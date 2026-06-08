9 thay đổi luật lớn tại World Cup 2026 fan bóng đá cần cập nhật để không bị hoang mang: VAR được trao thêm quyền lực, chống câu giờ

World Cup 2026 không chỉ đánh dấu lần đầu tiên giải đấu quy tụ 48 đội tuyển mà còn chứng kiến hàng loạt thay đổi quan trọng trong luật thi đấu. FIFA kỳ vọng những điều chỉnh mới sẽ giúp các trận đấu diễn ra công bằng hơn, hạn chế tối đa tình trạng câu giờ và tăng hiệu quả của công nghệ VAR.

Từ các tình huống đá phạt cố định, thay người cho đến những tranh cãi với trọng tài, nhiều thói quen quen thuộc của cầu thủ sẽ phải thay đổi khi giải đấu khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico.

FIFA siết chặt các pha va chạm ở tình huống cố định

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc FIFA quyết tâm loại bỏ các hành vi kéo áo, chắn người hoặc va chạm có chủ đích trong những tình huống phạt góc và đá phạt.

Theo quy định mới, trọng tài và VAR sẽ được phép xem xét những pha phạm lỗi xảy ra trước khi bóng được đưa vào cuộc. Nếu phát hiện đội tấn công tạo lợi thế bằng hành vi phạm luật, bàn thắng hoàn toàn có thể bị hủy bỏ.

Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina cho biết nhiều bàn thắng từng được công nhận trong quá khứ sẽ không còn hợp lệ nếu áp dụng theo bộ luật mới. Theo ông, những pha cản người trái phép khiến hậu vệ không thể hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự là hành vi cần bị xử lý nghiêm nhằm đảm bảo tính công bằng.

9 thay đổi lớn được áp dụng tại World Cup 2026 gia tăng quyền lực cho VAR (Ảnh: Getty)

World Cup 2026 cũng đánh dấu đợt mở rộng quyền hạn đáng kể của VAR.

Theo quy định mới, tổ VAR có thể: can thiệp đối với những lỗi xảy ra trước khi bóng vào cuộc nhưng dẫn đến bàn thắng, phạt đền hoặc thẻ phạt; sửa các quyết định rút thẻ vàng không chính xác; sửa các quyết định cho hưởng phạt góc sai; can thiệp trong những trường hợp liên quan đến thẻ vàng thứ hai.

Đây được xem là một trong những cuộc cải tổ lớn nhất của VAR kể từ khi công nghệ này được đưa vào bóng đá đỉnh cao.

Che miệng tranh cãi có thể nhận thẻ đỏ

FIFA cũng muốn tăng tính minh bạch trong giao tiếp trên sân. Theo đó, cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu nếu che miệng khi tranh cãi hoặc đối đầu với trọng tài, đối thủ, tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài.

Những hành vi này được FIFA đánh giá là làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trận đấu và sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn trước.

Che miệng khi tranh cãi cũng có thể nhận thẻ đỏ ở World Cup 2026 (Ảnh: The Sun)

Bên cạnh việc tăng quyền hạn cho VAR, FIFA cũng đưa ra hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng kéo dài thời gian thi đấu.

Ném biên và phát bóng lên chỉ có 5 giây

Cầu thủ sẽ chỉ có 5 giây để thực hiện ném biên hoặc phát bóng lên. Nếu vi phạm, đội ném biên chậm sẽ mất quyền ném cho đối phương. Thủ môn chậm phát bóng lên sẽ khiến đội nhà phải chịu một quả phạt góc.

Thay người phải hoàn tất trong 10 giây

Mỗi lần thay người chỉ được kéo dài tối đa 10 giây. Nếu vượt quá thời gian quy định, cầu thủ dự bị sẽ phải chờ thêm 1 phút mới được phép vào sân. Quy định này nhằm ngăn các đội bóng lợi dụng việc thay người để làm giảm nhịp độ trận đấu ở những phút cuối.

Không được họp chiến thuật khi thủ môn nằm sân

Trong trường hợp thủ môn đang được chăm sóc y tế trên sân, các cầu thủ sẽ không được phép chạy vào khu kỹ thuật để nhận chỉ đạo từ ban huấn luyện. FIFA cho rằng một số đội bóng từng tận dụng khoảng thời gian này như một "timeout" không chính thức để điều chỉnh chiến thuật.

Cầu thủ chấn thương phải ở ngoài sân 1 phút

Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, cầu thủ ngoài sân sẽ phải chờ ít nhất 1 phút trước khi được phép trở lại thi đấu. Quy định này nhằm hạn chế việc cố tình nằm sân để cắt nhịp trận đấu hoặc câu giờ.

Bổ sung thời gian nghỉ uống nước

Do World Cup 2026 diễn ra vào mùa hè tại Mỹ, Canada và Mexico, nhiều trận đấu có thể được tổ chức trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Để bảo vệ sức khỏe cầu thủ, FIFA sẽ áp dụng các khoảng nghỉ uống nước kéo dài khoảng 3 phút trong mỗi hiệp đấu khi điều kiện thời tiết yêu cầu.

Với hàng loạt điều chỉnh mới, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là giải đấu có sự giám sát chặt chẽ hơn từ trọng tài và VAR. FIFA kỳ vọng những thay đổi này sẽ giúp giảm tranh cãi, nâng cao tính công bằng và hạn chế tối đa các hành vi phi thể thao trên sân cỏ.

9 thay đổi luật đáng chú ý tại World Cup 2026

1.Cầu thủ không được vào khu kỹ thuật khi thủ môn đang được chăm sóc y tế.

2. Áp dụng giới hạn 5 giây cho ném biên và phát bóng lên.

3. Thay người phải hoàn tất trong vòng 10 giây.

4. Cầu thủ điều trị chấn thương phải ở ngoài sân ít nhất 1 phút.

5. Bổ sung các khoảng nghỉ uống nước trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

6. VAR được xem xét các lỗi xảy ra trước khi bóng vào cuộc nếu dẫn đến bàn thắng, phạt đền hoặc thẻ phạt.

7. VAR có quyền sửa các quyết định thẻ vàng và phạt góc sai.

8. Che miệng khi tranh cãi có thể bị phạt thẻ đỏ trực tiếp.

9. Tự ý rời sân để phản đối trọng tài có thể bị truất quyền thi đấu.