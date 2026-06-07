FBI cảnh báo nóng: Nhiều CĐV sập bẫy mua vé giả World Cup 2026

Theo các báo cáo an ninh mạng tại Mỹ, nhiều cổ động viên đã sập bẫy và mất trắng hàng ngàn USD khi cố gắng săn lùng những tấm vé giá rẻ hoặc vé "chợ đen".



FBI chỉ ra thủ đoạn tinh vi và phổ biến nhất hiện tại của kẻ gian là thiết lập hàng ngàn trang web giả mạo có giao diện sao chép gần như 100% từ website chính thức của FIFA. Kẻ gian sử dụng các tên miền chỉ sai lệch một vài ký tự như "filfa.com", "fifa-ticket.live" hay "fifaworldcup26.sale", khiến các CĐV thiếu cảnh giác sập bẫy.

Thậm chí, các trang web này còn tạo ra những cổng đăng nhập giả mạo hòng đánh cắp tài khoản FIFA, từ đó "nẫng tay trên" những tấm vé thật mà khán giả đã mua hợp lệ. Các đối tượng lừa đảo còn chạy quảng cáo rầm rộ trên Facebook, Instagram để tạo cảm giác "cháy vé", khan hiếm vé. Sau khi tiếp cận, chúng điều hướng người mua sang các ứng dụng ẩn danh như Telegram hoặc WhatsApp, yêu cầu chuyển khoản trực tiếp để mua vé rồi lập tức chặn liên lạc.

Trước tình trạng số lượng CĐV bị lừa ngày càng tăng, FBI nhấn mạnh: "Nguồn phân phối vé hợp pháp và duy nhất chỉ có trên trang chủ fifa.com. Cơ quan an ninh khuyến cáo CĐV nên tự tay gõ địa chỉ trang web, tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ hoặc các kết quả tìm kiếm gắn mác "Được tài trợ". Đặc biệt, do World Cup 2026 áp dụng triệt để vé kỹ thuật số, mọi lời chào mời bán vé giấy hay vé chụp ảnh màn hình đều là những hành vi lừa đảo trắng trợn".

Ở diễn biến khác, theo báo cáo mới nhất từ ngân hàng Lloyds Bank (Anh), tỷ lệ lừa đảo bán vé giả mạo trước thềm World Cup 2026 đã tăng vọt tới 36%. Thống kê cho thấy trung bình mỗi nạn nhân bị thiệt hại gần 300 USD cho các giao dịch mua vé giả hoặc các "gói dịch vụ VIP ảo", cá biệt có những trường hợp mất trắng hàng ngàn USD thông qua các website và cổng thanh toán lừa đảo.

Quy mô khổng lồ của giải đấu không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn tạo ra một "bài kiểm tra áp lực" thực sự cho hệ thống thanh toán toàn cầu. Nền tảng thanh toán Spreedly cảnh báo rằng, sự gia tăng đột biến của các giao dịch xuyên biên giới, đặt phòng khách sạn và thanh toán di động đang trở thành đích ngắm béo bở của tội phạm mạng.

World Cup 2026 đang đếm ngược đến ngày khai mạc.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lừa đảo vé bùng phát mạnh mẽ đến từ cơ chế phân phối vé khắt khe của FIFA. Cơ quan này áp dụng quy trình bán vé độc quyền qua trang chủ fifa.com, chia thành nhiều giai đoạn với hình thức bốc thăm ngẫu nhiên hoặc "ai đến trước được trước". Với sự kiện toàn cầu như World Cup, nhu cầu mua vé cực lớn, do đó nhiều CĐV không kịp đặt chỗ để mua vé ở các đợt mở bán.

Chính sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa nguồn cung nhỏ giọt và nhu cầu khổng lồ tạo ra một thị trường "chợ đen" đầy rẫy rủi ro. Tội phạm mạng lợi dụng tâm lý thất vọng và "sợ bỏ lỡ" của khán giả trượt vé để giăng ra những chiếc bẫy tinh vi.

Thêm vào đó, việc FIFA áp dụng hệ thống vé kỹ thuật số với tính năng cho phép "chuyển nhượng" vé cho người thân vô tình trở thành kẽ hở để kẻ gian trục lợi. Các đối tượng lừa đảo thường lấy cớ mượn tính năng này, hứa hẹn sẽ "chuyển vé" trực tiếp vào ứng dụng quản lý của nạn nhân ngay sau khi nhận được tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử.

Tuy nhiên, ngay khi người mua hoàn tất việc chuyển tiền, "người bán" sẽ lập tức cắt đứt liên lạc, bốc hơi hoàn toàn cùng những tấm vé "ma". Sự phức tạp trong quy trình mua và chuyển nhượng vé này càng khiến người hâm mộ dễ mất cảnh giác và rơi vào bẫy của những đường dây lừa đảo chuyên nghiệp.