Cảnh báo đến những gia đình đang có học sinh nghỉ hè

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây lực lượng chức năng ghi nhận việc nổi lên nhiều hình thức lừa đảo nhắm trực tiếp vào học sinh, sinh viên thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các nền tảng trực tuyến. Đáng chú ý là chiêu trò tuyển cộng tác viên online với lời quảng cáo “việc nhẹ lương cao”, chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản như thả tim video, xem quảng cáo, chốt đơn hàng ảo hoặc tương tác mạng xã hội là có thể nhận hoa hồng.

Ban đầu, các đối tượng thường chuyển khoản số tiền nhỏ để tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân tin tưởng và muốn kiếm thêm thu nhập, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền để “nâng cấp nhiệm vụ”, “mở tài khoản VIP” hoặc “xác minh hệ thống”. Khi số tiền chuyển ngày càng lớn, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Không chỉ dừng lại ở hình thức kiếm tiền online, nhiều học sinh còn trở thành mục tiêu của các chiêu trò tặng quà game miễn phí, nhận vật phẩm hiếm trong trò chơi điện tử hoặc tham gia bình chọn các cuộc thi trực tuyến. Các đối tượng thường gửi kèm đường link lạ, yêu cầu đăng nhập tài khoản Facebook, Zalo hoặc Gmail để “nhận quà”. Thực chất, đây là những đường dẫn chứa mã độc hoặc trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.

Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho các em học sinh

Sau khi chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội, các đối tượng tiếp tục sử dụng tài khoản đó để nhắn tin vay tiền người thân, bạn bè hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nhiều trường hợp còn bị lợi dụng tài khoản ngân hàng để trung chuyển dòng tiền lừa đảo mà bản thân học sinh không hề hay biết.

Ngoài ra, tình trạng giả danh cơ quan chức năng, nhà mạng hoặc trường học cũng đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng gọi điện thông báo học sinh đủ điều kiện nhận học bổng, tài khoản vi phạm pháp luật hoặc yêu cầu xác minh thông tin cá nhân để “hỗ trợ xử lý”. Trong quá trình trao đổi, chúng tìm cách dụ dỗ nạn nhân cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Một số học sinh còn bị lôi kéo tham gia các hội nhóm đầu tư tiền ảo, kiếm tiền online hoặc các ứng dụng “làm nhiệm vụ nhận thưởng” với cam kết lợi nhuận cao. Do thiếu hiểu biết và dễ tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng, không ít trường hợp đã bị mất tiền hoặc vô tình tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Trước thực trạng trên, Công an phường Xuân Trường (TP Đà Lạt) khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm đến việc sử dụng internet của con em trong dịp nghỉ hè. Việc thường xuyên trò chuyện, hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo và nhắc nhở con em không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay tài khoản ngân hàng cho người lạ là rất cần thiết.

Bên cạnh vai trò của gia đình, các em học sinh cũng cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội. Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng trẻ tuổi không nên truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không tải ứng dụng lạ ngoài kho ứng dụng chính thống và tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi “kiếm tiền dễ dàng” trên internet.

Ngoài ra, học sinh cần hạn chế công khai quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng xã hội như số điện thoại, địa chỉ nhà, hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là những dữ liệu mà tội phạm mạng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc giả mạo danh tính.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời. Việc trình báo sớm không chỉ giúp hạn chế thiệt hại mà còn góp phần ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo tiếp tục lan rộng trong cộng đồng.

Trong bối cảnh internet trở thành một phần không thể thiếu trong học tập và giải trí của giới trẻ, việc trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho học sinh là yêu cầu ngày càng cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của gia đình và nhà trường mà còn cần sự phối hợp của toàn xã hội nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên trong dịp nghỉ hè.

(Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt)