Messi thống trị danh sách cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử World Cup, Ronaldo còn chẳng lọt Top 10

Khi nhắc đến những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử World Cup, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến Pele, Diego Maradona, Ronaldo "béo" hay Miroslav Klose. Tuy nhiên, một thống kê vừa được công bố đã gọi tên một nhân vật khác ở vị trí số 1: Lionel Messi.

Theo dữ liệu từ Globo (Brazil), Messi hiện là cầu thủ tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Sau 26 trận đấu cho Argentina tại 5 kỳ World Cup từ năm 2006 đến 2022, siêu sao sinh năm 1987 đã ghi 13 bàn và thực hiện 8 pha kiến tạo, góp dấu giày vào tổng cộng 21 bàn thắng.

Con số này giúp Messi vượt qua hàng loạt tượng đài của bóng đá thế giới để độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách những cầu thủ có ảnh hưởng trực tiếp lớn nhất tại sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Lionel Messi cùng chiếc cúp vô địch World Cup (Ảnh: REUTERS)

Xếp ngay sau Messi là những cái tên đã trở thành huyền thoại bất tử của World Cup như Gerd Müller, Pele, Ronaldo Nazario và Miroslav Klose, cùng sở hữu 20 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng.

Top 10 cầu thủ tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup:

Top 10 cầu thủ tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup: 1. Lionel Messi - 21 2. Gerd Müller - 20 3. Pele - 20 4. Ronaldo Nazario - 20 5. Miroslav Klose - 20 6. Grzegorz Lato - 18 7. Uwe Seeler - 18 8. Thomas Müller - 18 9. Diego Maradona - 16 10. Kylian Mbappé - 15

Điều đáng chú ý là Messi vẫn chưa dừng lại. World Cup 2026 sẽ là lần thứ 6 anh góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, một cột mốc chưa từng có đối với một cầu thủ Argentina. Ở tuổi 38, đội trưởng Albiceleste vẫn là trung tâm trong lối chơi của nhà đương kim vô địch thế giới và còn cơ hội gia tăng khoảng cách với phần còn lại.

Trong danh sách này, chỉ có một người đủ khả năng đe dọa kỷ lục của Messi trong tương lai là Kylian Mbappé. Ngôi sao tuyển Pháp hiện đã có 15 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng ở World Cup dù mới thi đấu 14 trận. Khoảng cách giữa Mbappé và Messi chỉ còn 6 đơn vị, trong khi tiền đạo người Pháp vẫn còn nhiều kỳ World Cup phía trước.

Tuy nhiên, trước mắt, ngai vàng vẫn thuộc về Messi.

Sau khi chinh phục chức vô địch World Cup 2022, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng tiếp tục sở hữu thêm một thống kê khẳng định tầm vóc lịch sử của mình. Bởi nếu World Cup là sân khấu lớn nhất của bóng đá, thì Messi hiện chính là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn trực tiếp nhất trên sân khấu ấy.