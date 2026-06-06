Bức thư gửi sĩ tử của cô hiệu trưởng trường Chu Văn An gây sốt với "5 điều không" trước ngày thi

Những ngày cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh thường nhận được rất nhiều lời động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Có người được nhắc nhớ giữ gìn sức khỏe, có người được dặn dò cẩn thận từng chiếc bút, từng tờ giấy tờ cần mang theo. Nhưng đôi khi, giữa vô số lời chúc ấy, chỉ một bức thư ngắn gọn, chân thành cũng đủ khiến nhiều người phải dừng lại đọc hết từ đầu đến cuối.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng chia sẻ bức thư của cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) gửi tới học sinh K116 của trường trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Không phải những lời lẽ hoa mỹ hay những khẩu hiệu quen thuộc, bức thư được viết bằng giọng điệu gần gũi như một người mẹ đang trò chuyện với các con trước một cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Ngay sau khi được chia sẻ, nội dung bức thư nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm bởi những lời dặn dò vừa thiết thực, vừa ấm áp.

5 lời nhắn gửi giản dị nhưng rất thực tế trước ngày thi

Bức thư gây ấn tượng bởi giọng văn nhẹ nhàng, chân thành nhưng cũng rất thực tế, không đặt nặng áp lực thành tích mà tập trung nhắc nhở học sinh giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tâm lý vững vàng và bước vào kỳ thi với sự tự tin. Chính cách viết mộc mạc, giàu tình cảm ấy đã khiến bức thư nhận được nhiều sự đồng cảm từ nhiều học sinh và phụ huynh.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội)

Nguyên văn lời nhắn nhủ đến những sĩ tử sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội):

"Thương quý gửi Chuột con K116 trường THPT chuyên Chu Văn An!

Hôm nay, khi tiếng trống tan học cuối cùng vang lên, các con sẽ chính thức khép lại một chương rất đẹp của tuổi trẻ. Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 11, 12/6/2026 cô chỉ muốn nhắn gửi các con một vài điều giản dị.

Thứ nhất, tuyệt đối không mang bất kỳ vật dụng cấm nào vào phòng thi.

Đừng vì một phút chủ quan, một suy nghĩ nông nổi hay nghe theo lời rủ rê của ai đó mà đánh đổi công sức của mười hai năm đèn sách. Các con hãy bước vào phòng thi với tâm thế trong sáng, tự tin và đường hoàng.

Thứ hai, không thức khuya, bỏ ăn hay làm tổn hại sức khỏe trước ngày thi.

Không có kiến thức nào đáng giá hơn sức khỏe. Những ngày này, điều các con cần nhất không phải là cố học thêm vài trang sách trong trạng thái mệt mỏi, mà là một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tỉnh táo và một trái tim bình tĩnh.

Thứ ba, tuyệt đối không đến muộn, không nghỉ thi, không bỏ thi nếu không có lý do bất khả kháng.

Mỗi môn thi là một cơ hội. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng giấy tờ, thời gian và phương tiện di chuyển. Đừng để những sai sót rất nhỏ làm ảnh hưởng đến cả một chặng đường dài đã nỗ lực.

Thứ tư, không ra khỏi phòng thi khi thời gian làm bài vẫn còn.

Dù cảm thấy mình đã làm xong, hãy dành thời gian để đọc lại, kiểm tra lại. Nhiều điểm số quý giá được giữ lại nhờ sự cẩn trọng trong những phút cuối cùng. Hãy trân trọng từng phút của bài thi như trân trọng chính công sức của mình.

Thứ năm, đừng quên mình là học sinh Trường Bưởi – Chu Văn An.

Hơn một thế kỷ qua, biết bao thế hệ học trò của ngôi trường này đã bước ra từ những dãy lớp học quen thuộc để trở thành những người có ích cho đất nước. Các con đang tiếp nối truyền thống ấy.

Hãy bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới. Dù kết quả thế nào, các con vẫn mãi là những Chuột con K116 mà cô đã may mắn được đồng hành suốt ba năm thanh xuân đẹp nhất.

Cứ mạnh dạn đi về phía trước nhé! Chuột mẹ vẫn ở đây, vẫn dõi theo, vẫn tin tưởng và vẫn tự hào về các con!

Cô Hiệu trưởng - Chuột mẹ: Nguyễn Thị Nhiếp".

Nguyên văn bức thư của cô Nguyễn Thị Nhiếp

Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ rằng điều khiến bức thư được đặc biệt không nằm ở những lời khuyên mới lạ, mà ở sự chân thành và thấu hiểu dành cho học sinh:

- Giống thư của mẹ gửi con trước ngày thi thật!

- Toàn những lời dặn học sinh cần nghe nhất lúc này.

- Đừng thức khuya, đừng bỏ bữa nghe đơn giản mà thực tế vô cùng.

- Nhiều người chỉ nhắc phải đạt điểm cao, còn cô lại nhắc phải giữ sức khỏe trước.

-Không tạo áp lực, không nói chuyện thành tích, chỉ động viên các em bình tĩnh bước tiếp. Đó mới là điều học sinh cần trước kỳ thi.

- Ngày xưa mà mình nhận được một bức thư như thế này chắc sẽ nhớ rất lâu.

Những ngày này, khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cận kề, hàng triệu học sinh lớp 12 trên cả nước đang bước vào giai đoạn áp lực nhất của quãng đời học sinh. Sau 12 năm đèn sách, mọi sự chú ý dường như đều đổ dồn về những ngày thi sắp tới. Lịch ôn tập dày đặc, những bài kiểm tra liên tiếp, nỗi lo về kết quả xét tuyển đại học cùng vô số kỳ vọng từ gia đình, thầy cô và chính bản thân khiến không ít học sinh cảm thấy căng thẳng.

Trong bối cảnh ấy, điều các em cần đôi khi không phải là những lời nhắc nhở phải cố gắng hơn nữa hay những áp lực về điểm số, thứ hạng. Bởi vào thời điểm nước rút, hầu hết học sinh đều đã hiểu rõ trách nhiệm và mục tiêu của mình. Điều giúp các em vững vàng hơn nhiều khi lại là một lời động viên đúng lúc, một cái gật đầu tin tưởng từ cha mẹ, một câu chúc bình tĩnh từ thầy cô hay đơn giản chỉ là cảm giác luôn có người ở phía sau sẵn sàng đồng hành dù kết quả ra sao.

Kỳ thi nào rồi cũng sẽ kết thúc, điểm số rồi cũng sẽ được công bố. Nhưng trước khi bước vào phòng thi, điều tiếp thêm sức mạnh cho nhiều học sinh không chỉ là kiến thức đã học mà còn là sự an tâm về tinh thần. Khi biết rằng mình được tin tưởng, được yêu thương và được ủng hộ vô điều kiện, các em sẽ có thêm động lực để bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin và bình tĩnh hơn.