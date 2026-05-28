Công an điều tra số tiền 404.200.000 đồng chuyển tới tài khoản của Vũ Xuân Khang

Minh Ánh | 28-05-2026 - 16:25 PM | Sống

Công an địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân xác minh nguồn gốc số tiền lớn.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, công an xã Thần Khê vừa hỗ trợ người dân hoàn trả lại số tiền lớn do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 22/5/2026, Vũ Xuân Khang, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 404.200.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến. Sau khi xác nhận số tài sản này không thuộc sở hữu của cá nhân, ông Khang chủ động đến trình báo tại công an xã Thần Khê, mong muốn tìm được chủ sở hữu thực sự để hoàn trả lại số tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan, chủ động liên hệ nhiều nguồn để làm rõ người chuyển khoản.

Chủ tài khoản chuyển tiền ở địa phương khác, nên quá trình xác minh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Công an xã Thần Khê đã xác định được chủ sở hữu số tiền là ông Dương Trung Thành trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và phối hợp thực hiện việc trao trả lại toàn bộ số tiền theo đúng quy định.

Đại diện Công an xã cùng ông Khang trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm.

Nhận lại được khoản tiền lớn do chuyển nhầm ông Thành bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của ông Vũ Xuân Khang và sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Thần Khê trong việc xác minh, kết nối và giải quyết vụ việc.

Hành động của ông Vũ Xuân Khang là nghĩa cử đẹp, phẩm chất trung thực, sống có trách nhiệm với cộng đồng, rất cần được biểu dương và lan tỏa. Đồng thời, sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Thần Khê cũng tiếp tục khẳng định vai trò của Công an cơ sở trong việc đồng hành cùng Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo công an tỉnh Hưng Yên﻿

Minh Ánh

