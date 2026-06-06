Mẹ tôi thường nấu món này vài lần mỗi tuần, ăn vào mùa hè là "chuẩn bài", nước dùng ngon đến mức lịm tim!

Cà chua vào mùa hè nhận được nhiều ánh nắng mặt trời, vì thế chúng cũng là những quả ngon, mọng nước và giàu dinh dưỡng với vị chua ngọt, rất thích hợp để làm nước dùng cho món canh/hầm. Tôi thường rất thích những món ăn nấu từ cà chua. Nó không cần nhiều gia vị, và có vị ngon tuyệt, kích thích vị giác ngay khi vừa ăn.

Một trong số nhiều món ăn từ cà chua mà tôi yêu thích đó là món thịt bò nấu váng đậu và cà chua mà mẹ tôi thường nấu một tuần vài lần. Món ăn này rất giàu chất dinh dưỡng từ các nguyên liệu và có hương vị tuyệt vời. Nó làm nổi bật hương vị tự nhiên của các nguyên liệu, và thịt cùng rau củ đều được nấu trong một nồi - dễ làm và ngon miệng!

Nguyên liệu làm món thịt bò nấu váng đậu và cà chua

250g thịt bò, 150g váng hũ khô, 2-3 quả cà chua beef, một nắm miến khoai lang, 1 gói nấm kim châm, 5 tép tỏi băm, hành lá, muối, nước tương, bột tiêu, bột bắp, hành lá, một ít bột ngũ vị hương.

Cách làm món thịt bò nấu váng đậu và cà chua

Bước 1: Bạn rửa qua váng đậu dưới vòi nước chảy, sau đó ngâm váng đậu một lúc cho đến khi mềm. Vào mùa hè, bạn chỉ cần ngâm váng đậu trong nước lạnh, mùa đông thì hãy dùng nước ấm. Khi ngâm, hãy úp một chiếc đĩa phẳng lên trên để ép đậu hũ ngập hoàn toàn trong nước, giúp chúng ngấm nước nhanh và đều hơn. Sau khi ngâm váng đậu xong thì rửa lại nhiều lần với nước rồi vắt ráo và cắt miếng nhỏ. Đồng thời lúc này hãy ngâm miến khoai lang trong chậu nước.

Bước 2: Rửa sạch thịt bò rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt bò thành từng lát, cho vào bát, thêm một ít nước tương, bột tiêu và bột bắp, trộn đều. Sau đó thêm một ít dầu ăn vào rồi nhào kỹ để tránh bị dính. Ướp thịt bò trong khoảng 10 phút. Đặt nồi lên bếp, đun nóng cùng một chút dầu ăn. Sau đó, cho gốc hành lá và tỏi băm vào xào thơm.

Bước 3: Nếu thích ăn cay, bạn có thể cho thêm một ít ớt tươi hoặc ớt lhoo vào lúc này và xào thơm. Tiếp theo, cho cà chua thái miếng nhỏ vào và xào đến khi thấy chúng mềm, tiết ra nước. Cho một lượng nước vừa phải vào, sau đó thêm muối, bột ngũ vị hương và nước tương để nêm gia vị. Tiếp đó thêm nấm kim châm và váng đậu đã ngâm, đậy nắp và nấu trên lửa vừa khoảng 3 phút. Tiếp đó, cho miến khoai lang đã ngâm vào, rồi rải thịt bò đã ướp lên trên.

Bước 4: Đậy nắp nồi lại và tiếp tục nấu trên lửa vừa trong 3 phút. Thịt bò chín khi nó hoàn toàn đổi màu; không nên nấu quá lâu vì sẽ làm thịt bị dai. Khi tất cả các nguyên liệu đã chín, cuối cùng cùng bạn rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên, vậy là món ăn đã hoàn thành.

Thịt bò nấu theo cách này rất mềm, còn váng đậu và miến ngấm nước dùng, tạo nên hương thơm đặc sắc, vị ngon tuyệt vời. Mỗi lần nấu món này, mẹ tôi thường cho nhiều nước hơn lần trước đó. Bởi vì chỉ cần có món ăn này trên bàn ăn là mọi người tranh nhau húp cạn cả bát mà vẫn còn thòm thèm. Thịt và rau củ được ngấm đều nước dùng, trở nên tươi ngon, thơm phức và hấp dẫn hơn hẳn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò nấu váng đậu và cà chua!