Miền Tây có 1 nhân vật chơi kim cương, đồ hiệu đổ đống: Cuộc sống hiện tại trong lâu đài 2 mặt tiền, diện tích 1.000m2

Có thể nói trên MXH, Ngân Collagen là một trong số ít những nhân vật cứ xuất hiện là kéo theo nhiều tranh cãi. Người xem có thể không nhớ cô bán sản phẩm gì, kinh doanh ra sao nhưng lại nhớ rất rõ những video quay trong biệt thự rộng lớn, những bộ trang sức kim cương cỡ lớn, những chiếc túi hiệu xuất hiện dày đặc và cả những ồn ào, tranh luận kéo dài.

Nhiều năm qua, cái tên Ngân Collagen vốn gắn liền với hình ảnh “phú bà miền tây” khi sở hữu cuộc sống xa hoa. Thế nhưng đi cùng với sự chú ý ấy là hàng loạt nghi vấn, tranh cãi và những lần bị dân mạng đặt dấu hỏi về giá trị thật của khối tài sản thường xuyên được “flex”.

Ngân Collagen

Trên trang cá nhân của mình, Ngân Collagen thường đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cuộc sống thường ngày trong lâu đài trăm tỷ của mình. Có khi là những bữa ăn dân giã trong không gian biệt thự hoành tráng, những lần khoe đồ nội thất cầu kỳ, khoe bộ sưu tập kim cương hay cả những chiếc túi hiệu “đổ đống” ra sàn nhà đều thu hút hàng triệu lượt xem.

Qua các video mà Ngân Collagen đăng tải, không ít người phải tò mò về căn biệt thự mà cô đang sinh sống. Cô từng nhiều lần chia sẻ trên MXH, úp mở cho biết giá trị không nhỏ, từ đây làm dấy lên tên gọi “lâu đài 500 tỷ”. Cũng theo lời Ngân, nhà được xây dựng trên diện tích 1.000m2, có 2 mặt tiền. Cô cho biết biệt thự này do chồng - Lê Trung thiết kế và phụ trách xây dựng, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện.

Nội thất bên trong biệt thự sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như gỗ, đá quý, một số được mạ vàng. Ngân Collagen cho biết nhiều món đồ được đặt mua từ nước ngoài, mời đội ngũ chuyên gia về Việt Nam trực tiếp thi công và lắp đặt.

Tòa lâu đài của Ngân Collagen được cô đăng tải nhiều trên MXH

Bên trong căn "biệt phủ" của Ngân Collagen

Trong đó số decor này, đặc biệt nhất phải kể đến chiếc đồng hồ làm từ đá khổng tước. Bích Ngân cho biết chồng khẳng định cả Việt Nam chỉ có 1 chiếc như vậy nhưng cô vẫn bán tín bán nghi. Không những thế nhiều góc trong biệt thự cũng phải được đánh dấu bằng việc để tên Ngân Collagen hay treo hình ảnh của cô.

Bên cạnh biệt thự, bộ sưu tập kim cương và hàng loạt đồ hiệu cũng được Ngân Collagen cho “lên sóng” với tần suất dày đặc. Trong nhiều video, Ngân Collagen liên tục flex các bộ trang sức kích thước lớn, những chiếc nhẫn đính đá nổi bật hay bộ sưu tập túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ.

Thế nhưng cũng từ đây, nhiều ồn ào, tranh cãi bắt đầu xuất hiện. Khác với nhiều nhân vật nổi tiếng khác bị bàn tán vì chuyện đời tư, những lùm xùm xoay quanh Ngân Collagen phần lớn lại xuất phát từ chính khối tài sản cô thường xuyên chia sẻ. Từ kim cương, đồng hồ, túi xách cho đến xe sang, gần như bất kỳ món đồ giá trị nào xuất hiện trong video cũng từng có thời điểm bị đặt dấu hỏi.

Thậm chí, không ít lần Ngân Collagen bị dân mạng “bóc phốt” là “phông bạt”, dùng đồ “pha-kè”,... Mỗi món đồ của “phú bà miền tây” đều bị netizen đem ra đối chiếu từng chi tiết. Tuy nhiên trước các ý kiến trái chiều, Ngân Collagen nhiều lần lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình. Cô vẫn duy trì cách xây dựng hình ảnh quen thuộc, vẫn đăng tải những nội dung xoay quanh cuộc sống cá nhân và không có dấu hiệu rút khỏi mạng xã hội sau các tranh cãi.

Những bức ảnh khoe túi hiệu của Ngân Collagen từng là chủ đề bàn tán rôm rả trên MXH

Ngân Collagen cũng không ít lần flex bộ sưu tập kim cương

Hiện tại, sau khoảng gần 1 năm vướng ồn ào, cuộc sống của Ngân Collagen vẫn không có nhiều thay đổi. Cô vẫn đăng tải video về cuộc sống đời thường, sáng làm đẹp, trưa ra vườn hái trái cây quay TikTok, tối được chồng dùng siêu xe đưa đi ăn nhà hàng, livestream tám chuyện,... Tuy nhiên so với trước đây, nhiều người cho rằng Ngân Collagen cũng có phần tiết chế hơn cũng như không còn phản hồi, “đốp chát” với cư dân mạng.

Cuộc sống hiện tại của Ngân Collagen

Ngân Collagen tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995) nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và xe sang. Ngân Collagen thường được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp, nổi bật là “kẹo táo thải mỡ bụng”.

Song vào tháng 5/2025, Cục An toàn thực phẩm đã gửi văn bản đến Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus". Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy 2 sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Ngoài công việc trên, cô và chồng cũng kinh doanh thêm nhiều lĩnh vực khác như kim cương, trang sức và đá quý. “Nhà Ngân thì công ty mỹ phẩm này rồi cửa hàng kim cương, quán gà rồi nhân viên ở nhà,…”, “Nhà tui thì nhiều kiểu lắm. Bà nào muốn xây dựng cũng có thể liên hệ nhà tui, muốn kinh doanh mỹ phẩm cũng có thể liên hệ, muốn mua ngọc cũng có thể liên hệ, muốn đóng nội thất gỗ thì bên Ngân cũng có làm nha”, là một số lần giới thiệu về chuyện kinh doanh, kiếm tiền của Ngân Collagen.

Tuy nhiên thực tế, vợ chồng Ngân Collagen là cổ đông, hợp tác kinh doanh kim cương với ông chủ một tiệm kim cương có cơ sở ở TP.HCM và Cần Thơ. Sau khi Ngân Collagen vướng lùm xùm năm 2025, nhiều người đã tìm đến fanpage của cửa hàng kim cương để tấn công, ảnh hưởng đến đối tác của cô. Vì vậy 2 bên quyết định Ngân Collagen rút vốn khỏi cửa hàng kim cương.

Tổng hợp