3 công dụng của lá ổi, biết để tận dụng ngay

Ít ai biết rằng loại lá tưởng chừng bình thường này lại chứa nhiều hợp chất sinh học có giá trị và đã được khoa học hiện đại nghiên cứu khá kỹ. Nhiều công trình cho thấy lá ổi không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn có lợi cho người mắc tiểu đường, mỡ máu cao hay các vấn đề tim mạch.

Dưới đây là 3 lợi ích nổi bật của lá ổi đã được ghi nhận.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một trong những tác dụng được nhắc đến nhiều nhất của lá ổi là hỗ trợ ổn định đường huyết. Trong lá ổi chứa nhiều polyphenol, flavonoid và chất chống oxy hóa có khả năng làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate trong ruột, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Một số nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy trà lá ổi có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường máu ở người tiền tiểu đường hoặc mắc đái tháo đường type 2. Chính vì vậy, tại Nhật, trà lá ổi từng được sử dụng như một loại thực phẩm hỗ trợ sức khỏe dành cho người cần kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, các hoạt chất trong lá ổi còn được cho là có khả năng ức chế một số enzyme liên quan đến quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường đơn. Điều này giúp cơ thể hấp thu đường chậm hơn, tránh tình trạng đường huyết tăng vọt sau bữa ăn.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý lá ổi chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc hoặc lạm dụng nước lá ổi kéo dài mà chưa tham khảo ý kiến bác sĩ.

Lá ổi.

Có lợi cho tim mạch và mỡ máu

Không chỉ hỗ trợ đường huyết, lá ổi còn được đánh giá có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng trà lá ổi thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL), triglyceride và cải thiện cholesterol tốt (HDL).

Nguyên nhân là lá ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như quercetin, catechin và tannin. Các hợp chất này giúp giảm stress oxy hóa – một trong những yếu tố góp phần gây xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu nhỏ còn ghi nhận người uống trà lá ổi trong vài tuần có sự cải thiện nhất định về huyết áp và chỉ số mỡ máu. Các chuyên gia cho rằng tác dụng này có thể đến từ khả năng giảm viêm và bảo vệ thành mạch của các hoạt chất trong lá ổi.

Trong bối cảnh tỷ lệ người mắc mỡ máu cao, tăng huyết áp ngày càng trẻ hóa do ăn uống nhiều dầu mỡ, ít vận động, việc sử dụng các loại đồ uống tự nhiên như trà lá ổi có thể là lựa chọn hỗ trợ sức khỏe đáng cân nhắc.

Dù vậy, người có bệnh lý tim mạch hoặc đang dùng thuốc hạ huyết áp vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên để tránh nguy cơ tương tác hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm tiêu chảy

Công dụng quen thuộc nhất của lá ổi trong dân gian là hỗ trợ điều trị tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa. Điều đáng chú ý là tác dụng này cũng đã được nhiều nghiên cứu dược lý xác nhận.

Lá ổi chứa tannin – hợp chất có tính làm săn niêm mạc ruột, giúp giảm tiết dịch và hỗ trợ làm giảm tiêu chảy. Bên cạnh đó, một số hoạt chất trong lá ổi còn có đặc tính kháng khuẩn, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh đường ruột như E.coli hay Salmonella.

Không chỉ vậy, trà lá ổi còn có thể giúp giảm đầy hơi, khó tiêu và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn. Đây là lý do nhiều người thường dùng nước lá ổi ấm sau khi ăn uống không hợp vệ sinh hoặc bị rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo nếu tiêu chảy kéo dài, sốt cao, mất nước hoặc có máu trong phân, người bệnh cần đi khám sớm thay vì chỉ dùng lá ổi tại nhà. Việc lạm dụng các bài thuốc dân gian có thể khiến bệnh nặng hơn hoặc che lấp triệu chứng nguy hiểm.

Dù mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe, lá ổi không phải "thần dược". Việc sử dụng cần đúng cách, đúng liều lượng và không thay thế thuốc điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các loại thảo dược tự nhiên.