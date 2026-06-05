Phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ: Nhan sắc như tượng tạc, style U40 sành điệu ngang gái trẻ

Sau 6 năm rời xa showbiz để tập trung chăm sóc gia đình, Phanh Lee vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Từng ghi dấu ấn qua loạt phim như Mátxcơva mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi , nữ diễn viên sinh năm 1990 quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam vào năm 2020.

Ở tuổi 35 và là mẹ của 2 nhóc tỳ, Phanh Lee vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi sắc vóc ngày càng mặn mà, cuốn hút. Cuộc sống viên mãn sau khi làm dâu hào môn cũng phần nào thể hiện qua phong thái nhẹ nhàng, tự tin của cô. Không còn xuất hiện quá nhiều trong các sự kiện giải trí, người đẹp vẫn duy trì sức hút riêng nhờ hình ảnh thanh lịch, sang trọng nhưng không phô trương.

Gia đình hạnh phúc của Phanh Lee hiện tại.

Đặc biệt, style đời thường của Phanh Lee cũng được nhiều chị em yêu thích bởi đúng chuẩn "giàu ngầm": không cần chạy theo những món đồ quá cầu kỳ hay khoe hàng hiệu dày đặc, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ đẳng cấp nhờ cách chọn trang phục tinh tế, ưu tiên màu sắc trang nhã và những chi tiết nhỏ giúp tổng thể thêm đắt giá.

Ngay cả với combo quen thuộc như áo hai dây và quần jeans, Phanh Lee vẫn khiến outfit trở nên hút mắt nhờ lựa chọn phom dáng khéo léo. Áo dáng crop giúp tôn vòng eo, quần jeans ống rộng tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, kết hợp cùng túi xách nhỏ và kính mắt để hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung.

Nơi mua: Áo tanktop - Quần jeans

Khi muốn theo đuổi hình ảnh quyến rũ hơn, người đẹp 9x cũng có cách thể hiện rất tinh tế. Những thiết kế váy ôm họa tiết nổi bật được cô cân bằng bằng blazer, phụ kiện tối giản để tạo cảm giác sang trọng thay vì quá phô trương. Đây cũng là điểm giúp phong cách của nữ diễn viên luôn giữ được nét trưởng thành, cuốn hút.

Nơi mua: Váy - Áo blazer

Không đóng khung bản thân trong những gam màu an toàn, Phanh Lee cũng rất biết cách làm mới hình ảnh bằng các item nổi bật hơn. Chiếc sơ mi xanh lá dáng rộng được cô phối cùng quần short trắng và thắt lưng tạo eo, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng. Dù chọn màu sắc bắt mắt, tổng thể vẫn không bị "lố" nhờ tối giản phụ kiện.

Nơi mua: Áo sơ mi - Quần short

Với những outfit xuống phố, Phanh Lee thường ưu tiên sự tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn riêng. Set áo dáng peplum màu đen kết hợp quần jeans ống rộng là ví dụ điển hình cho phong cách "ít mà chất" của cô. Gam màu trung tính, phom đồ rộng rãi nhưng đứng dáng giúp nữ diễn viên vừa giữ được sự thoải mái vừa toát lên khí chất sang xịn.

Nơi mua: Áo - Quần

Trong những khoảnh khắc bên các con, Phanh Lee vẫn ghi điểm với phong cách chuẩn quý cô thanh lịch. Set blazer trắng phối cùng váy ren đồng điệu mang đến vẻ ngoài mềm mại nhưng không kém phần quyến rũ, sang trọng. Chi tiết thắt lưng mảnh giúp tạo điểm nhấn vòng eo, trong khi chiếc mũ rộng vành càng làm tăng nét cổ điển, đài các cho tổng thể.

Nơi mua: Áo blazer - Váy - Mũ



