Sao Xanh)

Hạng mục đặc biệt tôn vinh những nhà hàng tiên phong trong việc phát triển ẩm thực bền vững và thân thiện với môi trường.

Đây là sự kiện được giới ẩm thực, các chủ nhà hàng và cộng đồng yêu thích ăn uống đặc biệt quan tâm, bởi những cái tên được xướng lên trong ít giờ tới sẽ phản ánh phần nào diện mạo mới nhất của ngành F&B Việt Nam.

17:00: Đón khách

Từ đầu giờ chiều, khu vực tổ chức đã bắt đầu đón khách. Đông đảo chủ nhà hàng, đầu bếp, chuyên gia ẩm thực, đối tác ngành dịch vụ cùng nhiều phóng viên báo chí có mặt để tham dự và đưa tin về sự kiện. Tại khu vực sảnh chính, các khách mời liên tục check-in, giao lưu và chụp hình trước khi bước vào khán phòng, tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy.

Đáng chú ý, công tác tổ chức năm nay được nhiều khách mời đánh giá là chỉn chu hơn những mùa trước. Ban tổ chức bố trí tới 3 khu vực check-in với các thiết kế khác nhau, giúp khách tham dự có thêm không gian chụp ảnh lưu niệm. Ngay từ đầu giờ chiều, các booth này đã thu hút đông đảo đầu bếp, chủ nhà hàng và khách mời dừng chân ghi lại khoảnh khắc trước giờ G.

Sức hút của Michelin Guide Việt Nam 2026 còn đến từ ý nghĩa đặc biệt của năm nay khi Michelin chính thức kỷ niệm 100 năm hệ thống Sao Michelin ra đời. Tròn một thế kỷ kể từ năm 1926, hệ thống đánh giá danh giá bậc nhất thế giới tiếp tục là thước đo uy tín đối với ngành ẩm thực toàn cầu. Chính vì vậy, không ít người kỳ vọng mùa công bố năm nay sẽ mang đến những chuyển động mới, phản ánh sự phát triển ngày càng rõ nét của ngành F&B Việt Nam.

Sau mùa Michelin 2025 từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều vì được cho là khá an toàn, sự quan tâm của giới quan sát hiện không chỉ dừng lại ở việc những nhà hàng nào tiếp tục giữ vững vị trí. Điều được chờ đợi hơn cả là khả năng xuất hiện những gương mặt mới, những nhà hàng lần đầu được vinh danh hoặc những cơ sở có bước tiến đáng chú ý trong hệ thống đánh giá của Michelin.

Trước thời điểm công bố chính thức, sự kiện cũng thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của nhiều đầu bếp danh tiếng trong khu vực và tại Việt Nam. Nổi bật là đầu bếp ba sao Michelin Stefan Stiller, đầu bếp hai sao Michelin Garima Arora và đầu bếp Rodrigo Andres Osorio.

Bên cạnh đó còn có sự tham dự của nhiều đầu bếp đang được Michelin Guide vinh danh tại Việt Nam như Việt Hồng Lê, Sam Trần, Yamaguchi Hiroshi của Hibana, Francis Thuận Trần và Alessio Rasom. Sự xuất hiện của những tên tuổi này càng khiến bầu không khí trước giờ công bố thêm phần sôi động.

Trong khi Hà Nội và TP.HCM vẫn được xem là hai tâm điểm quen thuộc của Michelin Guide Việt Nam, nhiều người cũng đang dành sự chú ý cho Đà Nẵng. Sau ba năm liên tiếp góp mặt trong hệ thống đánh giá, thành phố biển này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nhiều mô hình ẩm thực mới và được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ trong danh sách năm nay.



