Đi khám bệnh miễn phí, người phụ nữ 58 tuổi bỗng thành "con nợ" 600 triệu đồng, phải làm lao công trả nợ

Cục Quản lý Giám sát Thị trường quận Lệ Loan (Quảng Châu, Trung Quốc) đang điều tra những dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến một trung tâm dưỡng sinh có tên Phúc Thuận Đường, sau khi nhiều khách hàng tố bị dụ dỗ chi số tiền khổng lồ cho các liệu trình không rõ hiệu quả.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Đông, bà Quách (58 tuổi, sống tại quận Lệ Loan, Quảng Châu) ban đầu chỉ ghé một cơ sở dưỡng sinh để trải nghiệm dịch vụ ngâm chân miễn phí. Tuy nhiên, đây cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày liên tục chi tiền vào các liệu trình được quảng cáo là giúp cải thiện sức khỏe.

Người phụ nữ Trung Quốc bị lừa đảo khi đi ngâm chân miễn phí. Nguồn ảnh: HK01

Bà Quách cho biết, mỗi lần kiểm tra, nhân viên và những người tự xưng là "bác sĩ" đều khẳng định cơ thể bà đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, có nguy cơ đột quỵ. Họ liên tục cảnh báo rằng nếu không điều trị kịp thời, chi phí nằm viện trong tương lai sẽ còn tốn kém hơn nhiều, trang HK01 đưa tin.

"Tôi lúc đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng họ cứ nói, bệnh tình sẽ ngày một nặng nếu không điều trị", bà kể.

Không chỉ vậy, bà còn được thông báo những nếp nhăn trên trán ảnh hưởng đến vận mệnh con cái và cần tiêm thuốc để hóa giải. Mỗi mũi tiêm có giá 6.600 Nhân dân tệ (25 triệu đồng) và phải thực hiện đủ ba lần.

Nhân viên Phúc Thuận Đường thú nhận hành vi lừa đảo trong phóng sự điều tra

Trong vòng một thời gian ngắn, bà Quách đã chi hơn 170.000 Nhân dân tệ (khoảng 600 triệu đồng) cho các dịch vụ tại Phúc Thuận Đường. Đáng chú ý, hơn 100.000 Nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng) trong số đó là tiền vay và quẹt thẻ tín dụng.

Con gái bà cho biết khi mẹ không còn khả năng chi trả, nhân viên cửa hàng đã trực tiếp sử dụng điện thoại của bà để vay tiền từ nhiều tổ chức tài chính khác nhau, đồng thời yêu cầu bà không được kể với người thân.

Để trả nợ, người phụ nữ 58 tuổi phải xin làm lao công. Mỗi tháng, bà phải dành khoảng 4.000 nhân dân tệ (15 triệu đồng) để thanh toán các khoản vay.

Con gái bà Quách kể lại sự việc

Không chỉ bà Quách, một phụ nữ họ Phùng ngoài 70 tuổi cũng tố cáo cơ sở dưỡng sinh này đã khiến bà mất tới 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,5 tỷ đồng) trong vòng 8 tháng.

Theo lời kể, sau một lần kiểm tra sức khỏe miễn phí, người được giới thiệu là bác sĩ chỉ dùng tay ấn vào vài vị trí trên cơ thể rồi kết luận bà mắc ung thư buồng trứng. Ngay sau đó, bà được bán 2 hộp tinh dầu với giá lên tới 100.000 nhân dân tệ (hơn 389 triệu đồng) và được quảng cáo có thể hỗ trợ điều trị căn bệnh này.

Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết, giá thực tế của loại tinh dầu trên chỉ khoảng 130 nhân dân tệ (hơn 500.000 đồng).

Trước sức ép từ dư luận và cơ quan chức năng, Phúc Thuận Đường sau đó đồng ý bồi thường cho bà Phùng 290.000 Nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng).

Cơ quan quản lý thị trường địa phương cho biết đã chính thức lập hồ sơ điều tra các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động của cơ sở này.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò "khám bệnh miễn phí", "dưỡng sinh chữa bách bệnh" nhắm vào người cao tuổi để trục lợi.