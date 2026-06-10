Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng bất ngờ trong sân nhà của một gia đình ở Hà Nội có 5 trẻ đang nghỉ hè

| | Sống

Khoảnh khắc khiến những người lớn trong gia đình chỉ biết nhìn nhau bất lực.

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh trong sân nhà của một gia đình mới đây lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bật cười. Trong sân, người lớn trong gia đình đang phơi thóc còn đám trẻ thì vui chơi trong chiếc bể bơi mini tự chế.

Bất ngờ, chiếc bể bơi bị bung ra khiến nước chảy lênh láng, tràn vào số thóc đang phơi trên sân. Một lượng thóc cuốn theo dòng nước trôi ra ngõ trong sự bất lực của mọi người. Đoạn clip khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười, bình luận dí dỏm: “ Cảnh ngày thật quen thuộc, khối nghỉ hè ra tay! ”.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/6 tại gia đình anh Cường (sống tại Hà Nội).

Khoảnh khắc chiếc bể bơi tự chế bị bục, nước tràn ra sân trong sự bất lực của người lớn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , anh Cường cho biết, thời điểm trên, gia đình đang tranh thủ thu dọn số thóc phơi ngoài sân thì bất ngờ nghe thấy tiếng động phát ra từ khu vực các cháu nhỏ đang vui chơi trong bể bơi.

Trước đó, gia đình đã tận dụng những tấm ván gỗ do cụ của các bé tự đóng để làm bể bơi mini cho các bé tắm trong những ngày hè nóng nực. Hôm đó, sau khoảng một giờ các cháu vui đùa dưới nước, phần khung gỗ bất ngờ bị bung ra.

Anh Cường bật cười kể: " Ngày nào các cháu cũng tắm bình thường, không sao cả. Đến đúng hôm nhà đang phơi thóc thì bể lại bung ra ”.

Theo anh Cường, nguyên nhân xuất phát từ việc các tấm ván được ghép bằng đinh nhưng chưa đủ chắc chắn. Áp lực từ lượng nước và sự va chạm liên tục trong lúc 4-5 đứa trẻ nô đùa khiến các mối ghép bị tách ra. Rất may, sự cố không gây nguy hiểm cho các cháu nhỏ, song gia đình thì phải tất bật thu dọn phần thóc đang phơi bị ướt trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Anh Cường cho biết thêm, 5 cháu nhỏ là con của vợ chồng anh và con của chị gái ruột. Các cháu đều rất ngoan và hiếu động đúng độ tuổi. Sau sự cố này, gia đình sẽ cẩn thận hơn trong việc gia cố khu vực vui chơi để đảm bảo an toàn cho các bé trong dịp nghỉ hè.

Theo Lam Phương

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi trường được ví là "Harvard của Việt Nam" tăng học phí, cao nhất lên tới 88 triệu đồng/năm: Ngành học gì đắt giá như vậy?

Ngôi trường được ví là "Harvard của Việt Nam" tăng học phí, cao nhất lên tới 88 triệu đồng/năm: Ngành học gì đắt giá như vậy? Nổi bật

Lời khuyên cho tất cả những ai hay quét mã QR ngân hàng để chuyển khoản

Lời khuyên cho tất cả những ai hay quét mã QR ngân hàng để chuyển khoản Nổi bật

Nghiện ăn đêm khiến cơ thể bật chế độ tích mỡ, bác sĩ chỉ ra 2 món cứu cánh

Nghiện ăn đêm khiến cơ thể bật chế độ tích mỡ, bác sĩ chỉ ra 2 món cứu cánh

07:40 , 10/06/2026
Nam sinh thi ĐH điểm cao nhất tỉnh nhưng ra trường ở nhà ăn bám suốt 9 năm, 4 lần bị cha mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần

Nam sinh thi ĐH điểm cao nhất tỉnh nhưng ra trường ở nhà ăn bám suốt 9 năm, 4 lần bị cha mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần

07:40 , 10/06/2026
Phó giám đốc bệnh viện và đồng nghiệp ép tim cứu người gặp nạn trên đường

Phó giám đốc bệnh viện và đồng nghiệp ép tim cứu người gặp nạn trên đường

07:23 , 10/06/2026
Trong tiếng Việt có một từ không mang nghĩa gì cụ thể nhưng ai cũng dùng hàng ngày

Trong tiếng Việt có một từ không mang nghĩa gì cụ thể nhưng ai cũng dùng hàng ngày

07:12 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên