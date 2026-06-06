Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá "đại công xưởng" dép giả của cặp vợ chồng 9X: Hơn 23.000 đôi Nike, Adidas, Gucci nhái bị thu giữ

| | Sống

Chỉ từ tháng 6/2025 đến nay, cặp vợ chồng Đặng Phước Đạt và Vũ Thị Thu Thủy đã lập ra đường dây khép kín, thuê hàng chục nhân công dập khuôn, dán mác loạt brand quốc dân từ Nike, Adidas đến Crocs, Gucci để bỏ sỉ khắp thị trường, đút túi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Đặng Phước Đạt (SN 1996), Vũ Thị Thu Thủy (SN 1999, là vợ Đạt) và 3 nhân viên: Vũ Thành Trung (SN 2001), Trần Thị Gấm (SN 2006) và Nguyễn Tấn Trọng (SN 2000) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam quy mô lớn do Đặng Phước Đạt và vợ là Vũ Thị Thu Thủy (cùng ngụ tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) cầm đầu.

Bên trong đại công xưởng

Cuối tháng 5/2026, Phòng PC03 phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông triển khai nhiều tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt – Thủy tại xã Phú Hòa Đông, thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci (trị giá hơn 2 tỷ đồng) và số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

Các sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng

Quá trình điều tra xác định, đường dây sản xuất dép giả này do vợ chồng Đạt – Thủy cầm đầu, tổ chức sản xuất tại xã Phú Hòa Đông từ tháng 6/2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công thực hiện nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Các đối tượng đã đưa ra thị thường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng chục nghìn người mắc căn bệnh “thách thức y học hiện đại”: Tiến bộ điều trị thế giới đã có mặt tại Việt Nam

Tin vui cho hàng chục nghìn người mắc căn bệnh “thách thức y học hiện đại”: Tiến bộ điều trị thế giới đã có mặt tại Việt Nam Nổi bật

TP.HCM có 1 ngôi trường sở hữu 3 cơ sở hiện đại, sân bóng chuẩn FIFA và khu nội trú cao cấp, thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm

TP.HCM có 1 ngôi trường sở hữu 3 cơ sở hiện đại, sân bóng chuẩn FIFA và khu nội trú cao cấp, thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm Nổi bật

Loại xe nào cần lưu ý khi dùng xăng E10?

Loại xe nào cần lưu ý khi dùng xăng E10?

22:59 , 06/06/2026
Chuyên gia chỉ ra 4 thực phẩm làm răng ố vàng, đánh mãi vẫn không trắng

Chuyên gia chỉ ra 4 thực phẩm làm răng ố vàng, đánh mãi vẫn không trắng

22:32 , 06/06/2026
4 con giáp "khổ trước sướng sau", phất lên sau tuổi 40, tài sản tích lũy không thua kém ai

4 con giáp "khổ trước sướng sau", phất lên sau tuổi 40, tài sản tích lũy không thua kém ai

22:21 , 06/06/2026
Người đàn ông 35 tuổi bị suy thận, bác sĩ thở dài: "Ngày nào cũng làm 2 việc này, thận khỏe đến đâu cũng khó chịu nổi"

Người đàn ông 35 tuổi bị suy thận, bác sĩ thở dài: "Ngày nào cũng làm 2 việc này, thận khỏe đến đâu cũng khó chịu nổi"

22:18 , 06/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên