Ấn tượng cách Vietnamshow tái hiện khí chất thành phố Cảng trong khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026

Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan thực hiện.

Chương trình do Vietnamshow sản xuất với ê-kíp sáng tạo gồm Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, Chủ nhiệm chương trình Vũ Hoa, Giám đốc Âm nhạc Phạm Việt Tuân và Tổng biên đạo Hải Trường. Sự đầu tư bài bản từ nội dung đến dàn dựng đã tạo nên một đêm nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử, công nghệ trình diễn hiện đại và cảm xúc sân khấu.

Với sự đầu tư cao về trí tuệ, sáng tạo và tâm huyết của đơn vị thực hiện Vietnamshow, chương trình nghệ thuật Lễ Khai mạc Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 trở thành một đêm nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ, giàu cảm xúc, đã để lại những dư âm mạnh mẽ trong công chúng. Chương trình tái hiện hành trình 71 năm phát triển của thành phố Cảng bằng âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Sự kết hợp giữa ca - múa - nhạc - kịch - phim tư liệu cùng công nghệ trình diễn đã khắc họa một Hải Phòng hôm nay vừa hào hùng trong chiều sâu lịch sử, vừa trẻ trung, năng động trong khát vọng hội nhập và tỏa sáng.

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chương trình được kiến tạo như một “show thực cảnh đô thị” giàu tính điện ảnh, nơi ca - múa - nhạc, kịch, phim tài liệu và công nghệ sân khấu cùng hòa quyện. Các lớp không gian liên tục biến đổi nhờ LED, AR (công nghệ sân khấu ảo), sàn chuyển động, hệ thống nâng hạ và ánh sáng đa tầng, tạo nên những chuyển cảnh bất ngờ: khi là dòng Bạch Đằng lịch sử, khi là đô thị cảng biển hiện đại rực sáng.

Điểm nổi bật của chương trình nằm ở cấu trúc kể chuyện liền mạch, nơi quá khứ - hiện tại - tương lai của Hải Phòng được đặt trong cùng một dòng chảy nghệ thuật. Từ những đại cảnh sử thi đến nhịp sống thành phố Cảng, rồi bùng nổ trong không gian “live concert” ánh sáng và âm nhạc, toàn bộ chương trình liên tục đẩy cảm xúc người xem từ xúc động, tự hào, đến trầm trồ.

Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 cho thấy nỗ lực của Hải Phòng trong việc kể câu chuyện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hòa vào nhau để tạo nên một đêm hội nhiều cảm xúc đáng nhớ. Xem chương trình, khán giả không chỉ choáng ngợp trước quy mô dàn dựng, mà còn trào dâng niềm tự hào về hành trình lịch sử, bản lĩnh và sức sống mới của thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Khánh Hòa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, nhóm Oplus… cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên tham gia trình diễn.

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng chương trình, Tác giả kịch bản - Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết: “Điều tôi hướng đến khi thực hiện chương trình là phải định vị được mảnh đất Hải Phòng ở đâu, mạch nguồn dòng chảy Hải Phòng như thế nào, đồng thời nhắc người xem nhớ về quá khứ lịch sử hào hùng đã tạo nên một Hải Phòng hiên ngang, bất khuất hôm nay”.

Theo Tổng đạo diễn, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã được tổ chức nhiều năm, mỗi ê-kíp đều mong muốn mang đến tinh thần mới mẻ cho khán giả. Với mùa lễ hội năm nay, anh lựa chọn nhấn mạnh tinh thần “hội tụ và tỏa sáng” của Hải Phòng, đặc biệt trong bối cảnh Hải Phòng và Hải Dương hội tụ, cùng bước vào một giai đoạn phát triển mới. “Đó là sự hội tụ của địa linh nhân kiệt, của thiên thời địa lợi, của tinh hoa và con người để Hải Phòng bước sang một trang mới và cùng nhau tỏa sáng”, Phạm Hoàng Giang chia sẻ.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Sân khấu đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 rộng hơn 3.000m², hệ thống màn hình LED hơn 1.500m² cùng hàng loạt công nghệ AR, flycam và hiệu ứng trình diễn hiện đại nhằm tái hiện vẻ đẹp hai phía Đông - Tây của thành phố Cảng… Tuy nhiên, Phạm Hoàng Giang cho biết anh không đặt nặng việc phô diễn công nghệ mà ưu tiên dẫn dắt cảm xúc khán giả.

“Khi làm nghệ thuật, tôi không đặt nặng việc phô diễn công nghệ mà ưu tiên cảm xúc khán giả. Điều quan trọng nhất là làm sao truyền tải được thông điệp và dẫn dắt cảm xúc người xem một cách tự nhiên. Với tôi, giá trị lớn nhất là khi nội dung, cảm xúc và công nghệ có thể hòa quyện hài hòa để tạo nên một chương trình vừa giàu tính nghệ thuật, vừa thực sự chạm đến người xem”, Phạm Hoàng Giang nói.

Đội ngũ Vietnamshow thực hiện chương trình

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cũng nhận định nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng là rất lớn, thể hiện qua việc khán giả ở lại đến những phút cuối cùng của chương trình và hào hứng với các màn trình diễn, pháo hoa, công nghệ sân khấu. “Tôi nghĩ, một Lễ hội như Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng hoàn toàn có tiềm năng trở thành thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần lan tỏa vẻ đẹp Hải Phòng cũng như thúc đẩy các giá trị du lịch, kinh tế và hình ảnh đô thị của thành phố Cảng”- Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang nhấn mạnh.