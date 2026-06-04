5 loại cây không nên trồng trong nhà

Cây cảnh giúp ngôi nhà xanh mát, đẹp hơn và mang lại cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, trong phong thủy, không phải loại cây nào cũng phù hợp để đưa vào không gian sống, nhất là phòng ngủ, phòng khách hoặc những nơi gia đình thường xuyên quây quần.

Phong thủy là hệ thống quan niệm bố trí không gian nhằm tạo sự cân bằng, hài hòa giữa con người với môi trường sống. Trong đó, cây xanh thường được đánh giá tích cực vì đại diện cho sự sinh trưởng. Dù vậy, những loại cây dưới đây lại thường được khuyên nên cân nhắc kỹ khi đặt trong nhà.

1. Cây xương rồng

Cây xương rồng

Xương rồng được nhiều người yêu thích vì nhỏ gọn, dễ chăm và có hình dáng bắt mắt. Tuy nhiên, theo phong thủy, phần gai nhọn của cây lại dễ gợi liên tưởng đến năng lượng sắc bén, xung đột và căng thẳng.

Evelina Juzenaite, một chuyên gia thiết kế nội thất, cho biết: "Xương rồng bị xem là không may mắn trong phong thủy vì có nhiều gai nhọn. Những hình dáng sắc nhọn giống như nguồn năng lượng cắt, có thể dẫn đến mâu thuẫn và năng lượng xấu".

Nếu vẫn yêu thích xương rồng, gia chủ không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, nên tránh đặt cây tại phòng khách hoặc nơi nghỉ ngơi, trò chuyện; có thể chuyển cây ra gần cửa ra vào, bệ cửa sổ hoặc khu vực có chức năng bảo vệ hơn là thư giãn.

2. Cây bonsai

Cây bonsai

Bonsai là nghệ thuật tạo hình cây thu nhỏ trong chậu, đòi hỏi việc cắt tỉa, giới hạn bộ rễ và uốn cành rất công phu. Tuy đẹp và tinh tế, dáng cây bị thu nhỏ, kìm hãm phát triển lại khiến bonsai không được đánh giá cao khi đặt trong nhà theo một số cách lý giải phong thủy.

Chuyên gia Juzenaite cho rằng: "Trong một số quan niệm phong thủy, cây bonsai tượng trưng cho sự phát triển bị hạn chế".

Người thích bonsai có thể cân nhắc đặt cây ngoài trời, ở sân vườn hoặc ban công thay vì trong không gian sinh hoạt chính.

3. Cây sanh

Cây sanh

Cây sanh có tán lá mềm mại, dáng cong rủ đẹp mắt nhưng khá nhạy cảm với môi trường. Khi ánh sáng hoặc điều kiện chăm sóc thay đổi, cây có thể bị úa lá, rụng lá.

Chuyên gia Juzenaite nói: "Trong phong thủy, cây khô héo hoặc đã chết được xem là không may mắn. Chúng tượng trưng cho năng lượng trì trệ, thiếu phát triển và tiêu cực".

Bên cạnh đó, dáng lá buông xuống của sanh cũng thường được liên tưởng đến tâm trạng trầm lắng, sự trì trệ hoặc cảm xúc nặng nề.

4. Những cây có độc tính

Vạn tuế là cây có độc tính.

Một chậu cây đẹp nhưng có thể gây hại cho trẻ nhỏ hoặc thú cưng thường khó mang lại cảm giác an tâm trong nhà. Một số cây cảnh phổ biến như lan ý, vạn tuế, kim tiền, trầu bà có thể gây kích ứng, nôn hoặc tiêu chảy nếu vô tình ăn phải.

Với gia đình có trẻ nhỏ, chó hoặc mèo, việc đặt những cây này trong tầm với không chỉ tiềm ẩn rủi ro sức khỏe mà còn khiến không gian sống thiếu sự an toàn, yên ổn. Nếu vẫn muốn trồng, cây cần được đặt ở vị trí cao, khó tiếp cận.

5. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là loại cây dễ chăm, rất phổ biến trong nhà. Tuy nhiên, vì có lá mọc thẳng, đầu nhọn như lưỡi kiếm, cây đôi khi bị gắn với cảm giác sắc lạnh hoặc lời nói gay gắt.

Theo một số quan niệm phong thủy, lá nhọn của lưỡi hổ có thể tạo ra "sát khí", vì vậy không nên đặt trong phòng ngủ, nơi cần sự yên tĩnh và thư giãn. Thay vào đó, cây phù hợp hơn khi đặt gần cửa ra vào hoặc góc nhà, nơi dáng cây được cho là có thể phát huy ý nghĩa bảo vệ.

Nguồn: Homes and Gardens