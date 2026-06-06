Người đàn ông 35 tuổi bị suy thận, bác sĩ thở dài: "Ngày nào cũng làm 2 việc này, thận khỏe đến đâu cũng khó chịu nổi"

Ở tuổi 35, anh Trần (Trung Quốc) vừa nhận kết quả khám sức khỏe với dòng chữ khiến anh chết lặng: suy thận mạn tính.

Ngồi trong phòng khám, tay anh run nhẹ khi cầm tờ xét nghiệm. Anh không hiểu vì sao mình lại mắc bệnh. "Tôi không hút thuốc, ít uống đồ có cồn, sao thận lại suy yếu đến mức này?", anh liên tục hỏi bác sĩ.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy anh Trần có hai thói quen kéo dài nhiều năm: thường xuyên nhịn tiểu và gần như thay nước lọc bằng nước ngọt có ga.

Anh Trần làm việc văn phòng, thường xuyên tăng ca đến 9 giờ tối. Mỗi khi khát, anh lại uống một chai nước ngọt có ga lạnh thay vì nước lọc. Trong các cuộc họp kéo dài hàng giờ, dù bàng quang căng tức, anh vẫn cố nhịn tiểu để tránh gián đoạn công việc.

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Khi đến bệnh viện kiểm tra, chỉ số creatinin máu của anh đã tăng lên hơn 400 µmol/L, cho thấy chức năng thận suy giảm nghiêm trọng và có nguy cơ phải lọc máu trong tương lai.

Nhịn tiểu thường xuyên

Theo các chuyên gia, việc nhịn tiểu kéo dài là một trong những thói quen gây hại cho hệ tiết niệu và thận.

Khi bàng quang chứa đầy nước nhưng không được làm rỗng đúng lúc, áp lực trong đường tiết niệu tăng lên. Tình trạng này kéo dài có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm bể thận.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên nhịn tiểu còn có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Trong khi đó, tăng huyết áp lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận mạn tính.

Nhiều người cho rằng nhịn tiểu vài lần không gây ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, nếu thói quen này lặp đi lặp lại trong nhiều năm, tổn thương tích lũy có thể làm suy giảm chức năng lọc của thận.

Đặc biệt vào mùa hè, khi cơ thể mất nhiều nước qua mồ hôi, nước tiểu trở nên cô đặc hơn, việc nhịn tiểu càng làm tăng gánh nặng cho hệ tiết niệu.

Uống nước ngọt thay nước lọc

Anh Trần uống ít nhất 2 chai nước ngọt mỗi ngày.

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Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống chứa nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa, tăng axit uric máu và tiểu đường.

Đường fructose trong nước ngọt được chuyển hóa tại gan, có thể làm tăng sản xuất axit uric. Khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao kéo dài, các tinh thể urat có thể lắng đọng tại thận, gây tổn thương chức năng thận.

Ngoài ra, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường và tăng huyết áp - những bệnh lý liên quan mật thiết đến việc tiêu thụ nhiều đường - đều là các yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn.

Ngay cả các loại đồ uống sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo cũng không nên lạm dụng. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột và gián tiếp tác động đến quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Quan trọng hơn, việc quá quen với vị ngọt khiến nhiều người ngày càng ít uống nước lọc, dẫn đến tình trạng thiếu nước kéo dài, làm tăng gánh nặng cho thận.

Thận cần được bảo vệ từ những việc đơn giản nhất

Các bác sĩ cho biết bệnh thận mạn tính không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi. Sự gia tăng của các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì cùng lối sống ít vận động, thức khuya và chế độ ăn nhiều đường đang khiến ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với nguy cơ suy giảm chức năng thận.

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Điều nguy hiểm nhất không phải là bệnh thận diễn tiến nhanh hay chậm, mà là việc nhiều người liên tục duy trì những thói quen gây hại trong nhiều năm mà không hề hay biết.

Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên duy trì lượng nước uống phù hợp mỗi ngày, trừ trường hợp có chỉ định hạn chế từ bác sĩ. Nước tiểu có màu vàng nhạt thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể được cung cấp nước tương đối đầy đủ.

Bên cạnh đó, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, giảm lượng muối và đường trong khẩu phần ăn, tránh thức khuya kéo dài và không nhịn tiểu khi có nhu cầu.

Khám sức khỏe định kỳ, bao gồm xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra creatinin máu, cũng là cách đơn giản giúp phát hiện sớm các bất thường về chức năng thận.

Theo Toutiao