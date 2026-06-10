Trường Quốc tế Hội An: Xu hướng giáo dục quốc tế cá nhân hóa tại miền Trung Việt Nam

Không còn quá đặt nặng việc phải sống giữa những đô thị đông đúc và nhịp sống cạnh tranh liên tục, nhiều phụ huynh mong muốn con được lớn lên gần thiên nhiên hơn, có nhiều trải nghiệm thực tế hơn và tận hưởng một tuổi thơ đúng nghĩa.

Sự thay đổi trong lối sống cũng kéo theo sự thay đổi trong cách các gia đình lựa chọn trường học. Thay vì chỉ quan tâm tới cơ sở vật chất hay quy mô, nhiều phụ huynh hiện nay tìm kiếm một môi trường nơi con được quan tâm như một cá nhân riêng biệt, được phát triển toàn diện và cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày đến lớp.

Học sinh Tiểu học HAIS trong giờ Âm nhạc

Trong xu hướng đó, Trường Quốc tế Hội An (HAIS) đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình Việt Nam và quốc tế tại miền Trung quan tâm nhờ mô hình giáo dục quốc tế mang tính cá nhân hóa, cộng đồng đa văn hóa và môi trường học tập giàu kết nối.

Khi phụ huynh tìm kiếm nhiều hơn một "ngôi trường quốc tế"

Trong nhiều năm, hình ảnh trường quốc tế thường gắn liền với những khuôn viên rộng lớn và mô hình vận hành quy mô lớn. Tuy nhiên, với nhiều gia đình hiện nay, đặc biệt là những phụ huynh lựa chọn Đà Nẵng và Hội An để xây dựng cuộc sống lâu dài, điều họ tìm kiếm không chỉ là danh tiếng hay thành tích học thuật. Họ mong muốn con được học trong một môi trường nơi giáo viên thực sự hiểu học sinh, nơi trẻ cảm thấy tự tin thể hiện bản thân và nơi việc học không chỉ xoay quanh kết quả mà còn là hành trình phát triển toàn diện.

Lễ hội bơi lội được tổ chức hàng năm tại trường Quốc tế Hội An

Đối với nhiều gia đình quốc tế đang sinh sống tại Việt Nam, yếu tố cộng đồng cũng đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ cần một chương trình học quốc tế mà còn mong muốn con được hòa nhập trong môi trường cởi mở, thân thiện ngay từ những ngày đầu.

Đó cũng là hướng tiếp cận mà Trường Quốc tế Hội An theo đuổi trong nhiều năm qua.

Một môi trường nơi học sinh thực sự được là chính mình

HAIS được xây dựng theo mô hình Boutique International School, một ngôi trường quốc tế quy mô vừa phải, nơi mỗi học sinh đều được biết đến, được quan tâm và được phát triển theo cách riêng của mình.

Nhà trường không hướng tới việc trở thành ngôi trường lớn nhất, mà tập trung xây dựng một môi trường học tập nơi chất lượng của các mối quan hệ được đặt ở vị trí trung tâm. Quy mô lớp học phù hợp giúp giáo viên có thời gian để hiểu học sinh không chỉ qua kết quả học tập mà còn qua tính cách, phong cách học tập và những điểm mạnh riêng của từng em.

Học sinh Trung học HAIS trong giờ thực hành môn Khoa học

Thay vì chỉ là một trong rất nhiều học sinh trong hệ thống lớn, mỗi em tại Trường Quốc tế Hội An đều có cơ hội được lắng nghe, được ghi nhận và phát triển theo khả năng của mình.

Triết lý này cũng được phản ánh trong cách nhà trường thiết kế không gian học tập. Từ lớp học, thư viện, sân chơi đến các khu vực sinh hoạt chung đều được xây dựng nhằm phục vụ trải nghiệm học tập, kết nối và phát triển toàn diện của học sinh. Mỗi không gian đều có mục đích rõ ràng, thay vì chỉ tạo ấn tượng về quy mô.

Chính quy mô vừa đủ này giúp học sinh dễ dàng kết nối với bạn bè, giáo viên và cộng đồng xung quanh, đồng thời tạo nên cảm giác thân thuộc mà nhiều gia đình hiện đại đặc biệt coi trọng.

Một cộng đồng quốc tế đúng nghĩa

Hiện nay, học sinh tại Trường Quốc tế Hội An đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau, tạo nên một cộng đồng đa văn hóa nổi bật tại miền Trung Việt Nam.

Trong môi trường đó, tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ học thuật mà trở thành ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên trong học tập và kết nối bạn bè hàng ngày. Học sinh được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau ngay trong lớp học, từ đó hình thành sự cởi mở, khả năng thấu hiểu khác biệt và tư duy toàn cầu thông qua trải nghiệm thực tế.

Cộng đồng trường Quốc tế Hội An trong tuần lễ Quốc tế

Đối với nhiều gia đình quốc tế chuyển tới Hội An hoặc Đà Nẵng, điều này giúp trẻ dễ dàng hòa nhập khi bắt đầu cuộc sống tại Việt Nam. Trong khi đó, với phụ huynh Việt Nam, đây là cơ hội để con phát triển sự tự tin và khả năng giao tiếp trong môi trường quốc tế thực sự.

Quy mô vừa phải nhưng chất lượng học thuật nổi bật

Trường Quốc tế Hội An giảng dạy chương trình Cambridge từ Mầm non đến Trung học Phổ thông với các chứng chỉ IGCSE và A Levels được công nhận toàn cầu.

Trong kỳ thi IGCSE gần đây, 98% bài thi đạt từ A* đến C, trong đó 72% đạt từ A* đến A. Bên cạnh học thuật, học sinh HAIS cũng tích cực tham gia thể thao, nghệ thuật, âm nhạc và nhiều hoạt động ngoại khóa khác.

Những kết quả này cho thấy một môi trường học tập mang tính cá nhân hóa và cộng đồng vẫn có thể mang lại nền tảng học thuật vững chắc, đồng thời nuôi dưỡng sự tự tin, tính độc lập và khả năng thích nghi của học sinh.

Không chỉ là một trường quốc tế, Trường Quốc tế Hội An còn phản ánh chính tinh thần sống mà nhiều gia đình tìm kiếm khi lựa chọn miền Trung: cởi mở, cân bằng và giàu kết nối.

Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về chương trình học và cộng đồng quốc tế tại HAIS qua email admissions@hais.edu.vn hoặc website hais.edu.vn.