Lắp camera giá rẻ, chủ nhà sững người với cảnh tượng khi xem video được ghi lại

Mới đây, một đoạn video về chiếc camera giám sát giá rẻ bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Video mang tiêu đề: “Bố tôi mua trên mạng một chiếc camera giám sát giá 12,9 tệ”, tương đương khoảng vài chục nghìn đồng.

Điều khiến đoạn video gây chú ý không phải hình thức của chiếc camera, mà là khung cảnh được ghi lại qua thiết bị này. Theo nội dung đang lan truyền, khu nhà vốn nằm ở khu vực đèo, khi nhìn qua màn hình camera lại tạo cảm giác như nằm ngay sát một tuyến đường sắt. Hình ảnh lạ mắt khiến người đăng tải ví von rằng mình như “xuyên không” tới một thế giới khác.

Tình huống hài hước nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người thích thú trước cách chiếc camera giá rẻ khiến khung cảnh quen thuộc trở nên khác lạ. Tuy nhiên, phía sau khoảnh khắc gây cười ấy là câu hỏi thực tế hơn: với thiết bị được lắp đặt trong chính ngôi nhà, giá rẻ liệu có nên là tiêu chí được đặt lên hàng đầu?

Camera gia đình ngày nay không chỉ dùng để quan sát cửa ra vào hay chỗ để xe. Nhiều gia đình còn sử dụng thiết bị này để theo dõi trẻ nhỏ, người cao tuổi, thú cưng hoặc không gian sinh hoạt khi vắng nhà. Điều đó đồng nghĩa chiếc camera có thể lưu giữ những hình ảnh riêng tư của các thành viên trong gia đình trong thời gian dài.

Không nên mua camera lắp đặt tại nhà chỉ vì giá rẻ

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, việc lắp đặt camera giám sát trong gia đình ngày càng phổ biến, song thiết bị này cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân nếu người dùng chủ quan trong bảo mật. Các đối tượng xấu có thể dò quét những camera tồn tại lỗ hổng, sử dụng mật khẩu yếu hoặc không được cập nhật phần mềm để xâm nhập từ xa, theo dõi và ghi lại hình ảnh, âm thanh trong không gian sinh hoạt riêng tư.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, mua từ đơn vị uy tín; đồng thời thay đổi ngay tên đăng nhập và mật khẩu mặc định sau khi lắp đặt.

Trước khi mua camera, gia đình cũng cần xác định rõ mục đích sử dụng. Nếu chỉ cần quan sát cửa chính, sân, ban công hoặc nơi để xe, người dùng nên ưu tiên thiết bị có góc quan sát phù hợp, hình ảnh ban đêm đủ rõ và khả năng lưu lại video ổn định. Nếu dùng để theo dõi trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc thú cưng, các tính năng như cảnh báo chuyển động, đàm thoại hai chiều hay xem lại lịch sử ghi hình sẽ thiết thực hơn một mức giá quá rẻ.

Với camera lắp ngoài trời, thiết bị cần phù hợp điều kiện mưa, nắng và bụi bẩn. Một mẫu camera vốn chỉ thiết kế cho không gian trong nhà, nếu được lắp tạm ngoài cổng hoặc ban công, có thể nhanh xuống cấp hoặc hoạt động thiếu ổn định.

Khả năng lưu trữ cũng là tiêu chí không nên bỏ qua. Camera chỉ thực sự hữu ích khi gia đình có thể xem lại hình ảnh nếu xảy ra sự cố. Vì vậy, người mua cần kiểm tra thiết bị lưu video trên thẻ nhớ, đầu ghi hay dịch vụ đám mây; thời gian lưu giữ trong bao lâu; có phát sinh phí định kỳ hay không; dữ liệu có được bảo vệ an toàn hay không.

Đáng chú ý, theo Thông tư 21/2024/TT-BTTTT, từ ngày 1/1/2026, thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các quy định tại QCVN 135:2024/BTTTT về yêu cầu an toàn thông tin cơ bản. Điều này càng cho thấy người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có thông tin xuất xứ, phân phối chính thức, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng.

Lắp camera đúng vị trí, bảo vệ hình ảnh của chính gia đình mình

Không chỉ lựa chọn thiết bị, vị trí lắp camera cũng ảnh hưởng trực tiếp tới quyền riêng tư của các thành viên trong gia đình. Công an tỉnh Quảng Ninh từng khuyến cáo người dân không nên lắp camera tại những khu vực riêng tư như phòng ngủ, phòng thay đồ hoặc nhà vệ sinh.

Với nhu cầu bảo đảm an ninh thông thường, camera nên được hướng vào cửa chính, sân, hành lang, khu vực để xe hoặc phòng sinh hoạt chung. Người dùng cũng cần hạn chế để camera ghi hình sang nhà hàng xóm hoặc những khu vực không thực sự cần quan sát.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) khuyến nghị người sử dụng camera gia đình cần chọn thiết bị có tính năng bảo mật, ưu tiên khả năng mã hóa dữ liệu; không dùng lại mật khẩu của tài khoản khác và bật xác thực hai yếu tố nếu thiết bị hỗ trợ. Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) cũng lưu ý người dùng nên kiểm tra thời gian nhà sản xuất còn hỗ trợ cập nhật phần mềm cho thiết bị, bởi camera không còn được vá lỗi có thể trở thành điểm yếu trong mạng gia đình.