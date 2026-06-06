Top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất World Cup 2026: Ronaldo đỉnh nhất, kiếm tiền gấp đôi Messi

World Cup là sân chơi quy tụ những đội tuyển và cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Vì vậy, không ngạc nhiên khi nhiều ngôi sao góp mặt tại giải đấu cũng nằm trong nhóm vận động viên nhận thu nhập cao nhất thế giới. Đứng đầu danh sách là hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới trong gần hai thập kỷ qua: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới trong màu áo Al-Nassr. Thu nhập hàng năm của Cristiano Ronaldo vào khoảng 278 triệu USD, tương đương gần 7.300 tỷ đồng Việt Nam. Không chỉ dẫn đầu giới bóng đá, Ronaldo còn là vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới nếu tính trên tất cả các môn thể thao.

Trong khi đó, Lionel Messi xếp thứ hai với mức thu nhập khoảng 130 triệu USD/năm (gần 3.400 tỷ đồng), chưa bằng một nửa so với đại kình địch người Bồ Đào Nha.

Ronaldo và Messi dẫn đầu danh sách những sao World Cup được trả lương cao nhất (Ảnh: Arte)

Theo Globo Esporte, phần lớn các khoản đầu tư bất động sản và tài sản mà Messi sở hữu tại Miami không được tính vào bảng xếp hạng này. Con số được thống kê chỉ bao gồm các khoản thu nhập chính liên quan đến bóng đá, hợp đồng thương mại và tài trợ. Các số liệu được tổng hợp từ Forbes.

Đáng chú ý, Vinicius Junior là cầu thủ Brazil duy nhất góp mặt trong Top 10. Ngoài ra, không có quốc gia nào sở hữu nhiều hơn một đại diện trong danh sách những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất World Cup 2026.

Trang Globo cũng tiết lộ, Karim Benzema sẽ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng nếu được triệu tập lên tuyển Pháp. Tuy nhiên, tiền đạo đang thi đấu tại Saudi Arabia không có tên trong danh sách dự World Cup 2026.

Khoảng cách giữa Cristiano Ronaldo và phần còn lại là cực kỳ ấn tượng. Thu nhập của CR7 cao hơn Lionel Messi gần 150 triệu USD mỗi năm, tương đương khoảng 3.900 tỷ đồng.

Trong khi Ronaldo và Messi vẫn duy trì vị thế của những "cỗ máy kiếm tiền" hàng đầu làng túc cầu, thế hệ kế cận gồm Mbappé, Haaland, Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Lamine Yamal đang dần thu hẹp khoảng cách cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Lamine Yamal trong Top 10 ở tuổi 18 cho thấy tài năng trẻ người Tây Ban Nha không chỉ là hiện tượng trên sân cỏ mà còn đang trở thành một trong những ngôi sao có sức hút thương mại lớn nhất thế giới bóng đá hiện nay.