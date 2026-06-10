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Trước 15/6, người dân cần kiểm tra ngay VNeID

| | Sống

Người dân được khuyến cáo kiểm tra và cập nhật dữ liệu ngay trên VNeID trước 15/6 để tránh gián đoạn liên lạc.

Chỉ còn ít ngày trước thời hạn 15/6, hàng triệu người dùng di động trên cả nước được khuyến cáo kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID nhằm tránh nguy cơ bị tạm dừng dịch vụ theo quy định mới.

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện đã có khoảng 25 triệu thuê bao di động được đồng bộ dữ liệu lên hệ thống VNeID nhưng chưa được người dùng xác nhận tình trạng sử dụng chính chủ. Các thuê bao này có thể bị tạm dừng dịch vụ một chiều từ ngày 15/6 nếu chưa hoàn tất việc xác thực thông tin.

Cơ quan quản lý cho biết việc xác thực được thực hiện trên từng số thuê bao nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng. Đối với trường hợp chỉ sử dụng một số điện thoại và đã đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng chính số này, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin mà không cần thực hiện thêm thao tác.

Từ ngày 15/6, nhiều thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin trên VNeID sẽ bị áp dụng các biện pháp hạn chế dịch vụ.

Trong khi đó, người sử dụng nhiều số điện thoại cần kiểm tra và xác nhận toàn bộ các thuê bao đang đứng tên, bao gồm cả SIM chính và SIM phụ. Thông tin cá nhân, dữ liệu khuôn mặt và các thông tin định danh phải bảo đảm trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để kiểm tra, người dân mở ứng dụng VNeID, truy cập mục "Số điện thoại", rà soát danh sách các thuê bao đã được tích hợp và xác nhận trạng thái sử dụng của từng số. Những thuê bao không hoàn tất xác thực theo yêu cầu có thể bị khóa chiều gọi đi, sau đó bị khóa hai chiều và thu hồi số theo quy định hiện hành.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dùng, các doanh nghiệp viễn thông đang triển khai nhiều hình thức hỗ trợ xác thực như thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc tại các điểm giao dịch chính thức.

Đáng chú ý, để hỗ trợ nhóm khách hàng cao tuổi - nhóm chiếm hơn 30% số thuê bao chưa hoàn tất xác thực - Viettel triển khai chương trình hỗ trợ xác thực tại nhà. Người dùng có thể gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhấn phím 0 và cung cấp thông tin cần thiết để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, nhiều nhà mạng cũng triển khai các chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích người dùng hoàn tất việc xác thực thuê bao, như tặng dung lượng dữ liệu, phút gọi miễn phí hoặc các gói quà tặng có giá trị lên đến 50.000 đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện xác thực thông qua ứng dụng chính thức hoặc tại các điểm giao dịch của nhà mạng. Người dùng cần tuyệt đối không cung cấp mã OTP, không gửi hình ảnh căn cước công dân cho người lạ và không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính Phủ

Thêm loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

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