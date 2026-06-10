Bật tách vị nhiệt đới cùng Mộc Châu Creamery với bộ đôi sữa chua ăn Thạch pha lê

Không dừng lại ở việc giữ gìn di sản biểu tượng, Mộc Châu Creamery hôm nay còn khắc họa một chân dung đầy cá tính: táo bạo, ưa khám phá và không e dè trước những bước ngoặt thay đổi để chạm đến trái tim của người tiêu dùng hiện đại.

Sữa chua ăn Thạch pha lê: Sự hòa quyện giữa hoài niệm và sáng tạo

Với tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ, Mộc Châu Creamery chính thức ghi dấu ấn đột phá trên thị trường khi ra mắt bộ đôi Sữa chua ăn Thạch pha lê Hương Dưa lưới và Hương Xoài ớt. Hai hương vị đều lấy cảm hứng từ vị trái cây nhiệt đới đặc trưng của mùa hè.

Ở phiên bản vị Dưa lưới, người ăn sẽ lập tức cảm nhận được sự thanh mát, tươi mới và tràn đầy năng lượng của một ngày hè năng động. Vị dưa lưới thơm dịu, đồng điệu hoàn hảo với độ ngậy nhẹ của sữa chua. Trong khi đó, phiên bản sữa chua ăn Xoài Ớt lại là một cuộc thử nghiệm táo bạo. Sự kết hợp giữa vị xoài thơm ngọt đậm đà và vị cay tê dịu nhẹ của ớt đã kích thích tuyệt đối sự tò mò của thực khách. Bản giao hưởng vị giác này phá vỡ mọi định kiến về sữa chua ăn truyền thống, biến mỗi thìa sữa chua thành một chuyến phiêu lưu đầy phấn khích.

Điểm mấu chốt tạo nên chất lượng thượng hạng của dòng sản phẩm mới này chính là nền sữa chua ăn Mộc Châu Creamery. Sản phẩm được làm từ 100% nền sữa tươi thanh trùng nguyên chất, thu hoạch từ những cô bò hạnh phúc trên thảo nguyên. Thay vì sản xuất công nghiệp nhanh chóng, Mộc Châu Creamery áp dụng quy trình ủ chậm đúng độ (kiểm soát nghiêm ngặt về cả nhiệt độ và độ chua), giúp giữ lại tối đa dưỡng chất và hương vị tự nhiên vốn có.

Trên nền sữa chua sánh mịn ấy, sự sáng tạo được đẩy lên cao trào nhờ những viên thạch pha lê lần đầu tiên xuất hiện. Khi thưởng thức, những viên thạch giòn mọng, sần sật khi nhai, tạo nên hiệu ứng hương trái cây bật tách bừng vị trong miệng, vừa giữ được hương vị truyền thống vừa mang hơi thở thời đại.

Tại Triển lãm Vietnam Dairy 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội, gian hàng của Mộc Châu Creamery đã trở thành tâm điểm thu hút hàng ngàn lượt ghé thăm và dùng thử. Bạn Ánh Quỳnh (24 tuổi, Hoàng Mai) hào hứng chia sẻ: "Mình thực sự bất ngờ khi thử sữa chua ăn vị Xoài Ớt. Sữa chua mịn, chua nhẹ kết hợp với vị cay tê rất nhẹ và vị ngọt của hương xoài, thêm thạch giòn sần sật làm mình thấy rất thích thú".

Trong khi đó, bác Thu Phương (52 tuổi, Cầu Giấy) lại đánh giá cao hậu vị sữa chua ăn thạch pha lê: "Sữa chua không bị ngọt gắt, ăn vào cảm nhận rõ vị sữa chứ không bị hương liệu. Thạch pha lê dưa lưới mát lịm, rất hợp khẩu vị tôi".

Sức mạnh từ "Vành đai Vàng": Bản lĩnh đổi mới chiến lược của một di sản lâu đời

Việc ra mắt dòng sản phẩm sữa chua ăn thạch pha lê nằm trong chiến lược định vị thương hiệu toàn diện của Mộc Châu Creamery. Khoác lên mình diện mạo mới hiện đại, tinh tế và cao cấp hơn, thương hiệu vẫn khéo léo giữ vẹn nguyên những giá trị cốt lõi đã làm nên danh tiếng của mình suốt gần 7 thập kỷ qua.

Sự tự tin của Mộc Châu Creamery bắt nguồn từ gốc rễ vững chắc: nguồn sữa đơn nguồn, thượng hạng được chắt lọc tinh túy từ Vành đai Vàng thảo nguyên.

Sở dĩ Mộc Châu Creamery tự tin thực hiện cú chuyển mình lịch sử này là bởi thương hiệu đang sở hữu gốc rễ kiên cố: nguồn sữa đơn nguồn với chất lượng thượng hạng. Khởi nguồn từ Vành đai Vàng thảo nguyên, nơi sở hữu khí hậu quanh năm mát lành cùng những đồng cỏ xanh lý tưởng cho việc chăn nuôi bò sữa, dòng sữa di sản tại đây mang trọn tinh túy của tự nhiên. Khi món quà của đất trời được kết hợp cùng kỹ nghệ chăn nuôi và bí quyết nghề sữa lưu truyền qua nhiều thập kỷ, tất cả đã tạo nên một nguồn sữa nguyên bản sở hữu hàm lượng dinh dưỡng hài hoà và hương vị mà khó nơi nào có thể sao chép.

Bước chuyển mình chiến lược này là minh chứng cho thấy Mộc Châu Creamery hoàn toàn tránh xa các công thức cứng nhắc hay lối mòn tư duy vốn dễ làm các thương hiệu lâu năm trở nên già cỗi. Đối với thương hiệu, đổi mới không phải là rũ bỏ hay lãng quên quá khứ, mà chính là lấy sức mạnh nội tại từ giá trị di sản để làm bệ phóng cho những sáng tạo mới. Bằng cách lắng nghe xu hướng của thế hệ người tiêu dùng mới, Mộc Châu Creamery mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cả về hương vị xu hướng, giá trị dinh dưỡng cao cấp lẫn cam kết phát triển bền vững.

Đơn vị công bố sản phẩm: Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu

Địa chỉ: Số 912 đường Thảo Nguyên, Phường Thảo Nguyên, Tỉnh Sơn La