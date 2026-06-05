Resort là biểu tượng nghỉ dưỡng xa xỉ tại Hạ Long vừa chơi lớn: Trải nghiệm gì có giá 240 triệu đồng/đêm mà nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền?

Trong nhiều thập kỷ, Vịnh Hạ Long đã là điểm dừng chân quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, nổi tiếng với hàng nghìn đảo đá vôi, những hang động kỳ vĩ và các làng chài nằm giữa vùng di sản được UNESCO công nhận. Ngày nay, điểm đến biểu tượng này đang mở ra một chương mới khi du khách có thể lưu trú và trải nghiệm dịch vụ sang trọng tại InterContinental Halong Bay Resort, khu nghỉ dưỡng biển quốc tế hạng sang của khu vực.

Tọa lạc trên bãi biển riêng với tầm nhìn trực diện ra Vịnh Di sản, InterContinental Halong đang góp phần tái định nghĩa trải nghiệm du lịch tại Hạ Long. Bên cạnh việc khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của vùng vịnh, du khách giờ đây còn có thể tận hưởng những chuẩn mực nghỉ dưỡng quốc tế với hàng loạt trải nghiệm mới được giới thiệu trong tháng 6/2026, bao gồm biệt thự biển siêu sang Halong Bay Estate, nhà hàng Quảng Đông cao cấp Yulong Mansion và nhà hàng Nhật Bản Roku được dẫn dắt bởi anh Andy Huỳnh, một trong những đầu bếp danh tiếng tại Việt Nam.

Chốn nghỉ dưỡng biệt lập trong lòng resort

Sở hữu mức giá từ 240 triệu đồng/đêm, Halong Bay Estate là biệt thự biển riêng tư gồm sáu phòng ngủ, được thiết kế dành riêng hoàn hảo cho những gia đình nhiều thế hệ, nhóm bạn, các dịp kỷ niệm đặc biệt hay những sự kiện boutique riêng tư. Nằm ngay trên bãi cát trắng hướng ra Vịnh Hạ Long, biệt thự sở hữu diện tích lên đến 565m² với nhiều không gian chức năng được kết nối hài hòa nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Bên trong biệt thự là tổ hợp tiện ích đẳng cấp gồm khu spa và sauna riêng, phòng gym, rạp chiếu phim, phòng bi-a, thư viện cùng những không gian sinh hoạt ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Hồ bơi vô cực với tầm nhìn trọn vẹn ra vịnh Hạ Long và các khu vực sân hiên ngoài trời tạo nên nơi lý tưởng để gia đình và bạn bè quây quần bên nhau, trong khung cảnh ngoạn mục của di sản thiên nhiên thế giới.

Điểm nhấn đặc biệt là dịch vụ đầu bếp riêng phục vụ thực đơn theo yêu cầu, từ bữa sáng, trà chiều đến các thức uống nhâm nhi chill buổi tối ngay tại biệt thự. Mini bar được tuyển chọn với nhiều sản phẩm cao cấp hảo hạng. Với những trải nghiệm độc quyền này, Halong Bay Estate được kỳ vọng sẽ trở thành chốn nghỉ dưỡng danh giá và riêng tư bậc nhất khu vực miền Bắc Việt Nam.

Điểm hẹn mới của ẩm thực Quảng Đông cao cấp

Ẩm thực luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình nghỉ dưỡng cao cấp, và InterContinental Halong tiếp tục nâng tầm trải nghiệm này với sự ra mắt của Yulong Mansion.

Tại đây, tinh hoa ẩm thực Quảng Đông được kết hợp cùng kỹ thuật chế biến hiện đại trong không gian sang trọng và tinh tế. Thực khách có thể thưởng thức các món dimsum thủ công, khám phá hương vị đặc sắc của miền Bắc Trung Quốc và Tứ Xuyên thông qua thực đơn được xây dựng từ những nguyên liệu tuyển chọn như hải sản địa phương, bò Kobe, heo Iberico và đặc biệt là món vịt quay Bắc Kinh nướng gỗ thông trong 42 ngày.

Dẫn dắt ẩm thực nhà hàng Yulong Mansion là Bếp trưởng Kang Wing Shing, người Quảng Đông (Trung Quốc) đã sinh sống tại Việt Nam suốt 27 năm, mang lại sự kết hợp hoàn hảo trong việc sáng tạo nên những món ăn thanh đạm, tinh tế.

Nhà hàng sở hữu 4 phòng ăn riêng biệt trên tầng 2 cùng phòng ăn lớn tại tầng 1 với tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh Hạ Long, thu hút thực khách sành ăn từ Hà Nội, Hải Phòng cũng như khách du lịch tại Hạ Long.

Khám phá ẩm thực Nhật Bản với 6 kỹ thuật chế biến khác nhau

Cũng trong tháng 6 này, Roku, nhà hàng Nhật Bản đương đại kết hợp sky bar (Star Bar) trên tầng 10 của khu nghỉ dưỡng sẽ bước sang một chương mới dưới sự điều hành của Bếp trưởng Kiêm nhiệm mới Andy Huynh.

Tại Roku, anh mang đến hành trình khám phá ẩm thực Nhật Bản thông qua sáu kỹ thuật chế biến nền tảng: sushi & sashimi, muối chua, nướng, hầm, hấp và chiên. Mỗi món ăn đều được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon nhất và thể hiện rõ dấu ấn sáng tạo riêng của vị đầu bếp tài năng này.

Là một trong những tên tuổi nổi bật của ẩm thực Việt Nam, anh Andy Huỳnh (thứ hai từ trái sang) từng được đào tạo tại Mỹ và có 15 năm gắn bó với thương hiệu Nobu danh tiếng, đảm nhiệm vị trí bếp trưởng tại nhiều nhà hàng ở California và Bahamas.

Vịnh Hạ Long từng bước khẳng định vị thế điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp

Vịnh Hạ Long từ lâu đã nổi tiếng toàn cầu, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hollywood đình đám, được biết đến với du khách thế giới là điểm đến khám phá qua du lịch du thuyền. Những năm gần đây, điểm đến này đang thu hút một làn sóng du khách mới nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, với sự xuất hiện của Sân bay Quốc tế Vân Đồn cùng tuyến cao tốc kết nối trực tiếp với Hà Nội. Nhờ đó, năm 2025, Hạ Long đón khoảng 8,2 triệu lượt khách, tăng 91% so với thời điểm trước đại dịch năm 2019.

Sự xuất hiện của InterContinental Halong Bay năm 2025 cùng loạt trải nghiệm mới ra mắt góp phần nâng tầm định vị điểm đến Hạ Long trên bản đồ du lịch cao cấp thế giới. Với hệ thống phòng nghỉ, suite, residence và biệt thự hướng biển; các nhà hàng đặc sắc; ba hồ bơi; Hidden Lagoon Spa; khu yoga; trung tâm thể hình; rạp chiếu phim; câu lạc bộ trẻ em Planet Trekkers cùng hệ thống không gian hội nghị, sự kiện và tiệc cưới quy mô lớn, khu nghỉ dưỡng đang góp phần định hình một chuẩn mực sang trọng mới cho du lịch Hạ Long.

Ông Grant Thompson, Tổng Quản lý InterContinental Halong Bay Resort, chia sẻ: “InterContinental Halong Bay Resort mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho thị trường - một thiên đường nghỉ dưỡng bên biển, nơi du khách vừa có thể khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của vùng vịnh, vừa tận hưởng những tiêu chuẩn hàng đầu về lưu trú, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi mong muốn định vị Hạ Long không chỉ là một điểm dừng chân trong hành trình, mà là một điểm đến nghỉ dưỡng đầy dấu ấn.”