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Bác sĩ thừa nhận, không phải dùng điện thoại nhiều, 6 thói quen phổ biến này gây hại cho mắt nhiều hơn bạn tưởng...

| | Sống

Bác sĩ thừa nhận, không phải dùng điện thoại nhiều, 6 thói quen phổ biến này gây hại cho mắt nhiều hơn bạn tưởng...

Nhiều người cho rằng điện thoại là nguyên nhân chính khiến mắt mỏi, khô và giảm thị lực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không ít thói quen “bảo vệ mắt” quen thuộc hằng ngày lại chính là tác nhân khiến mắt lão hóa sớm mà nhiều người không nhận ra.

Tại các phòng khám mắt, không hiếm người thắc mắc: “Tôi đã hạn chế dùng điện thoại, vì sao mắt vẫn mỏi và khô?”. Thực tế, mỏi mắt không đơn thuần do màn hình, mà là một hội chứng liên quan đến nhiều yếu tố từ thói quen sinh hoạt, môi trường đến cách chăm sóc sai lầm.

Theo chuyên gia Trung Quốc về chẩn đoán và điều trị mỏi mắt, tỷ lệ mỏi mắt ở người lao động trí óc lên tới hơn 46%, và nguyên nhân thường phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Dưới đây là 6 thói quen phổ biến đang âm thầm gây hại cho mắt nhiều hơn cả việc dùng điện thoại:

1. Lạm dụng thuốc nhỏ mắt “giải khô”

Nhiều người có thói quen dùng thuốc nhỏ mắt ngay khi thấy khô hoặc mỏi. Tuy nhiên, phần lớn các loại phổ biến chứa chất bảo quản và chất co mạch. Việc lạm dụng có thể làm tổn thương bề mặt mắt, giảm độ ổn định của màng nước mắt, khiến tình trạng khô mắt ngày càng nặng hơn, thậm chí gây viêm giác mạc.

2. Tự “tập mắt” bằng cách đảo nhãn cầu

Các phương pháp lan truyền trên mạng như đảo mắt để giảm cận thị thực chất không có cơ sở khoa học. Cận thị liên quan đến cấu trúc nhãn cầu, không thể cải thiện bằng vận động mắt. Nguy hiểm hơn, với người cận nặng, việc đảo mắt mạnh có thể làm tăng nguy cơ bong võng mạc.

3. Đeo kính chống ánh sáng xanh tràn lan

Kính chống ánh sáng xanh đang được nhiều người sử dụng như một “lá chắn” cho mắt. Tuy nhiên, nếu không được đo khám phù hợp, việc đeo kính sai có thể khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn, gây mỏi mắt. Trong khi đó, mức độ ánh sáng xanh từ thiết bị thông thường chưa đến ngưỡng gây hại nghiêm trọng như nhiều người lầm tưởng.

4. Dùng điện thoại trong bóng tối trước khi ngủ

Thói quen nằm lướt điện thoại trong phòng tối tạo ra sự tương phản ánh sáng mạnh, dễ gây khô mắt và kích ứng. Nguy hiểm hơn, ở một số người, điều này có thể làm tăng nguy cơ tăng nhãn áp cấp tính – tình trạng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

5. Thường xuyên dụi mắt

Dụi mắt là phản xạ phổ biến khi cảm thấy khó chịu, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vi khuẩn từ tay có thể gây viêm nhiễm, trong khi lực tác động có thể làm tổn thương giác mạc. Với người có nguy cơ bệnh giác mạc hình chóp, thói quen này còn có thể làm biến dạng giác mạc và suy giảm thị lực.

6. Thiếu ngủ kéo dài

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi mắt. Ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm làm tăng đáng kể nguy cơ mỏi mắt, khô mắt và rối loạn điều tiết. Thiếu ngủ kéo dài còn có thể dẫn đến “cận thị giả” và giảm khả năng phục hồi của tế bào mắt.

Bác sĩ thừa nhận, không phải dùng điện thoại nhiều, 6 thói quen phổ biến này gây hại cho mắt nhiều hơn bạn tưởng... - Ảnh 2.Các bác sĩ thừa nhận: Dấu hiệu nguy hiểm nhất của ung thư dạ dày không phải đau bụng, mà là 3 thay đổi…

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Minh Ánh

Phụ nữ mới

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