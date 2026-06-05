Sợ gánh nợ 10-20 năm khi mua nhà

Có một sự thay đổi khá rõ trong cách người trẻ nhìn về chuyện mua nhà. Nếu trước đây, đây gần như là một “mốc trưởng thành” mặc định: đi làm, tích lũy, vay ngân hàng rồi an cư, thì hiện tại, nhiều người bắt đầu dừng lại ở bước tính toán. Không hẳn vì không đủ tiền, mà vì cảm giác phải gánh một khoản nợ kéo dài 10-20 năm đang trở thành một áp lực lớn hơn chính việc sở hữu căn nhà.

H., 32 tuổi, làm trong ngành công nghệ tại TP.HCM, thu nhập khoảng 45-50 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập mà nếu theo logic cũ, hoàn toàn có thể bắt đầu tính chuyện mua nhà. Nhưng H. vẫn chưa xuống tiền. “Không phải không muốn mua, mà là nếu vay thì 10-20 năm tới tháng nào cũng phải trả một khoản cố định khá lớn. Mình thấy như bị khóa lại vậy. Lỡ đổi công việc, lỡ thu nhập thay đổi thì rất áp lực,” H. nói. Với H., vấn đề không chỉ nằm ở số tiền phải trả mỗi tháng, mà là cảm giác cuộc sống bị “đóng khung” trong một kế hoạch tài chính rất dài hạn.

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T. 29 tuổi, làm marketing freelance, thu nhập dao động theo dự án, có tháng 30 triệu, có tháng 60-70 triệu. Chính sự không ổn định này khiến T. gần như loại bỏ ý định vay mua nhà trong thời điểm hiện tại. “Nếu mỗi tháng phải trả cố định 15-20 triệu trong 10-20 năm thì mình sẽ luôn ở trạng thái phải giữ an toàn. Không dám thay đổi gì lớn, cũng không dám rủi ro thêm,” T. chia sẻ. Điểm đáng chú ý là T. không nói về việc không đủ khả năng mua, mà nói về khả năng chịu một cấu trúc tài chính cố định kéo dài.

Nhìn rộng hơn, cách nhiều người tiếp cận chuyện mua nhà cũng đang thay đổi. Nếu trước đây, câu hỏi thường xoay quanh việc “có đủ tiền không”, “lãi suất có cao không”, “giá nhà có quá sức không”, thì hiện tại, một lớp câu hỏi khác đang xuất hiện rõ hơn: mình có chấp nhận sống trong một cam kết tài chính cố định 10-20 năm không, mình có muốn tương lai bị neo vào một khoản trả góp hàng tháng không, và mình có sẵn sàng đánh đổi sự linh hoạt của cuộc sống để lấy quyền sở hữu không.

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Ở tầng sâu hơn, vấn đề không còn đơn thuần là tài chính, mà là mức độ “linh hoạt của cuộc sống”. Khoản vay mua nhà không chỉ là nghĩa vụ trả nợ, mà gần như trở thành một khung cố định cho lựa chọn nghề nghiệp, mức độ rủi ro trong công việc, và cả cách người ta thiết kế cuộc sống cá nhân trong nhiều năm.

Và từ đó, câu hỏi cũng thay đổi. Không còn là “bao giờ mình mua được nhà”, mà dần chuyển thành “mình có chấp nhận sống 10-20 năm tới với một cấu trúc tài chính cố định như vậy không”.

Mua nhà vì thế vẫn là một mục tiêu quan trọng với nhiều người, nhưng không còn là một bước đi mặc định như trước. Nó trở thành một quyết định cân nhắc kỹ hơn, không chỉ về tiền, mà về cách mỗi người muốn giữ độ linh hoạt cho cuộc sống dài hạn của mình.