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Ra quyết định khởi tố giám đốc công ty sản xuất nem chua rán Nguyễn Sĩ Phương SN 1975

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Ra quyết định khởi tố giám đốc công ty sản xuất nem chua rán Nguyễn Sĩ Phương SN 1975

Giám đốc Nguyễn Sĩ Phương bị khởi tố vì kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có giả mạo món "Nem chua rán Hà Nội".

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương (sinh năm 1975), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo quy định tại Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly có địa chỉ tại 26B, đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 1.000 kg hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như: hành phi, bò khô, ruốc…

Ra quyết định khởi tố giám đốc công ty sản xuất nem chua rán Nguyễn Sĩ Phương SN 1975- Ảnh 1.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tại cơ sở một số mặt hàng, trên bao bì có ghi "Nem chua rán Hà Nội" do Công ty TNHH sản xuất và thương mai thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại xã Bát Tràng - TP Hà Nội sản xuất.

Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH sản xuất và thương mai thực phẩm sạch An Việt không sản xuất sản phẩm "Nem chua rán Hà Nội", nhưng vì hám lợi nên Nguyễn Sĩ Phương đã tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên "Nem chua rán Hà Nội" sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác như: thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và thời gian sử dụng, thông tin cảnh báo, giá trị dinh dưỡng kèm theo dòng chữ nhà phân phối Phương Tùng Ly Thanh Hóa, sau đó đóng gói, nhập ngày sản xuất, hạn sử dụng để bán ra thị trường.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10/2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm hàng giả nói trên ra thị trường cho người tiêu dùng.

Ra quyết định khởi tố giám đốc công ty sản xuất nem chua rán Nguyễn Sĩ Phương SN 1975- Ảnh 2.

Qua vụ việc trên Công an khuyến cáo, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe và tính mạng của cộng đồng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm; sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; thực hiện đúng quy trình bảo quản, chế biến và kinh doanh.

Tuyệt đối không sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với người tiêu dùng, cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình bằng cách lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng và các thông tin liên quan trước khi mua hoặc sử dụng.

An toàn thực phẩm là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh và mỗi người tiêu dùng cần chung tay thực hiện tốt các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, ngăn chặn thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của Nhân dân.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
nem chua rán

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