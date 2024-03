Nước lá ổi tốt cho sức khoẻ nhưng lại 'đại kỵ' với người mắc bệnh này

Ổi được biết đến là một loại quả ngon và rất giàu vitamin C. Tuy nhiên ít ai biết rằng lá ổi cũng có nhiều tác dụng đối với sức khoẻ. Nhưng có một loại bệnh được các chuyên gia khuyến cáo không nên uống nước lá ổi. Đó là bệnh gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Tác dụng của lá ổi với sức khoẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân chỉ ra những tác dụng của nước lá ổi như sau:

Lá ổi giúp chữa tiêu chảy

Một trong những tác dụng được sử dụng phổ biến của lá ổi chính là chữa tiêu chảy. Nguyên nhân chính là do trong lá ổi và búp ổi non chứa các tanin và một số chiết xuất gây ức chế hoạt động của vi khuẩn staphylococcus aureus và E.coli. Từ đó, giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh lý tiêu chảy. Bên cạnh đó, việc sử dụng lá ổi non cũng giúp săn niêm mạc ruột tốt hơn.

Cách sử dụng lá ổi để “cầm” tiêu chảy rất dễ. Bạn chỉ cần ăn từ 3 – 5 búp ổi non đã rửa sạch hoặc đun nước lá ổi và uống nhiều lần trong ngày. Tốt nhất nên uống trước khi ăn khoảng 15 phút để có hiệu quả điều trị tốt nhất.

Nước lá ổi có nhiều tác dụng với sức khoẻ

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Bạn có biết lá ổi tác dụng gì với sức khỏe tim mạch hay không? Theo các chuyên gia về sức khỏe, với sự có mặt của các chất chống oxy hóa, các chất xơ hòa tan, lá ổi có hiệu quả nhất định trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch như:

Kiểm soát và ổn định huyết áp.

Hạn chế sự hình thành của các gốc tự do gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ, bệnh lý Alzheimer.

Giảm tình trạng xơ vữa mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ - tai biến.

Giảm cholesterol, giảm đường huyết.

Ổn định lượng đường trong máu

Lá ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe? Có thể bạn chưa biết, sử dụng lá ổi giúp kiểm soát lượng đường huyết trong máu và tính trạng kháng Insulin. Do đó, sử dụng lá ổi là rất tốt cho người bị tiểu đường.

Lá ổi có tác dụng này là do nhóm các chất nhu Avicularin, Quercetin có khả năng ức chế sự hấp thụ glucose.

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Với sự có mặt của các chất chống oxy hóa, sử dụng lá ổi có tác dụng làm giảm quá trình hình thành của các gốc tự do – nguyên nhân gây dẫn tới sự hình thành của các tế bào ung thư. Trong đó, với thành phần lycopen có hiệu quả cao trong phòng ngừa và điều trị ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt.

Giảm cân

Một trong những tác dụng khác của lá ổi được chị em yêu thích chính là hỗ trợ giảm cân. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, lá ổi giúp làm giảm các trình nạp tinh bột và chuyển hóa đường vào cơ thể. Do đó, chị em có thể sử dụng trà lá ổi, nước ép lá ổi hoặc nước lá ổi xay cùng nước hoa quả để cải thiện vóc dáng.

Cải thiện sức khỏe răng – miệng

Nếu bạn vẫn thắc mắc liệu lá ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe thì đây chính là câu trả lời tiếp theo mà bạn có thể chưa biết. Đó là việc cải thiện sức khỏe cho nướu – răng miệng.

Cải thiện chất lượng làn da, tóc

Các tác dụng của lá ổi với da và tóc có thể kể đến như sau:

Đắp lá ổi giúp làn da săn chắc hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng nước ổi giúp gây ức chế quá trình hình thành của gốc tự do – nguyên nhân chính gây ra tình trạng lão hóa da.

Gội đầu với nước ổi giúp hỗ trợ điều trị tình trạng rụng tóc.

Ai không nên uống nước lá ổi

Báo VietNamNet dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 cho biết, người bị bệnh chàm cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng bởi các chiết xuất có trong lá ổi có thể gây kích ứng da.

Theo bác sĩ Vũ bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng lá ổi nếu bạn đang mắc phải các bệnh tim mạch, loãng xương, bệnh liên quan đến thận.

Lá ổi tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không nên dùng quá nhiều, việc lạm dụng có thể gây ra tác dụng phụ hoặc gây dị ứng. Đặc biệt, không dùng lá ổi trong thời gian điều trị bằng thuốc tây vì có thể làm giảm các tác dụng của thuốc.