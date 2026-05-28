Tưởng thịt bò là “vua” chất sắt, hóa ra loại thịt bình dân này ở chợ Việt còn nhỉnh hơn, vừa bổ máu vừa tốt cho tim mạch

Hàm lượng sắt trong thịt vịt khiến nhiều người bất ngờ

Sắt trong thực phẩm tồn tại ở hai dạng chính là sắt heme và sắt non-heme. Trong đó, sắt heme từ động vật được cơ thể hấp thụ tốt hơn đáng kể.

Theo dữ liệu dinh dưỡng, 100g thịt vịt có thể cung cấp khoảng 19-25g protein cùng lượng lớn vitamin và khoáng chất như sắt, selen, canxi, phốt pho, vitamin nhóm B, A, D và các axit amin thiết yếu.

Đáng chú ý, một khẩu phần ức vịt (khoảng 85g) chứa khoảng 3-3,7mg sắt, trong khi nhiều phần thịt bò nạc phổ biến chỉ cung cấp khoảng 2-2,5mg sắt/100g.

Sắt là thành phần quan trọng để tạo hemoglobin - chất giúp hồng cầu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt kéo dài có thể gây mệt mỏi, xanh xao, chóng mặt, giảm tập trung, thậm chí dẫn tới thiếu máu hoặc rối loạn nhịp tim.

Không chỉ bổ máu, thịt vịt còn có nhiều lợi ích sức khỏe

Tốt cho tim mạch

Thịt vịt chứa nhiều chất béo không bão hòa - nhóm chất béo được đánh giá tốt hơn cho tim mạch so với chất béo bão hòa trong nhiều loại thịt đỏ.

Ngoài ra, thịt vịt vẫn cung cấp lượng omega-3, protein và sắt đáng kể. Nếu ăn ở mức hợp lý, hạn chế phần da và mỡ, loại thịt này có thể giúp duy trì cholesterol “tốt”, giảm cholesterol “xấu”, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch.

Mỡ vịt cũng được nhiều chuyên gia đánh giá “dễ chịu” hơn so với một số loại mỡ động vật khác.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu chất béo không bão hòa có thể hỗ trợ cải thiện hoạt động insulin và giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Vì vậy, thịt vịt được xem là lựa chọn phù hợp nếu sử dụng điều độ và chế biến lành mạnh.

Ăn thịt vịt ở mức độ hợp lý, hạn chế ăn da vịt và phần có nhiều mỡ sẽ có tác dụng cải thiện khả năng hoạt động của insulin, giúp việc kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch

Thịt vịt là nguồn cung cấp selen dồi dào - chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ tế bào, chống viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Vitamin nhóm B trong thịt vịt cũng góp phần hỗ trợ hệ thần kinh, cải thiện chức năng nhận thức và tham gia vào quá trình sản xuất hormone của cơ thể.

Tốt cho xương và cơ bắp

Lượng protein cao trong thịt vịt giúp duy trì khối cơ, đồng thời hỗ trợ mật độ xương. Bên cạnh đó, phốt pho trong thịt vịt còn giúp duy trì độ chắc khỏe của răng và hệ xương.

Hỗ trợ làn da và năng lượng cơ thể

Các axit amin, vitamin và khoáng chất trong thịt vịt có thể giúp duy trì độ ẩm cho da, hỗ trợ giảm rụng tóc và tăng mức năng lượng cho cơ thể.

Ngoài những công dụng trên, thịt vịt còn tốt cho dạ dày khi ngăn ngừa chứng đầy hơi khó tiêu, ổn định huyết áp, tăng chất lượng giấc ngủ…

Ai nên lưu ý khi ăn thịt vịt?

Dù bổ dưỡng, thịt vịt không phù hợp với tất cả mọi người. Người mắc bệnh gout nên hạn chế ăn vì thịt vịt chứa lượng purin khá cao, có thể làm tăng axit uric trong máu.

Ngoài ra, theo Đông y, thịt vịt có tính hàn nên người có hệ tiêu hóa yếu, đang bị cảm lạnh, ho hoặc thể trạng hàn cũng không nên ăn quá nhiều. Để hấp thu sắt tốt hơn, chuyên gia khuyên nên ăn thịt vịt cùng thực phẩm giàu vitamin C như cam, ổi, chanh hoặc rau xanh; đồng thời hạn chế uống trà và cà phê ngay sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, điều quan trọng là phải chọn thịt vịt sạch và an toàn từ các cửa hàng uy tín để tránh các bệnh do thực phẩm gây ra liên quan đến gia cầm bị ô nhiễm.

Theo Verywellhealth