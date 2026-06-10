Lời khuyên cho tất cả những ai sinh vào 4 năm này cần kiểm tra CCCD trên VNeID ngay

Theo quy định tại Điều 19 Luật Căn cước, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Đối với công dân dưới 14 tuổi, việc cấp thẻ được thực hiện khi có nhu cầu.

Điều 21 Luật Căn cước quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Theo các quy định nêu trên, trong năm 2026, những công dân Việt Nam sinh vào các mốc năm sau cần thực hiện cấp đổi thẻ căn cước:

- Sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi): Bắt buộc thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã được cấp trước đó.

- Sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi): Phải tiến hành cấp đổi thẻ căn cước, trừ trường hợp đã đổi thẻ trong vòng 2 năm gần đây (từ năm 2024 trở đi).

- Sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi): Tương tự, phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện trong 2 năm gần nhất.

- Sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi): Phải cấp đổi thẻ căn cước, ngoại trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Đối với những người đã được cấp hoặc đổi thẻ từ khi đủ 58 tuổi trở lên, thẻ có giá trị sử dụng lâu dài, trừ khi bị mất, hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin cá nhân.

Về xử lý vi phạm, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Việc sử dụng thẻ Căn cước đã hết hạn cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân trong các giao dịch dân sự.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát giấy tờ tùy thân của khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ ngân hàng. Trường hợp thẻ căn cước hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng thực hiện các giao dịch như chuyển khoản, thanh toán hoặc rút tiền cho đến khi khách hàng cập nhật giấy tờ hợp lệ. Đồng thời, tài khoản định danh điện tử (VNeID) liên kết cũng có thể bị hạn chế một số chức năng, gây gián đoạn trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hạn chế rủi ro phát sinh, công dân thuộc diện phải cấp đổi thẻ căn cước cần chủ động thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai tiếp nhận hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID, tạo điều kiện để người dân khai báo, đăng ký cấp đổi nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

Cách đăng ký cấp đổi thẻ CCCD trên VNeID

Để thực hiện đăng ký cấp đổi thẻ căn cước qua ứng dụng VNeID, trước hết công dân cần đảm bảo ứng dụng đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, truy cập mục “thủ tục hành chính”, tiếp tục chọn “cấp đổi thẻ căn cước”, rồi nhấn “tạo mới yêu cầu” (có thể thực hiện cho bản thân hoặc khai hộ người khác).

Tiếp theo, người dùng tiến hành kiểm tra lại thông tin cá nhân, lựa chọn lý do cấp đổi, chọn địa điểm thực hiện (không bắt buộc phải theo nơi thường trú), xác định cơ quan tiếp nhận hồ sơ, hình thức nhận thẻ và đặt lịch hẹn.

Cuối cùng, người dân rà soát toàn bộ thông tin đã khai, tích xác nhận cam đoan, thực hiện nộp lệ phí (nếu có) và gửi hồ sơ để hoàn tất thủ tục.

(Tổng hợp)