1 chủ tịch gia nhập dàn BLV World Cup 2026 trên VTV: Đi lên từ nghề rửa bát thuê, giờ có retreat rộng 3.500m2 ở Phú Thọ

Trong danh sách bình luận viên được VTV công bố cho FIFA World Cup 2026, BLV Anh Quân tạo ra sự chú ý nhất định. Dù đã có kinh nghiệm hàng chục năm làm công việc bình luận bóng đá nhưng hoạt động ở các đơn vị khác nên BLV này được xem là “làn gió mới” trên VTV trong mùa World Cup năm nay.

BLV Anh Quân

BLV Anh Quân có tên đầy đủ là Hoàng Anh Quân, sinh năm 1990, Hà Nội. Anh từng theo học ngành Chính trị quốc tế tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội). Với niềm đam mê bóng đá, từ năm thứ 3 đại học, anh đã dịch tạp chí Bundesliga cho đài VTC. Đồng thời Anh Quân cũng làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và có trải nghiệm như rửa bát ở khách sạn, rồi vẫn làm nhân viên khách sạn nhưng là đi sân bay đón khách quốc tế, cộng tác viên cho K+,...

Năm 2012, sự kiện mang tính bước ngoặt đến với Anh Quân là cuộc thi Người Truyền Lửa (chương trình truyền hình thực tế của K+ nhằm tìm kiếm và đào tạo các thế hệ BLV bóng đá chuyên nghiệp) xuất hiện. Năm đó, anh lọt top 3 của cuộc thi cùng với BLV Bá Phú và Hoàng Nam. Để theo đuổi cơ hội đó, anh chấp nhận nghỉ học dài ngày, dẫn đến cảnh nợ tới 10 môn trong khi bạn bè cùng khóa đã chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp.

Anh Quân (trái) và Bá Phú (phải) trưởng thành từ chương trình Người Truyền Lửa

Khi phải ký hợp đồng với K+, Anh Quân đứng trước nguy cơ vuột mất cơ hội vì thiếu bằng tốt nghiệp đại học. Người đứng ra giúp anh tháo gỡ là thầy trưởng khoa. Sau khi mắng sinh viên vì bỏ bê việc học, thầy đã tạo điều kiện để Anh Quân nộp tiền học lại và thi gọn 10 môn còn nợ chỉ trong vòng 2 tuần. Nhờ vậy Anh Quân trở thành BLV tại K+.

Tại K+, Anh Quân dần trở thành người dẫn dắt các trận đấu lớn ở các giải đấu hấp dẫn như Champions League, El Clasico đạt được những thành quả tự hào trong công việc. Trong podcast năm chia sẻ năm 2024, Anh Quân cho biết đến thời điểm đó anh vẫn là "BLV duy nhất của Việt Nam được bình luận trực tiếp từ nước ngoài truyền sóng về, trực tiếp tại sân vận động trong một sự kiện lớn như El Clasico”.

Tháng 6/2018, Anh Quân lập kênh YouTube BLV Anh Quân, ngay trước kỳ World Cup tại Nga. Chỉ 3 tháng sau, kênh này đạt 100 nghìn lượt đăng ký. Thời điểm này, anh vẫn đang làm việc tại K+.

Đến năm 2021, mức lương của Anh Quân tại K+ không dưới 1.500 USD/tháng (khoảng 39.5 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại). Cùng lúc đó, kênh YouTube cá nhân của nam BLV cũng phát triển mạnh mẽ, phía đơn vị công tác yêu cầu anh phải lựa chọn: dừng YouTube hoặc nghỉ việc. Anh Quân chọn ra đi và quyết định đó được đưa ra chỉ trong một buổi chiều, một phần vì anh muốn bảo vệ khoảng 10 người trong ê-kíp đang làm việc cùng mình.

Trong trận bình luận cuối cùng tại K+, Anh Quân đã khóc và gọi đó là khoảnh khắc yếu đuối cuối cùng trước khi bắt đầu con đường mới.

Anh Quân có nhiều năm làm việc tại K+ trước khi lập công ty riêng

Sau khi rời K+, Anh Quân thành lập công ty truyền thông NK Media. Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này có tên đầy đủ là Công ty CP Truyền thông và giải trí Nguyên Khoa (NK Media and Entertainment). Công ty thành lập ngày 8/9/2020, có trụ sở chính tại phường Hà Đông (Hà Nội), do Hoàng Anh Quân làm người đại diện theo pháp luật.

Ngay sau đó, Anh Quân đặt cược 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) mua bản quyền phát sóng Euro 2021 trên MXH. Đến thời điểm 2024, NK Media vận hành hệ sinh thái với khoảng 70 thành viên và hàng chục kênh trên các nền tảng, tập trung vào nội dung bóng đá.

Hiện tại, kênh YouTube BLV Anh Quân có 1,44 triệu lượt đăng ký, thuộc nhóm YouTuber bóng đá có lượng theo dõi hàng đầu tại Việt Nam. Các kênh vệ tinh thuộc hệ thống của BLV Anh Quân cũng có hàng trăm lượt đăng ký. Trên Facebook, page của BLV Anh Quân có 1,5 triệu lượt xem.

Không dừng lại ở truyền thông, Anh Quân còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

Đầu năm 2025, BLV Anh Quân khai trương quán cơm sườn ở Hà Nội. Song từ tháng 7/2025 đến nay, tài khoản Facebook của quán cơm sườn không có thêm cập nhật mới. Nam BLV cũng không chia sẻ thêm về tình hình quán cơm.

Bên cạnh đó, từ năm 2025 Anh Quân cũng đầu tư vào dịch vụ lưu trú. Anh cùng một vài người thân quen mở retreat rộng 3.500m2 ở Phú Thọ.

Khu retreat thường được vợ chồng Anh Quân chia sẻ

Về cuộc sống gia đình, Anh Quân cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh và tâm sự chuyện vợ con. Được biết vợ của Anh Quân đang làm kinh doanh và sáng tạo nội dung trên MXH. Cặp đôi đã có 3 con trai, trong đó có 2 em bé sinh đôi.

Anh Quân thừa nhận rằng cường độ công việc cao khiến anh đôi khi trở về nhà như người "mất não", ít nói, ít tương tác, đầu óc vẫn còn bỏ lại ở chỗ làm. Cộng thêm tính bừa bộn, gánh nặng giữ nhà cửa ngăn nắp thường xuyên đổ về phía vợ, luôn cảm thấy vợ thiệt thòi để anh có thể toàn tâm với sự nghiệp.

Vì vậy ngoài công việc, 2 vợ chồng duy trì thói quen ra ngoài ăn uống, xem phim hay gặp bạn bè. Mỗi năm, anh cũng cố bố trí ít nhất một chuyến du lịch nước ngoài cùng vợ.

Vợ chồng Anh Quân

(Ảnh: FBNV)