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Người dân tuyệt đối không nhận đơn hàng ship có nội dung này

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Người dân tuyệt đối không nhận đơn hàng ship có nội dung này

Thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức “quà tặng miễn phí”, “đơn hàng 0 đồng” xuất hiện trở lại trên các nền tảng mạng xã hội với phương thức ngày càng tinh vi.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức “quà tặng miễn phí”, “đơn hàng 0 đồng” xuất hiện trở lại trên các nền tảng mạng xã hội với phương thức ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng tâm lý tò mò, ham ưu đãi của người dùng để đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận, nếu trước đây các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để nhận quà, thì hiện nay hình thức lừa đảo đã có nhiều thay đổi. Nạn nhân có thể bất ngờ nhận được một kiện hàng được quảng cáo là “0 đồng” hoặc “quà tặng tri ân” giao tận nhà. Món đồ bên trong thường có giá trị thấp hoặc không có giá trị sử dụng.

Đáng chú ý, các kiện hàng thường có kèm theo tờ hướng dẫn hoặc phiếu thông báo yêu cầu người nhận quét mã QR để xác nhận nhận quà, tham gia chương trình ưu đãi hoặc nhận phần thưởng có giá trị lớn hơn. Tuy nhiên, các mã QR này thực chất dẫn đến các trang web giả mạo hoặc liên kết tải ứng dụng chứa mã độc.

Khi truy cập và làm theo hướng dẫn, người dùng có thể vô tình cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cấp quyền truy cập thiết bị cho đối tượng xấu. Từ đó, các đối tượng có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội, đánh cắp dữ liệu hoặc thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để phòng tránh thủ đoạn trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nhận các đơn hàng không rõ nguồn gốc, không có thông tin người gửi cụ thể; tuyệt đối không quét mã QR lạ hoặc truy cập các đường dẫn chưa được kiểm chứng. Người dân cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào qua mạng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã thực hiện giao dịch với các đối tượng lạ, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các thông tin liên quan như hình ảnh, tin nhắn, lịch sử giao dịch và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Trong bối cảnh các hoạt động mua sắm và giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, việc nâng cao cảnh giác trước các chương trình tặng quà, khuyến mại bất thường là biện pháp quan trọng giúp mỗi người chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình trên môi trường mạng.﻿

Người dân tuyệt đối không nhận đơn hàng ship có nội dung này - Ảnh 2.Người dân kiểm tra ngay VNeID trước ngày 15/6

Người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID nên kiểm tra và thực hiện sớm cập nhật.

Minh Ánh

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