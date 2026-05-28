Lời khuyên cho những người hay gội đầu buổi tối

Nhiệt độ vào sáng sớm hoặc ban đêm thường thấp hơn so với ban ngày. Khi tắm hoặc gội đầu vào những thời điểm này, cơ thể phải tự điều chỉnh bằng cách co hoặc giãn mạch để thích nghi với sự thay đổi nhiệt. Nếu mạch máu co lại đột ngột, nguy cơ xảy ra các biến cố như đột quỵ do thiếu máu não hoặc co thắt mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim có thể tăng lên, đặc biệt ở những người có sẵn bệnh nền như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu.

Theo quan niệm của y học cổ truyền, đột quỵ được xếp vào chứng “trúng phong”, xảy ra khi các yếu tố bên ngoài (như phong tà) xâm nhập vào cơ thể trong lúc chính khí suy yếu, làm tắc nghẽn kinh mạch và cản trở lưu thông khí huyết.

Từ những cơ chế này có thể thấy, việc tắm hoặc gội đầu quá sớm vào buổi sáng hay quá muộn vào ban đêm đều tiềm ẩn những rủi ro nhất định đối với sức khỏe, nhất là ở người có bệnh lý nền.

Để hạn chế những nguy cơ đối với sức khỏe, các chuyên gia khuyến nghị nên hình thành thói quen tắm sớm trong ngày, đặc biệt vào thời tiết nắng nóng khi cơ thể dễ mệt và suy giảm sức đề kháng.

Thời gian phù hợp để tắm gội thường là vào buổi sáng hoặc buổi tối trước 20 giờ. Riêng với những người có tiền sử đột quỵ hoặc từng bị đau thắt ngực do co thắt mạch vành, nên chọn thời điểm muộn hơn vào buổi sáng (sau 9 giờ) và trước 16 giờ chiều, khi nhiệt độ môi trường ổn định và ấm áp hơn.

Cần tránh tắm gội quá khuya, nhất là sau 23 giờ. Nếu phải gội đầu vào buổi tối, nên dùng nước ấm và sấy khô tóc hoàn toàn trước khi đi ngủ để tránh nhiễm lạnh.

Ngoài ra, khi tắm cũng không nên dội nước đột ngột từ trên đầu hoặc toàn thân xuống, vì sự thay đổi nhiệt độ bất ngờ có thể khiến cơ thể bị sốc nhiệt, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến tim mạch và não.

Có nên gội đầu mỗi ngày?

Theo bà Carrie Madormo, chuyên gia y tế tại Mỹ, tần suất gội đầu không giống nhau ở mỗi người mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại tóc, di truyền, mức độ vận động, tuổi tác và tình trạng da đầu. Việc xây dựng lịch gội phù hợp sẽ giúp tóc luôn sạch, khỏe và giảm nguy cơ kích ứng da đầu.

Không phải ai cũng cần gội đầu hằng ngày. Với những người có tóc dày hoặc da đầu tiết nhiều dầu, việc gội mỗi ngày có thể là cần thiết. Tuy nhiên, phần lớn mọi người chỉ cần gội khoảng 2–3 lần mỗi tuần là đủ để giữ tóc sạch và cân bằng tự nhiên.

Bên cạnh đó, lối sống và môi trường cũng ảnh hưởng đến tần suất gội đầu. Các chuyên gia da liễu khuyên rằng nên gội khi tóc bắt đầu bết dầu hoặc có dấu hiệu bẩn rõ rệt, thay vì duy trì một lịch cố định không phù hợp với cơ thể.

Những sai lầm khi gội đầu có thể gây hại cho tóc và da đầu

Chọn dầu gội không phù hợp

Không phải loại dầu gội nào cũng phù hợp với mọi loại tóc. Nếu sử dụng sản phẩm không đúng, tóc có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Chẳng hạn, tóc khô, xoăn hoặc đã qua xử lý hóa chất mà dùng dầu gội dành cho tóc dầu sẽ làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến tóc càng khô, dễ rối và yếu đi. Lâu dài, điều này có thể dẫn đến gãy rụng hoặc tóc mỏng hơn. Ngoài ra, việc chọn sai sản phẩm còn có thể làm mất cân bằng độ pH da đầu, gây gàu hoặc kích ứng. Vì vậy, cần lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng tóc như dưỡng ẩm, phục hồi hay tạo độ phồng.

Thoa dầu gội trực tiếp lên tóc khô

Việc đổ dầu gội lên tóc khi chưa làm ướt là thói quen sai lầm. Tóc khô khiến sản phẩm khó phân bố đều, dẫn đến chỗ thừa, chỗ thiếu và làm sạch không hiệu quả. Điều này còn có thể khiến cặn tích tụ, gây bít tắc nang tóc. Tốt nhất, nên làm ướt tóc hoàn toàn bằng nước ấm trước khi sử dụng dầu gội để tạo bọt và làm sạch tốt hơn.

Xả tóc chưa kỹ

Nếu không xả sạch, phần dầu gội còn sót lại có thể gây ngứa, gàu hoặc viêm da đầu. Cặn bẩn tích tụ lâu ngày còn làm tắc nghẽn nang tóc, ảnh hưởng đến quá trình mọc tóc. Để tránh tình trạng này, nên xả tóc đủ lâu (khoảng 1 phút hoặc hơn) cho đến khi tóc sạch hoàn toàn, không còn cảm giác nhờn hay bọt xà phòng.

Bỏ qua việc làm sạch da đầu

Nhiều người chỉ chú ý làm sạch phần thân và ngọn tóc mà quên rằng da đầu mới là nơi quyết định sức khỏe của tóc. Khi da đầu không được làm sạch đúng cách, dầu thừa và tế bào chết sẽ tích tụ, gây bít tắc nang tóc và cản trở sự phát triển của tóc. Việc massage nhẹ nhàng da đầu khi gội không chỉ giúp làm sạch tốt hơn mà còn kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ tóc mọc khỏe.

Gội đầu bằng nước quá nóng

Nước nóng tuy mang lại cảm giác dễ chịu nhưng lại làm tổn hại đến tóc và da đầu. Nhiệt độ cao có thể làm mất lớp bảo vệ tự nhiên của tóc, khiến tóc khô, dễ xơ và chẻ ngọn. Đồng thời, da đầu cũng dễ bị khô và kích ứng hơn. Vì vậy, nên dùng nước ấm để gội và có thể xả lại bằng nước mát để giúp tóc mềm mượt và bóng hơn.

(Tổng hợp)