Mất ngủ, miệng đắng, da nổi mụn sau những đêm thức khuya: Công thức canh "thanh mà không hàn, bổ mà không nóng" được nhiều chị em truyền nhau

Mùa hè kéo dài cùng thói quen thức khuya khiến nhiều chị em rơi vào một tình trạng khó chịu: Trên thì bốc hỏa, nổi mụn, mất ngủ, miệng đắng; dưới thì tay chân lạnh, lưng gối mỏi rã rời. Uống trà mát thì đau dạ dày, ăn đồ bổ thì lại nổi mụn, càng dưỡng càng mệt. Nhiều chị em thông thái xử lý thể trạng này bằng một bát canh quen thuộc trong căn bếp gia đình. Không chỉ là món ăn, đó còn là một triết lý sống chậm, biết lắng nghe cơ thể và chọn nguyên liệu kỹ lưỡng.

Khi cơ thể vừa "bốc hỏa" vừa "lạnh ngắt": Một thể trạng phụ nữ hiện đại rất hay gặp

Theo cách hiểu của Đông y, có một nhóm người mang thể trạng gọi là "thượng nhiệt hạ hàn" (trên nóng dưới lạnh) đi kèm "hư bất thụ bổ" (cơ thể yếu nhưng không tiếp nhận được đồ bổ). Biểu hiện thường thấy là phần trên cơ thể như đang bốc hỏa - miệng nhiệt, mọc mụn quanh cằm, đầu óc bứt rứt, ngủ không sâu; trong khi phần dưới lại lạnh, tay chân thường xuyên không ấm, lưng và đầu gối mỏi.

Cái khó là: Uống đồ thanh nhiệt thì lạnh bụng, đau dạ dày, càng "thanh" càng kiệt sức. Nhưng ăn đồ bổ ấm như gà tần thuốc bắc thì hôm sau dậy thấy mụn nổi thêm. Đây chính là lý do nhiều chị em loay hoay mãi không biết nên ăn gì cho đúng.

Triết lý "thanh thượng ôn hạ" trong một bát canh: Vừa hạ hỏa, vừa dưỡng âm

Ở Quảng Đông (Trung Quốc), nhiều chị em nội trợ có một món ăn có thể hóa giải vấn đề này. Đó là món canh sườn khổ qua. Cách giải của ẩm thực Quảng Đông rất khéo: Không chọn nguyên liệu cực đoan mà phối hợp những thứ "thanh nhẹ" cùng "ấm dịu" để cơ thể tự cân bằng. Khổ qua hạ tâm hỏa, làm dịu cơn nóng trong; đậu nành kiện tỳ, giúp tiêu hóa nhẹ nhõm hơn; gừng và long nhãn ấm phần dưới, không để bụng và chân tay bị lạnh; táo mật làm dịu vị đắng và bổ khí nhẹ.

Tổng thể, bát canh "thanh mà không hàn, bổ mà không táo" rất phù hợp với phụ nữ làm việc văn phòng, hay thức khuya, hay căng thẳng.

Đi chợ chuẩn gu: Chọn khổ qua thế nào, đậu nành ra sao

Một bát canh ngon bắt đầu từ việc đi chợ tinh tế.

Khổ qua: Chọn quả già, vỏ sần và gân nổi rõ. Khổ qua càng già càng "dưỡng tâm", vị cũng dịu hơn sau khi ninh. Tránh quả non vỏ bóng vì sẽ đắng gắt và ít hậu ngọt.

Đậu nành (đậu tương): Chọn hạt mẩy, đều màu vàng nhạt, không lép. Ngâm trước 4 - 6 tiếng để hạt nở căng, khi ninh sẽ bùi và dễ tiết chất ngọt.

Long nhãn (nhãn nhục): Nên mua loại nguyên cùi, màu nâu hổ phách trong, không vụn nát. Táo mật (mật táo): Chọn quả còn nguyên vẹn, vỏ bóng tự nhiên, không quá đen.

Xương sườn dẹt (xương quạt): Phần xương có ít thịt bám, ninh ra nước trong, ngọt thanh hơn xương ống nhiều mỡ. Gừng và cà rốt: Gừng tươi thái lát mỏng vừa đủ ấm bụng, cà rốt tạo vị ngọt tự nhiên thay cho đường.

Cách nấu: Chậm rãi như một nghi thức chăm sóc bản thân

Đậu nành ngâm trước vài tiếng cho nở. Xương sườn dẹt trần qua nước sôi để loại bọt và mùi. Khổ qua bổ đôi, cạo sạch ruột và hạt (phần ruột trắng là nơi tập trung vị đắng gắt nhất), sau đó cắt khúc vừa ăn và xóc qua chút muối hoặc ngâm nước muối loãng vài phút để giảm bớt đắng.

Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi, đổ nước ngập, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa ninh khoảng 40 phút. Cuối cùng nêm muối theo khẩu vị.

Bát canh ra lò có màu nước trong, hậu vị ngọt nhẹ. Khổ qua sau khi ninh chỉ còn dư vị thanh mát, gần như không còn đắng. Công thức này được khuyên uống vào những ngày sau khi thức khuya, khi cảm thấy miệng đắng, da nhờn, đầu óc nặng nề. Sau khoảng ba ngày dùng đều, nhiều người chia sẻ rằng giấc ngủ êm hơn, miệng không còn khô và cảm giác bức bối cũng dịu lại.

Đây là kinh nghiệm dân gian của ẩm thực Quảng Đông, phù hợp như một bữa canh dưỡng sinh hằng ngày. Nếu chị em đang điều trị bệnh lý cụ thể hoặc có thai, nên tham khảo bác sĩ trước khi đưa vào thực đơn.