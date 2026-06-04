Việt Nam có ca sĩ thi trượt rồi thành Quán quân đình đám: Diva thế hệ mới, đắt show bậc nhất thị trường

Uyên Linh từng trượt Vietnam Idol trước khi trở thành Quán quân

Uyên Linh là một trong những giọng ca nội lực và giàu cảm xúc của Vpop. Hơn 15 năm sau khi bước ra từ Vietnam Idol, Uyên Linh vẫn là một trong những giọng ca được khán giả yêu mến nhờ chất giọng đặc trưng và phong cách âm nhạc riêng. Ít ai biết rằng trước khi đăng quang cuộc thi này, cô từng bị loại ngay từ vòng tuyển chọn.

Uyên Linh là một trong những giọng ca nội lực và giàu cảm xúc của Vpop

Uyên Linh tên đầy đủ là Trần Nguyễn Uyên Linh, sinh ngày 31/12/1987 tại TP.HCM. Cô từng theo học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trước khi trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, Uyên Linh đã tham gia nhiều sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên và người trẻ.

Ít ai biết rằng trước khi đăng quang Vietnam Idol 2010, Uyên Linh từng tham gia chương trình này vào năm 2007 nhưng không thể vượt qua vòng tuyển chọn. Sau thất bại đầu tiên, cô tiếp tục theo đuổi việc học đồng thời tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc khác để tích lũy kinh nghiệm biểu diễn.

Uyên Linh từng tham gia Vietnam Idol năm 2007 nhưng không thể vượt qua vòng tuyển chọn

Ba năm sau, Uyên Linh quyết định trở lại với Vietnam Idol mùa thứ ba. Lần tái xuất này đã trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Ngay từ những vòng đầu tiên, cô gây chú ý nhờ chất giọng dày, giàu cảm xúc cùng cách xử lý ca khúc mang màu sắc riêng.

Trong suốt hành trình của cuộc thi, Uyên Linh liên tục nhận được sự quan tâm từ khán giả qua các phần trình diễn như Đường Cong, Chỉ Là Giấc Mơ, Sao Chẳng Về Với Em hay Vẫn Hát Lời Tình Yêu. Nhiều tiết mục sau đó trở thành những màn trình diễn được nhắc lại nhiều năm sau khi chương trình kết thúc.

Đêm chung kết Vietnam Idol 2010 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Uyên Linh chính thức giành ngôi vị Quán quân.

Đêm chung kết Vietnam Idol 2010 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Uyên Linh chính thức giành ngôi vị Quán quân. Chiến thắng này không chỉ giúp cô trở thành gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt thời điểm đó mà còn mở ra một chương mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Từ một thí sinh từng bị loại ở vòng tuyển chọn, Uyên Linh đã trở thành Quán quân của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn nhất cả nước. Câu chuyện này cũng thường được nhắc đến như một trong những hành trình đáng chú ý nhất của Vietnam Idol.

Diva thế hệ mới, đắt show hàng đầu Việt Nam

Sau Vietnam Idol, Uyên Linh lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật tương đối khác biệt so với nhiều nghệ sĩ cùng thời. Thay vì duy trì tần suất phát hành sản phẩm dày đặc, cô tập trung vào chất lượng âm nhạc và các sân khấu biểu diễn trực tiếp. Năm 2012, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay Giấc Mơ Tôi, đánh dấu bước chuyển từ một Quán quân truyền hình thực tế sang nghệ sĩ hoạt động chuyên nghiệp. Trong giai đoạn này, Uyên Linh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Người Hát Tình Ca, Giấc Mơ Tôi hay Mượn.

Chờ Người Nơi Ấy - Uyên Linh

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô là Chờ Người Nơi Ấy, ca khúc nhạc phim Mỹ Nhân Kế. Bài hát nhanh chóng tạo được sức lan tỏa rộng rãi và trở thành một trong những bản hit nổi bật nhất của nhạc Việt giai đoạn đầu thập niên 2010.

Trong nhiều năm hoạt động, Uyên Linh được biết đến với chất giọng nữ trung trầm đặc trưng. Cách hát giàu cảm xúc cùng khả năng xử lý những ca khúc có chiều sâu giúp cô tạo nên dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc. Đây cũng là yếu tố khiến tên tuổi của nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc lớn.

Uyên Linh được mệnh danh là Diva thế hệ mới của làng nhạc Việt

Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, Uyên Linh còn duy trì hoạt động biểu diễn đều đặn tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và live concert. Dù thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, nữ ca sĩ vẫn giữ được lượng khán giả riêng nhờ phong cách âm nhạc ổn định và hình ảnh nhất quán.

Trong giới chuyên môn và truyền thông, Uyên Linh nhiều lần được nhắc đến như một trong những giọng ca nổi bật của thế hệ sau các diva nhạc Việt. Danh xưng "diva thế hệ mới" thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận về những nghệ sĩ nữ sở hữu năng lực thanh nhạc nổi bật và có dấu ấn nghề nghiệp rõ nét trong nhiều năm hoạt động.

Năm 2023, Uyên Linh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, đánh dấu lần hiếm hoi cô góp mặt trong một chương trình thực tế quy mô lớn sau nhiều năm tập trung cho âm nhạc. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả và góp phần giúp tên tuổi cô tiếp tục được nhắc đến rộng rãi. Trước đó, nữ ca sĩ cũng từng góp mặt tại Ca Sĩ Mặt Nạ với mascot Chuột Cherry, để lại nhiều tiết mục được khán giả yêu thích và tiếp tục khẳng định khả năng thanh nhạc của mình.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Uyên Linh vẫn là một trong những giọng ca đắt show của thị trường nhạc Việt

Sau hơn 15 năm hoạt động, Uyên Linh vẫn là một trong những giọng ca đắt show của thị trường nhạc Việt. Tên tuổi của cô thường xuyên góp mặt trong các live concert, đêm nhạc phòng trà, sự kiện âm nhạc và chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Sức hút bền bỉ này giúp nữ ca sĩ duy trì vị thế riêng dù thị trường liên tục xuất hiện nhiều gương mặt mới.

Từ cô sinh viên từng bị loại ở vòng tuyển chọn Vietnam Idol đến Quán quân của cuộc thi, rồi trở thành một trong những giọng ca được nhiều khán giả yêu mến, Uyên Linh đã xây dựng sự nghiệp bằng những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng cùng hành trình hoạt động bền bỉ suốt hơn một thập kỷ.