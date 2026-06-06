Hành trình nâng tầm của hàng trăm ngàn hàng quán Việt để bắt kịp xu hướng

Khi những quán ăn lâu năm lần đầu "ra ánh sáng"

Thời gian gần đây, hình ảnh nhiều quán xá nổi tiếng như Bánh Ướt Cây Me, Tiệm Mì Chú Cao, Hủ Tiếu Nam Vang 69 hay Bánh Bèo Cô Hai Thương… bất ngờ xuất hiện trên hệ thống quảng cáo ngoài trời tại nhiều tỉnh thành, thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Từ trước đến nay, những biển quảng cáo ngoài trời vẫn được xem là sân chơi của các thương hiệu lớn. Bởi vậy, việc những hàng quán bình dân quen thuộc của địa phương xuất hiện nổi bật tại những vị trí đắc địa khiến không ít người ngạc nhiên.

Đằng sau sự xuất hiện đặc biệt ấy là chiến dịch tiếp sức hàng quán nâng tầm với sự đồng hành của Ví Trả Sau trên MoMo. Theo đó, những hàng quán vốn quen thuộc với người dân địa phương có cơ hội được nhiều người biết đến hơn theo một cách mới mẻ.

Thông qua chiến dịch OOH tại nhiều tỉnh thành, MoMo đã đưa những câu chuyện kinh doanh bình dị ấy đến gần hơn với công chúng. Sự xuất hiện trên các biển quảng cáo ngoài trời không chỉ giúp các tiểu thương tiếp cận thêm khách hàng mới mà còn góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp hơn.

Những hàng quán xuất hiện trên loạt biển quảng cáo này đều đã tồn tại qua hàng chục năm và đều là những cái tên mang tính biểu tượng của ẩm thực địa phương. Bánh Ướt Cây Me là địa chỉ quen thuộc của người Cần Thơ suốt hơn 40 năm. Tiệm Mì Chú Cao khởi nguồn từ chiếc xe mì gia đình từ năm 1967 trước khi được thế hệ trẻ tiếp nối và phát triển. Hủ Tiếu Nam Vang 69 hay Bánh Bèo Cô Hai Thương cũng là những cái tên được nhiều thực khách nhắc đến khi nói về ẩm thực địa phương.

Với các hàng quán, đây không chỉ là dịp để tiếp cận thêm khách hàng mới mà còn giúp những giá trị đã được bền bỉ gìn giữ qua nhiều năm được biết đến rộng rãi hơn.

Hàng quán nhỏ thêm sức bật và người dùng thêm tiện ích thanh toán

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện quảng bá hình ảnh, sự thay đổi lớn nhất đối với các hàng quán đường phố nằm ở chính khâu thanh toán hằng ngày. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một hình thức thanh toán linh hoạt vốn trước đây chỉ có ở các chuỗi lớn hay trung tâm thương mại, nay đã có mặt tại gần 500.000 cửa tiệm, hàng quán nhỏ trên khắp cả nước nhờ sự phổ cập của Ví Trả Sau MoMo. Việc chấp nhận trả sau giúp các quán ăn, quán nước bình dân nâng tầm dịch vụ, mang công nghệ tài chính hiện đại về ngay không gian quen thuộc của mình.

Đặc biệt, việc phủ sóng rộng khắp này kết hợp cùng chiến dịch Mega Sale trong tháng 6 là cách MoMo mong muốn tiếp lửa cho các tiểu thương, giúp họ có thêm công cụ để giữ chân khách hàng và mở rộng cơ hội kinh doanh. Ở chiều ngược lại, giải pháp này mang đến sự tiện lợi và linh hoạt tối đa cho người dùng, nhất là nhóm khách hàng phổ thông vốn ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính truyền thống, giúp họ chủ động và thoải mái hơn trong chi tiêu hằng ngày.

Khách hàng thêm phương thức chi trả, chủ tiệm thêm doanh thu. Từ những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực ấy, các hàng quán đường phố có thêm điều kiện để phục vụ khách hàng chu đáo hơn, đồng thời tiếp tục phát triển dựa trên những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của mình.