Chàng trai 9x mua nhà nhưng "lười" chi thêm tiền hoàn thiện, sống "trần trụi" giữa sàn vữa tường xi măng: Gây bão MXH vì tư duy ngược

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng sống trong những căn nhà thô chưa hoàn thiện lại bất ngờ được nhiều người quan tâm. Thay vì chi số tiền lớn để trang trí cầu kỳ ngay từ đầu, không ít người lựa chọn giữ lại vẻ nguyên bản của căn hộ, chỉ cải tạo những phần cần thiết để tạo nên một không gian sống tối giản nhưng vẫn đủ tiện nghi.

Mới đây, căn hộ của một chàng trai sống tại Hồ Nam (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ cách cải tạo đặc biệt. Sau khi mua căn hộ thô rộng 200m2, vì ngân sách có hạn nên anh chỉ dành khoảng 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) để sửa sang trước khi chuyển vào ở.

Dù không có tường sơn đẹp mắt, nội thất xa hoa hay những món đồ trang trí đắt đỏ, không gian sau khi hoàn thiện lại khiến nhiều người bất ngờ bởi sự rộng rãi, thoáng đãng và tính ứng dụng cao.

1. Khu vực lối vào: Giữ nguyên khoảng trống để tạo cảm giác rộng rãi

Ngay khi mở cửa bước vào, điều gây ấn tượng đầu tiên là khoảng không gian cực kỳ thoáng. Khác với những căn hộ thông thường, gia chủ không bố trí tủ giày, tủ trang trí hay quá nhiều nội thất ở khu vực cửa ra vào mà lựa chọn giữ lại những mảng trống lớn.

Chính sự tối giản này giúp căn hộ 200m2 càng trở nên rộng rãi hơn. Ngoài ra, nhờ thiết kế thông thoáng, đón được ánh sáng và gió tự nhiên nên dù giữ nguyên màu xám đặc trưng của nhà thô, không gian vẫn không tạo cảm giác bí bách hay lạnh lẽo.

Phần tường và sàn nhà cũng không được lát gạch hay sơn phủ hoàn thiện. Gia chủ giữ gần như toàn bộ trạng thái ban đầu của căn hộ, chỉ xử lý bề mặt tường và nền bằng lớp bảo vệ chuyên dụng để hạn chế bụi, bong tróc, giúp việc vệ sinh hàng ngày thuận tiện hơn.

2. Phòng khách: Phá bỏ vách ngăn, dùng TV treo làm điểm nhấn

Một trong những thay đổi lớn nhất của căn hộ nằm ở khu vực phòng khách. Bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ phụ trước đây đã được tháo bỏ, biến toàn bộ khu vực thành một không gian mở liền mạch.

Do không còn bức tường TV truyền thống, gia chủ lựa chọn lắp một chiếc TV treo giữa nhà. Thiết kế này vừa đóng vai trò như một vách ngăn nhẹ, vừa trở thành màn hình giải trí phục vụ nhu cầu xem phim, thư giãn.

Điểm đặc biệt là chiếc TV này có thể xoay 360 độ. Nhờ vậy, dù đang ngồi ở phòng khách, nằm trong phòng ngủ hay sinh hoạt ở khu vực khác, chủ nhà vẫn có thể dễ dàng điều chỉnh góc nhìn.

Cách xử lý này tuy đơn giản nhưng lại rất phù hợp với tinh thần của căn hộ: ít đồ, tiết kiệm nhưng vẫn thông minh và tiện lợi.

3. Khu vực sofa: Một góc nghỉ ngơi giữa căn hộ rộng 200m2

Dù theo phong cách nhà thô, gia chủ vẫn chú trọng tạo một nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa sau mỗi ngày làm việc.

Ở trung tâm phòng khách, anh đặt một chiếc sofa màu đen dáng cong kích thước lớn. Phía trước sofa được trải thêm thảm để phân chia khu vực sinh hoạt, giúp không gian bớt trống trải hơn.

Chiếc sofa ba chỗ rộng rãi khi đặt giữa căn phòng lớn lại trở nên vừa vặn, hài hòa với màu xám nguyên bản của tường và sàn. Đây cũng trở thành khu vực được sử dụng nhiều nhất trong nhà, nơi chủ nhân có thể nằm nghỉ, xem phim hoặc thậm chí ngủ một giấc ngắn sau khi trở về.

4. Bàn ăn kiêm bàn làm việc: Một món đồ nhiều công năng

Thay vì mua nhiều loại nội thất khác nhau, gia chủ chỉ sử dụng một chiếc bàn dài với nhiều mục đích. Thông thường, chiếc bàn được đặt gần sofa, vừa làm bàn ăn nhỏ vừa thay thế bàn trà để đặt ly nước, điều khiển và các vật dụng hàng ngày.

Do không cố định vị trí, chiếc bàn có thể dễ dàng di chuyển đến khu vực cửa sổ để trở thành góc làm việc. Khi đặt sát cửa kính, nơi đây biến thành một chiếc bàn làm việc có view nhìn ra thành phố và cảnh quan bên ngoài. Ánh sáng tự nhiên tràn vào ban ngày cũng giúp không gian trở nên sáng sủa, thoáng đãng hơn rất nhiều.

5. Phòng ngủ: Không gian mở, tối giản đến mức bỏ cả giường

Không chỉ phòng khách, phòng ngủ cũng được cải tạo theo hướng mở. Bức tường ngăn phòng ngủ được tháo bỏ để tạo sự kết nối với không gian bên ngoài. Ban ngày, căn phòng gần như mở hoàn toàn và được phân chia bằng chiếc TV treo ở giữa. Đến tối, chủ nhà có thể kéo rèm để biến nơi đây thành một không gian riêng tư hơn.

Bên trong phòng ngủ, nội thất cũng được giản lược tối đa. Thay vì mua giường, gia chủ chỉ đặt trực tiếp một chiếc đệm đôi kích thước 2m xuống sàn, vừa tiết kiệm chi phí vừa phù hợp với phong cách tối giản của căn hộ. Các vật dụng cá nhân và đồ đạc khác được cất trong một phòng riêng, nhờ vậy không cần lắp thêm hệ tủ lớn hay quá nhiều không gian lưu trữ.

Dù vẫn ở trạng thái nhà thô, phòng ngủ lại ghi điểm nhờ ánh sáng đẹp, tầm nhìn rộng và cảm giác rất thư thái.

Nhìn tổng thể, căn hộ 200m2 này là minh chứng cho việc một không gian sống không nhất thiết phải được hoàn thiện đắt đỏ mới có thể thoải mái. Với chi phí cải tạo chỉ khoảng 10.000 NDT, chủ nhà vẫn tạo được một nơi ở có đầy đủ các chức năng cơ bản: nghỉ ngơi, làm việc, ăn uống và giải trí.

Điểm gây tranh cãi duy nhất có lẽ nằm ở phong cách "nhà thô" với tường xi măng, sàn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, với chủ nhân căn hộ, đây cũng là cách để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thêm thời gian hiểu rõ nhu cầu sinh hoạt trước khi quyết định cải tạo lớn trong tương lai. Không hào nhoáng hay cầu kỳ, căn hộ này vẫn khiến nhiều người thích thú bởi cảm giác tự do, rộng rãi và đúng tinh thần: nhà đẹp nhất là nơi phù hợp nhất với người ở.

Nguồn: Toutiao