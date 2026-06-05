4 loại rau củ tế bào ung thư "ghét nhất trên đời": Món nào cũng rẻ, cũng quen trên mâm cơm Việt

Bác sĩ Zhao Yunbo, Trưởng khoa Ung bướu tại Bệnh viện Bắc Kinh (Trung Quốc) cảnh báo, cuộc sống bận rộn cùng những thói quen sinh hoạt thiếu điều độ đang khiến tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, việc thiết lập một chế độ dinh dưỡng lành mạnh ngay từ căn bếp nhỏ là điều vô cùng cần thiết.

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Không cần tìm kiếm các loại thần dược đắt đỏ, những tấm khiên chống lại sự biến đổi của tế bào ác tính lại nằm ngay trong các loại rau củ bình dân xuất hiện hàng ngày trên mâm cơm Việt. Bác sĩ dinh dưỡng Chang Shih Heng (Đài Loan, Trung Quốc) bổ sung thêm rằng nhiều loại rau củ không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn chứa nhiều chất kháng viêm, chống ung thư.

Trong đó, có 4 loại rau củ siêu rẻ mà các tế bào ác tính "ghét nhất trên đời", ai cũng nên thêm vào thực đơn thường xuyên hơn để ngừa ung thư:

1. Bông cải xanh

Khi nói đến những loại rau có khả năng phòng chống ung thư mạnh mẽ nhất, bông cải xanh luôn chiếm giữ các vị trí tốp đầu. Các nghiên cứu y khoa lâm sàng cho thấy, loại rau họ cải này sở hữu hàm lượng vitamin C cực kỳ dồi dào, vượt trội hơn hẳn so với bắp cải hay cần tây.

Đặc biệt, các nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã chứng minh bông cải xanh rất giàu hợp chất sulforaphane. Khi đi vào cơ thể, sulforaphane có khả năng kích hoạt quá trình tự hủy diệt apoptosis của các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào tiền ung thư. Cơ chế sinh học này giúp ức chế sự phát triển của khối u, ngăn ngừa tình trạng di căn và giảm thiểu sự phát triển kháng thuốc một cách hiệu quả.

- Lưu ý: Để cơ thể hấp thụ sulforaphane tốt nhất, bác sĩ Chang khuyên bạn nên thái nhỏ bông cải xanh trước khi nấu và để ngoài không khí khoảng 10 phút nhằm kích hoạt tối đa các hợp chất chống ung thư.

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2. Cà chua

Cà chua là món ăn quen thuộc bậc nhất nhưng lại sở hữu vũ khí chống ung thư cực kỳ lợi hại mang tên lycopene. Nghiên cứu dịch tễ học dài hạn do Đại học Harvard (Mỹ) thực hiện trên 47.000 người đã chứng minh rằng những người có chế độ ăn giàu lycopene có tỷ lệ mắc các bệnh ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, cổ tử cung, dạ dày và đại trực tràng thấp hơn hẳn.

Bác sĩ Zhao cho biết, về mặt cơ chế sinh học, cơ thể chúng ta có một loại hormone tăng trưởng do gan tiết ra gọi là IGF 1. Khi hormone này hoạt động quá mức, nó sẽ kích thích các tế bào phân chia vô tội vạ, dẫn đến hình thành khối u. Các nhà khoa học phát hiện ra lycopene trong cà chua chính là chìa khóa điều hòa và kìm hãm hoạt động của IGF 1, chặn đứng sự kích thích ác tính đối với tế bào.

- Lưu ý: Nhưng cần nhớ, lycopene là hoạt chất tan trong chất béo và nhạy cảm với nhiệt. Do đó, cách ăn cà chua tốt nhất để chống ung thư là nấu chín và chế biến kèm một chút dầu ăn, hoặc ép thành nước để phá vỡ thành tế bào, giải phóng tối đa dưỡng chất.

3. Hành tây

Không chỉ là loại củ gia vị làm dậy mùi món ăn, hành tây còn là một loại rau chứa nồng độ quercetin vô cùng cao, đặc biệt là ở hành tây đỏ.

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Một nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn tại Phần Lan theo dõi thói quen ăn uống của các quần thể dân cư đã chỉ ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ quercetin trong chế độ ăn uống có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn đáng kể. Các nhà khoa học phát hiện ra quercetin có khả năng tấn công trực tiếp vào các đoạn RNA lỗi trong tế bào ung thư, làm cho các đoạn mã này trở nên vô hiệu. Từ đó, nó ép tế bào ung thư phải tự hủy theo chương trình mà không thể nhân bản thêm.

- Lưu ý: Quercetin là chất tan trong chất béo. Bác sĩ Chang gợi ý cách tốt nhất là bổ sung hành tây từ thực phẩm tự nhiên thông qua các bữa ăn có sử dụng chất béo chất lượng cao để cơ thể hấp thụ trọn vẹn nhất.

4. Hành lá

Hành lá là loại rau gia vị xuất hiện trong hầu hết các món ăn của người Việt, từ bát cháo, tô phở đến các món xào nấu hàng ngày. Dù có mức giá rất rẻ nhưng hành lá lại thuộc nhóm thực phẩm chứa hàm lượng sunfua và các chất dinh dưỡng đậm đặc mà tế bào ung thư vô cùng e sợ.

Các phân tích y khoa cho thấy các hoạt chất chống oxy hóa tự nhiên trong hành lá khi đi vào cơ thể sẽ hoạt động như một bộ máy dọn dẹp các gốc tự do bị tổn thương. Bác sĩ Zhao cho biết thêm, việc bổ sung nhóm rau giàu gốc sunfua này giúp bảo vệ màng tế bào, ngăn ngừa quá trình đột biến gen và kích thích các tế bào miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn để tự sàng lọc các yếu tố nguy cơ.

- Lưu ý: Hợp chất lưu huỳnh tạo nên mùi hăng đặc trưng của hành lá rất dễ bị bay hơi ở nhiệt độ cao. Để giữ lại tối đa các gốc sunfua chống ung thư, bạn nên thái nhỏ hành lá và chỉ rắc vào món ăn ngay khi vừa tắt bếp nhằm tận dụng hơi nóng vừa đủ để làm chín tái rau.

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Bên cạnh việc bổ sung 4 loại rau củ trên vào thực đơn, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo độc giả cần chủ động loại bỏ các thói quen xấu khi ăn uống. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ muối chua chứa nitrit, đồ nướng cháy sinh hydrocarbon thơm đa vòng, hay thực phẩm bị mốc chứa aflatoxin chính là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy tế bào ung thư phát triển nên cần thay đổi ngay!

Nguồn và ảnh: Health 2.0, iFeng, Baidu Health