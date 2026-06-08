Không phải Cool, đây mới là cách bật điều hòa mát cả phòng mà tiết kiệm: EVN công nhận tiền điện giảm mạnh

Khi bước vào những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu và thường xuyên hoạt động trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, không ít người có thói quen vừa vào phòng đã bật ngay chế độ làm lạnh (Cool) rồi hạ nhiệt độ xuống mức rất thấp, khoảng 18-20°C, với suy nghĩ nhiệt độ càng thấp thì phòng sẽ mát nhanh hơn.

Thực tế, chế độ Cool vẫn cần thiết trong điều kiện thời tiết oi bức, nhưng cách sử dụng chưa hợp lý mới là vấn đề. Việc duy trì mức nhiệt quá thấp trong thời gian dài không chỉ gây lãng phí điện mà còn khiến thiết bị phải hoạt động quá tải, đồng thời không mang lại hiệu quả làm mát tối ưu.

Cách bật điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện

Theo khuyến nghị của ngành điện, một trong những cách đơn giản để tăng hiệu quả làm mát là kết hợp điều hòa với quạt điện. Dù nhiều người cho rằng điều hòa đã đủ làm lạnh, nhưng thực tế quạt giúp luân chuyển không khí, phân bổ hơi lạnh đều khắp phòng. Nhờ đó, người dùng vẫn cảm thấy dễ chịu mà không cần giảm nhiệt độ xuống quá thấp.

Bước 1: Trước khi bật điều hòa, cần đảm bảo không gian kín để hạn chế thất thoát hơi lạnh.

Người dùng nên đóng cửa, kéo rèm hoặc che chắn các khu vực bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Nếu phòng không kín, không khí nóng từ bên ngoài sẽ liên tục xâm nhập, khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ.

Bước 2: Cài nhiệt độ làm lạnh phù hợp.

Về mức cài đặt, nhiệt độ lý tưởng thường nằm trong khoảng 26-28°C. Với những căn phòng vừa hấp thụ nhiều nhiệt hoặc có đông người, có thể hạ xuống khoảng 25-26°C trong thời gian đầu để làm mát nhanh, sau đó tăng dần lên mức cao hơn khi không khí đã ổn định. Cách sử dụng này vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.

Bước 3: Sử dụng quạt đảo gió.

Khi điều hòa đã bắt đầu làm mát, người dùng có thể kết hợp thêm quạt ở mức gió nhẹ hoặc trung bình để tăng hiệu quả. Với quạt đứng hoặc quạt bàn, nên bật chế độ quay đảo chiều và hướng gió về khu vực trung tâm phòng hoặc những vị trí chưa đủ mát. Lưu ý đặt quạt ở vị trí có gió điều hòa thổi tới, chứ không phải ở vị trí nóng.

Nếu sử dụng quạt trần, chỉ cần duy trì tốc độ vừa phải để tạo sự lưu thông không khí ổn định. Như vậy, quạt giúp đẩy không khí nóng lên cao, đồng thời đưa luồng khí lạnh lan tỏa xuống dưới và trải đều khắp không gian, từ đó mang lại cảm giác dễ chịu hơn mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

Có thể hiểu đơn giản, điều hòa đóng vai trò tạo ra khí lạnh, còn quạt giúp lan tỏa luồng khí này rộng và đồng đều hơn. Vì vậy, ở cùng một mức nhiệt khoảng 27-28°C, căn phòng có sử dụng thêm quạt thường mang lại cảm giác mát mẻ, thoáng đãng hơn so với khi chỉ bật điều hòa nhưng không khí lưu thông kém.

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Thực hiện thêm 5 điều này giúp điều hòa bền và hiệu quả hơn

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội), việc chuẩn bị điều hòa trước mùa nắng nóng không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Làm sạch lưới lọc bụi

Các chuyên gia cho biết, lưới lọc bám bẩn có thể khiến điện năng tiêu thụ tăng tới 20%. Sau một thời gian dài không sử dụng, đặc biệt là sau mùa lạnh, bộ phận này thường tích tụ nhiều bụi mịn, vi khuẩn và nấm mốc. Nếu không được vệ sinh, luồng khí sẽ bị cản trở, buộc máy phải hoạt động mạnh hơn. Người dùng chỉ cần tháo lưới lọc, rửa sạch bằng nước, dùng bàn chải mềm chà nhẹ rồi phơi khô trong bóng râm là có thể cải thiện đáng kể hiệu suất làm mát.

Đảm bảo khu vực dàn nóng thông thoáng

Dàn nóng cần không gian rộng rãi để tản nhiệt hiệu quả, nhưng nhiều gia đình lại vô tình che chắn bằng đồ đạc ở ban công. Hãy dọn dẹp các vật cản như thùng carton, quần áo hay cây cối rậm rạp xung quanh khu vực này để máy vận hành ổn định, làm lạnh nhanh hơn và tiết kiệm điện.

Chạy thử trước khi vào cao điểm nắng nóng

Không nên chờ đến khi thời tiết oi bức mới bật điều hòa. Hãy vận hành thử thiết bị khoảng 10-15 phút trong giai đoạn giao mùa để kiểm tra tình trạng hoạt động. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như gió yếu, tiếng ồn lớn hoặc mùi khó chịu, đó có thể là dấu hiệu máy cần được kiểm tra và xử lý sớm.

Bảo dưỡng định kỳ

Người dùng có thể tự vệ sinh các bộ phận bên ngoài, nhưng những chi tiết bên trong như quạt lồng sóc, dàn tản nhiệt hay lượng gas làm lạnh nên được kiểm tra bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Việc bảo dưỡng từ đầu mùa giúp phát hiện sớm sự cố, đảm bảo không khí sạch và tránh tình trạng chi phí sửa chữa tăng cao khi vào cao điểm. Đây là khoản đầu tư nhỏ nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho cả thiết bị và chi phí sinh hoạt.

Kiểm tra điều khiển từ xa

Sau thời gian dài không sử dụng, pin điều khiển có thể bị yếu hoặc chảy nước. Việc thay pin mới, kiểm tra độ nhạy của các nút bấm và đảm bảo tín hiệu kết nối ổn định sẽ giúp tránh những bất tiện khi cần sử dụng gấp.

Theo EVN Hà Nội, chỉ với vài bước đơn giản, người dùng có thể giúp điều hòa vận hành ổn định hơn, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí điện và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

(Tổng hợp)