Đóng hơn 116 triệu đồng tiền bảo hiểm suốt 3 năm, người phụ nữ chỉ nhận về 27 triệu khi hủy hợp đồng: “Tôi nghĩ ít nhất cũng được hoàn lại 90%”

Hủy hợp đồng sau 3 năm đóng phí bảo hiểm, người phụ nữ Trung Quốc choáng váng khi nhận về số tiền thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Năm 2021, chị Trương tại Trung Quốc tham gia một gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trọn đời với mức phí hơn 7.100 NDT/năm (hơn 27 triệu đồng). Theo hợp đồng, thời gian đóng phí kéo dài 19 năm, quyền lợi bảo hiểm cơ bản là 200.000 NDT (hơn 776 triệu đồng) và thời hạn bảo hiểm là trọn đời.

Trong suốt 3 năm, chị Trương đã đóng tổng cộng gần 30.000 NDT (hơn 116 triệu đồng) tiền phí bảo hiểm. Tuy nhiên đến năm 2024, do biến cố gia đình khiến kinh tế khó khăn, người phụ nữ này không còn khả năng tiếp tục đóng phí nên quyết định đến công ty bảo hiểm để làm thủ tục hủy hợp đồng.

Chị Trương nghĩ rằng dù có mất một phần chi phí do hủy ngang hợp đồng, nhưng vì chưa từng yêu cầu bồi thường hay phát sinh quyền lợi bảo hiểm nên ít nhất chị vẫn có thể nhận lại khoảng 90% số tiền đã đóng. Tuy nhiên, kết quả thực tế khiến bà bất ngờ khi công ty bảo hiểm chỉ hoàn lại khoảng 7.000 NDT (hơn 27 triệu đồng).

Theo phía công ty bảo hiểm, khoản tiền hoàn trả được tính dựa trên “giá trị tiền mặt” của hợp đồng bảo hiểm theo đúng điều khoản đã ký kết, thay vì tổng số phí mà khách hàng đã nộp trước đó.

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, với những hợp đồng bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trọn đời, đặc biệt ở giai đoạn đầu, giá trị hoàn lại thường khá thấp. Nguyên nhân là bởi công ty bảo hiểm phải chi trả nhiều khoản chi phí ban đầu như thẩm định hồ sơ, vận hành, quản lý hợp đồng cũng như rủi ro bảo hiểm lớn ngay từ thời điểm khách hàng tham gia.

Ngoài ra, trong những năm đầu của hợp đồng, phần phí thực sự được tích lũy để hình thành giá trị tiền mặt còn khá ít. Chỉ khi thời gian đóng phí kéo dài hơn, giá trị tiền mặt của hợp đồng mới tăng dần theo thời gian.

Theo Điều 47 của Luật Bảo hiểm Trung Quốc, khi bên mua bảo hiểm đơn phương chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn trả giá trị tiền mặt của hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hủy hợp đồng.

Giới chuyên môn Trung Quốc cũng cảnh báo rằng nhiều người thường nhầm lẫn giữa tổng phí đã đóng và giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm. Sau khi hết thời gian cân nhắc ban đầu, nếu khách hàng chủ động hủy hợp đồng vì lý do cá nhân, số tiền nhận lại sẽ không phải toàn bộ phí đã nộp mà chỉ là giá trị tiền mặt được tính toán theo công thức bảo hiểm.

Việc xác định giá trị tiền mặt được thực hiện bởi các chuyên gia tính toán bảo hiểm dựa trên nhiều yếu tố như giả định định phí, quyền lợi bảo hiểm, tỷ lệ rủi ro và cấu trúc sản phẩm. Mỗi loại bảo hiểm sẽ có cách tính khác nhau, nhưng nhìn chung giá trị tiền mặt trong giai đoạn đầu thường rất thấp và tăng dần theo thời gian.

Vụ việc của bà Trương cũng trở thành lời nhắc nhở rằng trước khi tham gia các hợp đồng bảo hiểm dài hạn, người mua cần cân nhắc kỹ khả năng tài chính lâu dài cũng như nhu cầu thực tế của bản thân để tránh chịu tổn thất lớn nếu phải hủy hợp đồng giữa chừng.

(Theo Sina)

Ánh Lê

