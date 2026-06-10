MỚI NHẤT: Những vật "bất ly thân" của sĩ tử và danh sách vật dụng cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2026

Với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, việc nắm rõ quy định về các vật dụng được phép mang vào phòng thi là điều đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng mà còn giúp thí sinh tránh những vi phạm đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến kết quả thi.

Những giấy tờ và vật dụng được phép mang vào phòng thi

Theo điểm b, khoản 4, Điều 21 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT, thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ trực tiếp cho quá trình làm bài gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Ngoài các vật dụng học tập, khi vào phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí theo số báo danh và xuất trình thẻ Căn cước công dân, Căn cước, hộ chiếu hoặc giấy báo dự thi khi có yêu cầu của giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Theo quy định, trước khi làm bài, thí sinh cũng cần ghi đầy đủ số báo danh và các thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp theo hướng dẫn của giám thị.

Danh mục vật dụng tuyệt đối cấm mang vào phòng thi

Bên cạnh danh mục vật dụng được phép sử dụng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định rõ những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi hoặc khu vực chờ. Danh mục này bao gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ và chất gây cháy.

Đặc biệt, thí sinh tuyệt đối không được mang theo tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc các phương tiện có khả năng lưu trữ, thu phát thông tin phục vụ cho việc gian lận trong quá trình làm bài thi. Trong nhóm này có điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, các thiết bị ghi âm, ghi hình và những thiết bị điện tử có chức năng lưu trữ hoặc truyền tải dữ liệu.

Theo quy chế thi hiện hành, việc mang vật dụng trái phép vào phòng thi có thể khiến thí sinh bị xử lý vi phạm quy chế, thậm chí bị đình chỉ thi tùy theo mức độ. Vì vậy, trước ngày thi, các sĩ tử nên kiểm tra kỹ giấy tờ và vật dụng mang theo để tránh những sai sót đáng tiếc trong kỳ thi quan trọng nhất năm học.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/6. Trong đó, ngày 11 và 12/6 là hai ngày thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh lớp 12 sẽ dự thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng một bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn còn lại là là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Đề thi năm nay tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, tăng cường các câu hỏi gắn với tình huống thực tiễn. Trong đó, Ngữ văn vẫn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận với ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Bộ GD-ĐT dự kiến công bố kết quả thi vào 8 giờ sáng ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.