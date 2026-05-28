Lời khuyên cho những người tắm nhiều lần trong ngày trời nóng

Mùa hè với nền nhiệt tăng cao khiến nhu cầu tắm rửa, làm mát cơ thể trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Không ít người có thói quen tắm nhiều lần trong ngày để giảm cảm giác oi bức, đặc biệt sau khi đi nắng hoặc vận động ngoài trời.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc tắm quá thường xuyên hoặc tắm sai cách trong thời tiết nóng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Những tác động này không chỉ liên quan đến làn da mà còn ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, tim mạch và khả năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Việc làm mát cơ thể cần được thực hiện khoa học, thay vì chỉ dựa trên cảm giác dễ chịu tức thời.

1. Tắm nhiều chưa chắc giúp cơ thể mát hơn

Theo các chuyên gia da liễu, cơ thể con người có cơ chế điều hòa nhiệt độ tự nhiên thông qua việc tiết mồ hôi và lưu thông máu dưới da. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh để giúp cơ thể giải nhiệt. Tuy nhiên, việc tắm liên tục nhiều lần trong ngày không đồng nghĩa với việc cơ thể được làm mát hiệu quả hơn.

Việc tắm quá nhiều có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da trở nên khô ráp, dễ kích ứng và nhạy cảm hơn với môi trường bên ngoài. Đặc biệt trong mùa hè, khi da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng và mồ hôi, việc làm mất lớp màng bảo vệ này có thể khiến nguy cơ viêm da hoặc dị ứng tăng lên.

Ngoài ra, sau khi tắm bằng nước lạnh, cơ thể thường có xu hướng tiết mồ hôi nhiều hơn để cân bằng nhiệt độ. Điều này khiến cảm giác nóng bức quay trở lại nhanh chóng, thậm chí còn khó chịu hơn trước.

2. Tắm ngay sau khi đi nắng là thói quen nguy hiểm

Một sai lầm phổ biến vào mùa hè là tắm ngay sau khi vừa đi ngoài trời nắng hoặc sau khi vận động mạnh. Nhiều người cho rằng nước lạnh sẽ giúp cơ thể “hạ nhiệt” nhanh hơn, nhưng thực tế đây lại là thời điểm cơ thể nhạy cảm nhất.

Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế Việt Nam và nhiều chuyên gia tim mạch, khi cơ thể vừa hoạt động dưới trời nóng, mạch máu đang giãn nở để tỏa nhiệt. Nếu tiếp xúc đột ngột với nước lạnh, đặc biệt là dội trực tiếp lên đầu hoặc ngực, mạch máu có thể co lại nhanh chóng, gây rối loạn tuần hoàn và tăng áp lực lên tim.

Ngoài ra, việc tắm ngay sau khi đi nắng có thể làm tăng nguy cơ choáng váng, tụt huyết áp, thậm chí dẫn đến đột quỵ nhiệt ở những người có bệnh lý tim mạch hoặc huyết áp.

Các bác sĩ khuyến cáo nên nghỉ ngơi khoảng 15-20 phút, lau khô mồ hôi và để cơ thể ổn định nhiệt độ trước khi tắm.

3. Tắm quá nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến làn da

Da không chỉ là lớp bao phủ bên ngoài mà còn là hàng rào miễn dịch tự nhiên bảo vệ cơ thể trước vi khuẩn và tác nhân gây hại từ môi trường. Tuy nhiên, việc tắm nhiều lần trong ngày, đặc biệt sử dụng xà phòng hoặc sữa tắm liên tục, có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh tự nhiên trên da.

Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, việc làm sạch quá mức khiến độ pH trên da thay đổi, lớp dầu tự nhiên bị rửa trôi và hàng rào bảo vệ da suy yếu. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện tình trạng khô da, ngứa, bong tróc hoặc nổi mẩn đỏ trong mùa nóng dù vẫn giữ cơ thể sạch sẽ.

Đặc biệt với trẻ em, người lớn tuổi hoặc người có làn da nhạy cảm, việc tắm quá nhiều còn có thể làm tăng nguy cơ viêm da cơ địa và kích ứng kéo dài.

Các chuyên gia cho rằng vào mùa hè, việc giữ cơ thể thông thoáng bằng quần áo mỏng nhẹ, lau người bằng khăn sạch hoặc thay đồ thường xuyên đôi khi hiệu quả và an toàn hơn việc liên tục tắm với xà phòng.

4. Nước quá lạnh không giúp giải nhiệt như nhiều người nghĩ

Không ít người có thói quen tắm nước lạnh sâu vào mùa hè vì cho rằng điều này giúp cơ thể dễ chịu nhanh hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học, nước quá lạnh lại có thể khiến cơ thể bị “sốc nhiệt”.

Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho thấy, khi cơ thể đang nóng mà tiếp xúc với nước lạnh đột ngột, các mạch máu ngoại vi co lại nhanh chóng để giữ nhiệt. Điều này không chỉ làm tim phải hoạt động mạnh hơn mà còn khiến quá trình điều hòa thân nhiệt bị rối loạn.

Ngoài ra, nước lạnh sâu còn có thể gây đau đầu, co cơ hoặc cảm lạnh, nhất là vào buổi tối. Đây cũng là lý do các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng nước mát vừa phải thay vì nước quá lạnh để tắm trong mùa hè.

Một buổi tắm hợp lý chỉ nên kéo dài khoảng 10–15 phút. Việc ngâm mình quá lâu không giúp cơ thể mát hơn mà còn khiến da mất nước và gây cảm giác mệt mỏi sau khi tắm.

5. Làm mát cơ thể cần kết hợp nhiều yếu tố, không chỉ phụ thuộc vào việc tắm

Theo các chuyên gia sức khỏe môi trường, việc tắm chỉ là một phần trong quá trình giúp cơ thể thích nghi với thời tiết nắng nóng. Nếu môi trường sống vẫn bí bách, thiếu thông thoáng hoặc cơ thể thiếu nước, việc tắm nhiều lần cũng khó mang lại hiệu quả lâu dài.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo trong thời tiết nắng nóng, cần duy trì đủ nước cho cơ thể, hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm nắng gắt và giữ không gian sống thông thoáng. Việc mặc quần áo thoáng khí, bổ sung rau xanh và trái cây chứa nhiều nước cũng giúp cơ thể điều hòa nhiệt tốt hơn.

Ngoài ra, giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi sức khỏe vào mùa hè. Một cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có khả năng thích nghi với nhiệt độ cao tốt hơn nhiều so với việc liên tục làm mát bằng các biện pháp tức thời.

(Tổng hợp)