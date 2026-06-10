Nam sinh thi ĐH điểm cao nhất tỉnh nhưng ra trường ở nhà ăn bám suốt 9 năm, 4 lần bị cha mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần

Mỗi mùa thi đại học, những câu chuyện về thủ khoa, á khoa luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người tin rằng việc đứng đầu một kỳ thi quan trọng đồng nghĩa với việc nắm trong tay tương lai rộng mở.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thành công trong học tập chỉ là một phần của hành trình trưởng thành. Khả năng giao tiếp, thích nghi, đối mặt với thất bại và tìm ra giá trị của bản thân đôi khi còn quan trọng không kém những con điểm trên bảng thành tích.

Câu chuyện của Lưu Kỳ (Liu Qi), cựu thủ khoa khối tự nhiên tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) năm 2002 là một ví dụ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Từng được xem là niềm tự hào của gia đình và quê hương khi đỗ vào trường đại học hàng đầu, nhưng sau khi tốt nghiệp, anh lại rơi vào tình trạng thất nghiệp kéo dài, sống phụ thuộc vào cha mẹ và gần như đánh mất phương hướng trong cuộc sống.

Cậu bé nghèo học giỏi đến thủ khoa toàn tỉnh

Lưu Kỳ sinh ra vào những năm 1980 tại một vùng quê nghèo của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Khi đó, điều kiện kinh tế ở nông thôn Trung Quốc còn nhiều khó khăn. Giống như nhiều gia đình lao động khác, cha mẹ Lưu Kỳ tin rằng con đường học hành là cơ hội lớn nhất để thay đổi số phận.

Ngay từ nhỏ, Lưu Kỳ đã thể hiện năng lực học tập nổi bật. Suốt những năm tiểu học, cậu gần như luôn đứng đầu lớp trong các kỳ thi mà không cần học thêm hay được kèm cặp đặc biệt. Những tấm giấy khen liên tiếp mang về khiến cha mẹ vô cùng tự hào.

Tin tưởng vào tương lai của con trai, cha mẹ Lưu Kỳ quyết định rời quê lên thành phố Trường Sa làm thuê để kiếm tiền nuôi con ăn học. Trong khi đó, Lưu Kỳ được gửi sang sống cùng gia đình người bác.

Lưu Kỳ sinh ra vào những năm 1980 tại một vùng quê nghèo của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Dù vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc, cuộc sống xa cha mẹ từ nhỏ khiến tính cách của anh dần thay đổi. Thay vì cởi mở như trước, Lưu Kỳ ngày càng ít nói và khép kín. Sống trong nhà người thân, anh luôn phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động và dần hình thành thói quen giữ mọi tâm sự cho riêng mình.

Bước vào cấp hai rồi cấp ba, Lưu Kỳ tiếp tục là học sinh xuất sắc của trường. Trong mắt người dân quê, cậu chính là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình. Mùa hè năm 2002, chàng trai 18 tuổi bước vào kỳ thi đại học với sự kỳ vọng của cả gia đình. Kết quả cuối cùng vượt ngoài mong đợi: Lưu Kỳ đạt 654 điểm và trở thành thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh Hồ Nam.

Tin vui khiến cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Người dân trong làng kéo đến chúc mừng, còn cha mẹ anh tin rằng những năm tháng vất vả nơi thành phố cuối cùng cũng được đền đáp.

Hào quang thủ khoa không kéo dài

Tuy nhiên, khi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, Lưu Kỳ lại tỏ ra lúng túng và gần như không biết phải trả lời các câu hỏi về tương lai ra sao.

Trước những câu hỏi như nên chọn trường nào hay muốn theo đuổi ngành nghề gì, anh hầu như không đưa ra được ý kiến của riêng mình. Nhiều năm chỉ tập trung học tập và quen nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ khiến Lưu Kỳ dường như không hiểu rõ bản thân thực sự mong muốn điều gì.

Nhiều năm chỉ tập trung học, Lưu Kỳ không hiểu rõ bản thân thực sự mong muốn điều gì

Cuối cùng, thay vì đăng ký vào các trường đại học hàng đầu như Bắc Kinh hay Thanh Hoa, anh lựa chọn theo học ngành kỹ thuật tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh theo định hướng của gia đình. Nhưng môi trường đại học nhanh chóng trở thành cú sốc đối với chàng thủ khoa năm nào.

Tại đây, anh không còn là học sinh xuất sắc nhất. Những người bạn xung quanh đều là những học sinh giỏi đến từ khắp nơi trong cả nước. Việc không thể tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khiến Lưu Kỳ khó chấp nhận.

Anh dần mất hứng thú học tập, nhưng cũng không tham gia các câu lạc bộ hay hoạt động ngoại khóa. Suốt những năm đại học, Lưu Kỳ gần như chỉ xoay quanh việc học, không xây dựng các mối quan hệ xã hội và ngày càng trở nên cô lập.

Tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng không thể thích nghi với công việc

Sau khi ra trường, Lưu Kỳ từng có cơ hội tiếp cận nhiều vị trí việc làm thông qua các chương trình tuyển dụng trong trường. Tuy nhiên, sự thiếu hụt kỹ năng giao tiếp và khả năng thích nghi khiến anh liên tục gặp khó khăn trong môi trường công sở. Công việc thay đổi liên tục nhưng không nơi nào thực sự phù hợp.

Bốn năm sau ngày tốt nghiệp, Lưu Kỳ vẫn chưa tìm được hướng đi ổn định cho cuộc sống. Năm 2011, sau khi bà ngoại qua đời, anh trở về quê chịu tang rồi quyết định không quay lại thành phố làm việc nữa.

Kể từ đó, anh gần như sống khép kín trong nhà, ít giao tiếp và không có công việc ổn định. Chứng kiến con trai ngày càng thu mình, cha mẹ vô cùng lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào.

Họ từng cố gắng giới thiệu cho anh một công việc bảo vệ với hy vọng con trai có thể dần hòa nhập lại với xã hội. Thế nhưng đề nghị này vấp phải sự phản đối quyết liệt.

"Tôi là thủ khoa thi đại học cơ mà", Lưu Kỳ được cho là đã phản ứng như vậy.

Mỗi lần trò chuyện về công việc đều kết thúc bằng tranh cãi. Trong lúc tuyệt vọng, gia đình thậm chí nhiều lần đưa anh tới bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Tuy nhiên, các bác sĩ kết luận anh không mắc bệnh tâm thần.

Hành trình của Lưu Kỳ phản ánh một vấn đề không hiếm gặp trong giáo dục gia đình khi quá chú trọng thành tích học tập nhưng xem nhẹ sự phát triển về tâm lý, cảm xúc và kỹ năng sống

Theo nhiều ý kiến, hành trình của Lưu Kỳ phản ánh một vấn đề không hiếm gặp trong giáo dục gia đình khi quá chú trọng thành tích học tập nhưng xem nhẹ sự phát triển về tâm lý, cảm xúc và kỹ năng sống.

Từ nhỏ đến lớn, điều duy nhất anh được yêu cầu là học thật giỏi. Cha mẹ luôn nói với con rằng chỉ cần tập trung học tập, mọi việc khác đã có gia đình lo liệu. Nhờ vậy, Lưu Kỳ trở thành học sinh xuất sắc, nhưng lại không có nhiều cơ hội khám phá bản thân, phát triển sở thích riêng hay học cách đối mặt với thất bại.

Khi bước vào môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi thành tích không còn là thước đo duy nhất, anh dần mất phương hướng.

Việc nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ là giúp con đạt điểm số cao hay vào được trường đại học danh tiếng. Quan trọng hơn, đó còn là quá trình giúp con hình thành bản lĩnh, khả năng thích nghi, kỹ năng giao tiếp và hiểu được mình thực sự muốn gì trong cuộc sống.

Hiện nay, cha mẹ của Lưu Kỳ đã bước sang tuổi xế chiều. Người con trai từng là niềm tự hào của cả gia đình vẫn sống trong thế giới riêng của mình. Câu chuyện của anh trở thành lời nhắc nhở rằng giáo dục không chỉ là đào tạo nên một học sinh giỏi, mà còn là giúp một đứa trẻ trưởng thành thành một con người toàn diện.