Nghiện ăn đêm khiến cơ thể bật chế độ tích mỡ, bác sĩ chỉ ra 2 món cứu cánh

Cùng một lượng calo nạp vào cơ thể, nhưng việc ăn quá muộn không chỉ khiến bạn nhanh đói hơn mà còn kích hoạt "chế độ tiết kiệm năng lượng", khiến tốc độ đốt mỡ chậm lại và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Nhiều người tin rằng chỉ cần kiểm soát tổng lượng calo trong ngày là có thể giảm cân. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện (Chuyên gia quản lý cân nặng, nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Đài Loan, Trung Quốc), các tế bào mỡ trong cơ thể thực chất hoạt động rất "đúng giờ". Việc ăn tối quá muộn chính là thủ phạm âm thầm phá hủy mọi nỗ lực giảm cân của bạn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Cell Metabolism đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên hai nhóm tình nguyện viên. Tất cả các điều kiện từ tổng lượng calo nạp vào, mức độ vận động, thời gian ngủ cho đến ánh sáng phòng đều được kiểm soát giống hệt nhau. Biến số duy nhất là thời gian ăn: Một nhóm ăn sớm và một nhóm ăn muộn hơn trung bình 4 tiếng.

Kết quả cho thấy, nhóm ăn muộn có những thay đổi tiêu cực rõ rệt về mặt sinh học:

1. Đột biến hormone gây thèm ăn vào ban đêm

Ở nhóm ăn muộn, nồng độ Leptin (hormone báo hiệu no) giảm mạnh tới 16%, trong khi Ghrelin (hormone kích thích cảm giác đói) lại tăng cao. Sự mất cân bằng này sẽ gửi tín hiệu mạnh mẽ lên não bộ vào ban đêm, khiến bạn cồn cào và thèm khát các món ăn nhiều dầu mỡ, tinh bột như gà rán, trà sữa,... Lúc này, việc dùng ý chí để chống lại bản năng sinh lý là cực kỳ khó khăn.

2. Tốc độ chuyển hóa giảm, cơ thể sợ lạnh

Khi bạn ăn quá muộn, mức tiêu hao năng lượng (Energy Expenditure) và nhiệt độ cốt lõi của cơ thể trong 24 giờ đều bị kéo tụt xuống. Bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện giải thích một cách hóm hỉnh:

"Khi trời tối, cơ thể nhìn đồng hồ và nghĩ: 'Sắp đi ngủ rồi mà còn nạp năng lượng? Đây chắc chắn là khoản dự trữ khẩn cấp!'. Ngay lập tức, nó sẽ đạp phanh động cơ chuyển hóa, khóa chặt lượng calo này lại và hạn chế tối đa việc đốt cháy chúng".

3. Thay đổi biểu hiện gen của tế bào mỡ

Đáng kinh ngạc hơn, khi các nhà khoa học tiến hành phân tích sinh thiết mô mỡ của các tình nguyện viên, họ phát hiện việc ăn đêm làm thay đổi trực tiếp các tín hiệu di truyền như p38 MAPK, TGF-β và sự điều hòa thụ thể Tyrosine Kinase (RTK).

Về mặt sinh học, điều này đồng nghĩa với việc cơ thể phát đi một "thông báo khẩn" tới các tế bào mỡ: "Ngân khố đã thu tiền, toàn đội chú ý: giảm phân giải mỡ (Lipolysis) và tăng cường tạo mỡ (Adipogenesis)!" . Hệ quả là cơ địa của bạn sẽ dần chuyển dịch sang trạng thái cực kỳ dễ béo.

Làm thế nào để "đảo ngược" cơ địa dễ tích mỡ?

Để lập lại trật tự cho đồng hồ sinh học của cơ thể, bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện đưa ra hai lời khuyên vàng:

Dịch chuyển thời gian ăn lên sớm hơn: Hãy cố gắng đẩy giờ ăn tối lên sớm hơn. Nếu bạn có thói quen ăn lúc 10 giờ đêm, hãy tập chuyển sang ăn lúc 6 giờ tối. Khoảng thời gian 4 tiếng này chính là cơ hội vàng để khôi phục lại 16% lượng Leptin thiếu hụt.

Nếu bắt buộc phải ăn muộn, hãy chọn "Chất xơ và Protein": Trong trường hợp bất khả kháng phải ăn đêm, hãy ưu tiên ăn rau xanh và các loại đạm lành mạnh (như trứng, ức gà, đậu phụ). Việc điều chỉnh thứ tự ăn này giúp can thiệp vào các tín hiệu p38 MAPK, ngăn không cho các mô mỡ bước vào chế độ "xây dựng điên cuồng", đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa.