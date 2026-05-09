"Ông hoàng nhạc Việt" một thời bán thêm cà phê ở đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM

Theo Tuệ Anh/VTCnews | 09-05-2026 - 20:48 PM | Lifestyle

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời này đang rất "mát tay" kinh doanh.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục khiến khán giả chú ý khi hé lộ dự án kinh doanh mới tại TP.HCM. Nam ca sĩ vừa chia sẻ bản phác thảo 3D cho quán cà phê sắp khai trương trên đường Ngô Thời Nhiệm, thuộc phường Xuân Hoà, TP.HCM. Theo kế hoạch, địa điểm này sẽ chính thức mở cửa vào giữa tháng 7 tới.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ bản phác thảo quán cà phê mới của anh ở đường Ngô Thời Nhiệm, dự kiến sẽ khai trương vào tháng 7/2026

Trong hình ảnh được đăng tải, quán cà phê mới gây ấn tượng với kiến trúc nhiều tầng phủ đầy cây xanh. Mặt tiền sử dụng nhiều kính, mái ngói đỏ và các khoảng ban công mở, tạo cảm giác vừa sang trọng, vừa gần gũi. Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh tự tay phác thảo ý tưởng ban đầu trước khi hoàn thiện phối cảnh 3D cho công trình.

Đây được xem là bước đi mới của Đàm Vĩnh Hưng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trước đó, hồi đầu năm 2026, anh từng khai trương quán cà phê tại khu Thảo Điền và nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng. Những ngày đầu hoạt động, quán từng rơi vào tình trạng quá tải vì lượng khách quá đông.

Quán cà phê ở Thảo Điền của Đàm Vĩnh Hưng rất đông khách

Hiện tại, dù không còn hoạt động với tần suất dày đặc như giai đoạn đỉnh cao, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ được độ nhận diện và sức hút riêng trong lòng công chúng. Với nhiều năm gắn bó cùng âm nhạc, nam ca sĩ sở hữu lượng khán giả trung thành, phong cách biểu diễn đặc trưng cùng vị thế của một nghệ sĩ từng có mức cát-xê hàng đầu showbiz Việt. Anh cũng là gương mặt gắn liền với danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" một thời.

Bên cạnh ca hát, Đàm Vĩnh Hưng gần đây còn tích cực kinh doanh. Sau khi bán căn biệt thự gắn bó nhiều năm, nam ca sĩ lựa chọn lối sống nhẹ nhàng hơn, đồng thời đầu tư vào các mô hình cà phê mang dấu ấn cá nhân. Anh từng chia sẻ muốn xây dựng không gian gặp gỡ, thưởng thức âm nhạc và thư giãn dành cho bạn bè lẫn người hâm mộ.

Theo Tuệ Anh/VTCnews

