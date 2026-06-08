Thời tiết miền Bắc sắp thay đổi chóng mặt: Không khí lạnh "lạ thường" tràn về, nhiệt độ thấp nhất ngày mai là bao nhiêu?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/6, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam. Trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, khu vực Tây Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt phổ biến từ 30-32 độ C.

Dự báo từ chiều tối 8/6, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng ra các tỉnh Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

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Do tác động của không khí lạnh, từ đêm 8/6, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 22-25 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 8/6, thời tiết chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23-25 độ C.

Trên biển, từ đêm 8/6, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang có khả năng xảy ra mưa to đến rất to kèm dông. Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong khi đó, từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6, các địa phương còn lại ở Bắc Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to. Mưa dông đi kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, các tỉnh vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc; khu vực trũng thấp, đô thị có thể xảy ra ngập úng cục bộ. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai, bảo vệ tài sản, cây trồng và vật nuôi. Ngư dân cùng các phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, hạn chế hoạt động tại những khu vực có gió mạnh và biển động.