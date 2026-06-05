Ca sĩ Lâm Hùng 49 tuổi: "Kinh tế khó khăn tôi phải rửa xe kiếm tiền"

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa tới gặp ca sĩ Lâm Hùng để bàn bạc công việc, tập luyện bài hát sau khi Lâm Hùng nhận lời tham gia đêm nhạc Ngôi sao miệt vườn do Khương Dừa tổ chức.

Khương Dừa gặp Lâm Hùng

Tới nơi, Khương Dừa vô cùng bất ngờ khi thấy Lâm Hùng đang cầm vòi nước rửa xe ô tô, liền vội tới hỏi thì nam ca sĩ tiết lộ: "Tôi đang rửa xe, lúc này kinh tế khó khăn nên tôi phải làm thêm, rửa xe kiếm tiền. Tôi nói thật, tôi đi rửa xe thật. Tôi rửa cả xe 16 chỗ, 20 chỗ, làm cũng được một tháng rồi".

Tiếp đó, nam ca sĩ chia sẻ thêm: "Từ lúc được Khương Dừa gọi tới góp mặt trong các chương trình của Khương Dừa, tôi nổi tiếng hơn và được bà con khán giả biết tới nhiều hơn. Tôi đi đâu người ta cũng nhắc tên Khương Dừa. Bà chị tôi ở nước ngoài cũng hỏi tôi về Khương Dừa, kêu Khương Dừa bán sầu riêng mắc quá".

Khương Dừa nghe vậy cũng nói: "Anh Lâm Hùng là thần tượng của tôi từ xưa. Tôi nghe nhạc anh từ khi mới ở dưới quê lên Sài Gòn. Vì thế nên tôi luôn muốn mời anh Lâm Hùng tham gia các chương trình của mình.

Đợt này ngoài anh Lâm Hùng, tôi còn mời nhiều nghệ sĩ khác tham gia đêm nhạc như anh Bảo Chung, anh Châu Thanh, cô Kiều Mai Lý, Dương Hồng Loan, NSND Thanh Nam… Có cả Tuyết Nhung con nuôi Phi Nhung.

Lần này tôi cũng lên sân khấu hát song ca với anh Lâm Hùng nên run lắm. Tôi chưa lên sân khấu lớn hát bao giờ, chỉ sợ quên lời. Thôi thì hôm đó nếu thoải mái thì tôi hát cùng anh Lâm Hùng còn không thì anh hát một mình. Bây giờ tôi phải đi tập hát với anh Lâm Hùng".

Ca sĩ Lâm Hùng được mệnh danh là "vua nhạc miền Tây" đình đám vào những năm đầu thập niên 2000. Với chất giọng trầm ấm, trữ tình và phong cách trình diễn gần gũi, anh đã chinh phục hàng triệu khán giả qua loạt ca khúc hit.

Không chỉ sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ với hàng chục album thành công, nam ca sĩ còn được đồng nghiệp yêu mến nhờ tính cách hòa nhã, nghĩa tình. Sau hơn hai mươi năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn miệt mài chạy show, cống hiến cho âm nhạc và giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Hiện tại, bên cạnh ca hát, Lâm Hùng còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và có một tổ ấm vô cùng hạnh phúc.