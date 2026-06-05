Bảo mẫu của gia đình tài phiệt trúng độc đắc 100 tỷ đồng, tặng ngay thiếu gia điện thoại đời mới, tiết lộ mối quan hệ đặc biệt

Ngày 1/6 vừa qua, siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, con trai của cố tỷ phú Trung Quốc Hà Hồng Sân, đã tổ chức lễ cưới tại Mont-Saint-Michel. Đám cưới thượng lưu đẹp tựa cổ tích sau 7 năm đăng ký kết hôn của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đám cưới cổ tích thu hút sự chú ý của nhiều người

Nhân dịp này, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ lại một đoạn cắt từ chương trình truyền hình thực tế, hé lộ câu chuyện thú vị về người bảo mẫu từng chăm sóc gia đình Hà Du Quân.

Theo đó, trong lúc trò chuyện cùng khách mời trong chương trình, Hề Mộng Dao bất ngờ tiết lộ: "Khi còn nhỏ, bảo mẫu trong nhà anh ấy từng trúng số 30 triệu HKD (khoảng 100 tỷ đồng)".

Hà Du Quân và bảo mẫu

Thông tin này khiến khách mời không khỏi bất ngờ, đồng thời mở ra câu chuyện đặc biệt về người bảo mẫu đã gắn bó với gia đình Hà Du Quân suốt nhiều năm.

Theo lời Hà Du Quân, người phụ nữ này từng trúng giải độc đắc xổ số Mark Six trị giá 30 triệu HKD. "30 triệu HKD, hoàn toàn là tiền mặt của cô ấy. Chiếc iPhone đầu tiên trong đời tôi cũng là do cô ấy tặng sau khi trúng số", anh kể.

Nam doanh nhân cho biết sau khi nhận giải thưởng, người bảo mẫu đã hỏi anh muốn được tặng món quà gì. Khi đó, anh trả lời rằng mình muốn có một chiếc iPhone. Không lâu sau, bà đã giữ đúng lời hứa và mua tặng anh chiếc điện thoại mà anh mong muốn.

Hà Du Quân cũng tiết lộ bản thân là một trong những người đầu tiên biết chuyện bảo mẫu trúng số. Lo ngại có thể xảy ra rủi ro ngoài ý muốn, anh đã nhắc bà cẩn thận bảo quản tấm vé số. "Tôi còn dặn cô ấy nên photocopy tờ vé đó, tuyệt đối không ra ngoài và cũng đừng nói cho bất kỳ ai biết", anh nhớ lại.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú trước chi tiết người bảo mẫu gắn bó với gia đình Hà Du Quân bất ngờ đổi đời nhờ trúng số độc đắc trị giá 30 triệu HKD.

Bên cạnh sự ngạc nhiên về vận may của người phụ nữ này, không ít cư dân mạng hài hước cho rằng gia đình Hà Du Quân dường như sở hữu "vận tài lộc" đặc biệt khi ngay cả người giúp việc trong nhà cũng có cơ hội trúng khoản tiền khổng lồ.

Ngoài yếu tố may mắn, nhiều người còn chú ý đến mối quan hệ thân thiết giữa Hà Du Quân và người bảo mẫu. Theo nhận xét của cư dân mạng, việc bà chia sẻ tin vui trúng số với Hà Du Quân, đồng thời dành tặng anh món quà ý nghĩa sau khi nhận thưởng, cho thấy sự gắn bó và tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Không ít ý kiến cũng đánh giá cao cách ứng xử của Hà Du Quân khi còn nhỏ, đặc biệt là việc anh chủ động nhắc bảo mẫu giữ kín thông tin và cẩn thận bảo quản tấm vé số trúng thưởng.

Nguồn: Stheadline