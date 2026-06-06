Triệt phá "đại công xưởng" dép giả của cặp vợ chồng 9X: Hơn 23.000 đôi Nike, Adidas, Gucci nhái bị thu giữ

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Đặng Phước Đạt (SN 1996), Vũ Thị Thu Thủy (SN 1999, là vợ Đạt) và 3 nhân viên: Vũ Thành Trung (SN 2001), Trần Thị Gấm (SN 2006) và Nguyễn Tấn Trọng (SN 2000) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam quy mô lớn do Đặng Phước Đạt và vợ là Vũ Thị Thu Thủy (cùng ngụ tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) cầm đầu.

Bên trong đại công xưởng

Cuối tháng 5/2026, Phòng PC03 phối hợp Công an xã Phú Hòa Đông triển khai nhiều tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt – Thủy tại xã Phú Hòa Đông, thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci (trị giá hơn 2 tỷ đồng) và số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

Các sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng

Quá trình điều tra xác định, đường dây sản xuất dép giả này do vợ chồng Đạt – Thủy cầm đầu, tổ chức sản xuất tại xã Phú Hòa Đông từ tháng 6/2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công thực hiện nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Các đối tượng đã đưa ra thị thường số lượng dép giả các nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.