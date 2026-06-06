Chàng trai 28 tuổi viêm dạ dày ruột cấp tính vì ăn 1 bát cơm nguội, bác sĩ nói thẳng: Đừng để lâu những thực phẩm này trong tủ lạnh

Tiểu Dã, 28 tuổi, làm việc tại Vũ Hán (Trung Quốc). Sống một mình trong căn hộ thuê, anh có thói quen nấu một lượng lớn thức ăn cùng lúc để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, rồi cho phần thức ăn thừa vào tủ lạnh để ăn vào ngày hôm sau.

Tối ngày 28/5, sau khi làm thêm giờ, Tiểu Dã trở về nhà mệt mỏi và đói bụng. Không muốn nấu nướng nữa, anh lấy ra phần cơm nguội đã được bảo quản trong tủ lạnh 4-5 ngày, cũng như phần thịt chưa ăn hết từ hôm trước. Biết thức ăn đã để quá lâu, Tiểu Dã cố hâm nóng lại nhiều lần, tin rằng "hâm nóng kỹ sẽ an toàn", rồi sau đó đi ngủ.

Bất ngờ thay, ngay sau khi ngủ thiếp đi, anh đột nhiên bị đau bụng dữ dội, tiếp theo là nôn mửa và tiêu chảy hơn 10 lần trong suốt đêm, kèm theo sốt cao lên tới 39 độ C. Chịu đựng sự khó chịu cho đến sáng hôm sau, Tiểu Dã đến bệnh viện để điều trị. Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm dạ dày ruột cấp tính do vi khuẩn, gây ra bởi việc ăn thức ăn thừa ôi thiu.

"Tủ lạnh chỉ có thể làm chậm tốc độ phát triển của vi khuẩn, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn chúng", bác sĩ giải thích.

Các loại vi khuẩn như Listeria, Yersinia và Salmonella… được gọi là "vi khuẩn ưa lạnh", vẫn có thể phát triển và sinh sôi chậm trong môi trường lạnh. Thức ăn thừa bảo quản trong tủ lạnh quá 3-5 ngày có thể phát triển lượng lớn vi khuẩn và thậm chí sản sinh ra độc tố chịu nhiệt, ngay cả khi chúng trông bình thường về hình thức và mùi vị. Ví dụ, độc tố ruột của tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) không thể bị phá hủy khi đun sôi ở 100 độ C và vẫn có thể gây khó chịu đường tiêu hóa nếu ăn phải.

Bác sĩ đưa ra những lưu ý sau khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh: rau lá xanh không nên bảo quản quá 3 ngày để tránh hàm lượng nitrit quá cao; thức ăn thừa chỉ nên bảo quản không quá 2 ngày, và nếu ăn lại thì cần hâm nóng kỹ đến nhiệt độ bên trong từ 75 độ C trở lên; thịt nấu chín và các món hầm nên ăn trong vòng 1-2 ngày, và nên đông lạnh nếu để quá thời gian này; hải sản và các sản phẩm từ đậu dễ hỏng và nên tiêu thụ trong ngày; trái cây đã cắt không nên bảo quản quá 24 giờ để tránh vi khuẩn phát triển trên bề mặt.

Bác sĩ đặc biệt nhắc nhở rằng nếu bạn bị tiêu chảy hơn 6 lần một ngày, phân lỏng, sốt trên 38,5 độ C, các triệu chứng mất nước như khô miệng, tiểu ít, chóng mặt và suy yếu sau khi ăn thức ăn bảo quản lạnh, nôn mửa dữ dội không thể uống nước, hoặc đi ngoài ra máu và đau bụng dữ dội, tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc chống tiêu chảy mà nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức để tránh làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

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