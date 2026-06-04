Messi nhận giải thưởng danh giá trước thềm World Cup 2026

Siêu sao bóng đá Lionel Messi vừa chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Thể thao Công chúa xứ Asturias 2026 (Premio Princesa de Asturias de los Deportes). Quyết định này được Ban giám khảo giải thưởng công bố vào ngày 3/6 tại Oviedo (Tây Ban Nha), sau khi vượt qua 27 ứng viên xuất sắc đến từ 12 quốc gia khác nhau.

Với danh hiệu này, tiền đạo thuộc biên chế Inter Miami đã chính thức kế nhiệm huyền thoại quần vợt Serena Williams – người được vinh danh vào năm 2025. Ban giám khảo gồm 27 chuyên gia hàng đầu, dưới sự chủ trì của cựu vận động viên bơi lội Teresa Perales, đã dành những lời tán dương đặc biệt cho sự nghiệp vĩ đại của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng.

Messi lại có thêm một danh hiệu trong sự nghiệp (Ảnh: Getty)

Giải thưởng Công chúa xứ Asturias (tiền thân là Giải thưởng Hoàng tử xứ Asturias) được thành lập từ năm 1981, riêng hạng mục Thể thao được bổ sung vào năm 1987 nhằm tôn vinh những biểu tượng xuất sắc nhất của nền thể thao thế giới. Hạng mục Thể thao là 1 trong 8 hạng mục lớn của giải thưởng Công chúa xứ Asturias năm 2026 (bên cạnh Văn học, Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, Truyền thông và Nhân văn, Hợp tác quốc tế, Hòa hợp). Tổng cộng có tới 363 ứng viên từ 67 quốc gia tham gia tranh giải năm nay. Lionel Messi đã chính thức điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại của giải thưởng này, đứng chung hàng ngũ với các tên tuổi vĩ đại trước đây như tiền bối Sebastian Coe, vận động viên đua xe Fernando Alonso, hay huyền thoại quần vợt Rafael Nadal.

Theo đúng truyền thống, lễ trao giải chính thức sẽ được diễn ra vào tháng 10 năm 2026 tại Nhà hát Campoamor, thành phố Oviedo.

Đây là động lực rất lớn của Messi trước khi chính thức bước vào tranh tài tại World Cup 2026. Hiện tại, tuyển Argentina của Messi đã có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho giải đấu.